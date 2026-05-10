Μέσα στη μικρή διάρκεια ενός reel έκλεισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου την έννοια της μητρότητας, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας.

Το βίντεο αποτελεί μια ειλικρινή καταγραφή της μητρότητας, χωρίς φίλτρα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μοιράζεται τη δική της διαδρομή: από την εξάντληση των πρώτων ημερών και την αναζήτηση λίγου προσωπικού χρόνου, στη μαγεία των πρώτων λέξεων και των πρώτων βημάτων. Είναι η απεικόνιση της νέας πραγματικότητας, εκεί που η αγωνία της απόστασης συναντά την καθημερινή πρόκληση ενός επαγγελματικού ραντεβού που διακόπτεται από μια επείγουσα… ερώτηση για το φαγητό του παιδιού.

«Μαμά είναι. Τα μαλλιά που έπεσαν. Τα μαλλιά που δεν βάφτηκαν ποτέ. Η κούραση. Οι βιταμίνες. Τα πρώτα βήματα. Η πρώτη ημέρα πίσω στην δουλειά. Η πρώτη ημέρα από μακριά. Να προλαβαίνεις αλλά και να μην προλαβαίνεις.

Και ίσως τελικά, μαμά είναι να δίνεις κομμάτια του εαυτού σου και να νιώθεις πιο γεμάτη από ποτέ!» έγραψε η Δόμνα Μιχαηλίδου.