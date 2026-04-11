Με τη λαμπρότητα που αρμόζει στη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, αλλά και υπό τη βαριά σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα.

Στον Ναό της Αναστάσεως, το «Δεύτε Λάβετε Φως» ήχησε ως μήνυμα ελπίδας, με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να παραδίδει τη φλόγα στους πιστούς, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Το τυπικό της τελετής και η είσοδος στον Πανάγιο Τάφο

Ο Πατριάρχης, αφού ενδύθηκε τα αρχιερατικά του άμφια, εξήλθε από την Ωραία Πύλη και ακολούθησε τη λιτανεία, περιφερόμεμενος τρεις φορές γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Αμέσως μετά, ακολουθώντας το αρχαίο τυπικό, απομάκρυνε τα άμφια και εισήλθε στο Ιερό Κουβούκλιο, μαζί με τον Αρμένιο Ιεράρχη.

Η στιγμή της εξόδου με το Άγιο Φως ανά χείρας, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους, ενώ η φλόγα μεταφέρθηκε άμεσα στους Ορθοδόξους Αρμενίους, μέσω των ειδικών οπών του Τάφου.

«Πράσινα βραχιολάκια» και ισχυρή αστυνομική παρουσία

Η φετινή τελετή διέφερε σημαντικά από τις προηγούμενες χρονιές, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Στο εσωτερικό του Ναού, βρέθηκαν τουλάχιστον 2.700 άτομα, τα οποία εισήλθαν αποκλειστικά με το ειδικό «πράσινο βραχιολάκι» ασφαλείας.

Από την Πύλη της Γάζας έως και κάθε σοκάκι της Παλιάς Πόλης, η παρουσία της αστυνομίας ήταν ισχυρή, με δεκάδες σημεία ελέγχου. Παρά τους περιορισμούς, η φετινή προσέλευση θεωρήθηκε μια «ανάσα» ηρεμίας, καθώς τα μέτρα ήταν ελαφρώς ηπιότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

«Αυτή η δεκαπενθήμερη ανάσα από το πολεμικό σκηνικό και οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπυκνώνουν ίσως ένα σύγχρονο θαύμα των ημερών», αναφέρουν οι απεσταλμένοι στο σημείο.

Η διαδρομή προς την Αθήνα: Με τιμές Αρχηγού Κράτους

Το Άγιο Φως ξεκινά το ταξίδι του για την Ελλάδα, όπου η υποδοχή του θα γίνει με κάθε επισημότητα. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Εδώ, από τον Πανάγιο Τάφο, θα μεταφέρουμε το Άγιο Φως στην Αθήνα και μέσω αυτής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ελπίζω ότι περί τις 18:30 θα βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο ”Ελευθέριος Βενιζέλος”, ώστε μέσω ειδικών πτήσεων να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Απόψε το βράδυ, όλοι οι Έλληνες θα κάνουν Ανάσταση με το Άγιο Φως».

Παρά τις 40 και πλέον ημέρες συγκρούσεων στην περιοχή, η προσωρινή κατάπαυση του πυρός επέτρεψε στους πιστούς να βιώσουν τη στιγμή με μια απρόσμενη γαλήνη στα πρόσωπά τους, μετατρέποντας τη φετινή Ανάσταση σε ένα παγκόσμιο αίτημα για ειρήνη.