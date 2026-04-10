Μπορεί η κυβέρνηση να επαίρεται για ένα… κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, όπως τιτλοφορείτο το νομοσχέδιο Χατζηδάκη που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή, όμως αρκεί ένα πέρασμα από τα τριτοκοσμικά ΚΤΕΛ του Κηφισού για να καταλάβει κάποιος ότι μόνο… φιλικά προς τον πολίτη δεν είναι. Η αναγγελθείσα εδώ και χρόνια μεταφορά τους (μαζί με τα ΚΤΕΛ Λιοσίων) σε έναν ενιαίο σύγχρονο κόμβο στον Ελαιώνα, βρίσκεται ακόμα στις μακέτες παρότι έχει εκπονηθεί ήδη από το 2022 η χρηματοοικονομική μελέτη (ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ). Η πεποίθηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι σύντομα θα προκύψει και παραχωρησιούχος για την υλοποίηση του έργου μένει να επιβεβαιωθεί στην πράξη. Μέχρι τότε, η δραματική κατάσταση συνεχίζεται.

Οι συνθήκες που επικρατούν στα ΚΤΕΛ του Κηφισού αποτελούν μνημείο εξαθλίωσης για ένα σύγχρονο κράτος που θέλει να σέβεται τους πολίτες του και το περιβάλλον, ενώ δεδομένης της κυκλοφοριακής ασφυξίας στον Κηφισό συνιστά μείζον πρόβλημα που απαιτεί λύσεις εδώ και τώρα. Μέχρι τότε καλό θα ήταν οι αρμόδιοι των ΚΤΕΛ να φροντίσουν αν μη τι άλλο για την αυστηρή τήρηση των κανόνων λειτουργίας που αφορούν την διευκόλυνση των επιβατών.

Όποιος έχει τύχει να βρίσκεται αργά το βράδυ στον χώρο λόγω δρομολογίου και χρειάζεται ταξί μπορεί και να βρεθεί προ εκπλήξεων, όπως να του ζητούν το ποσό που θέλουν, π.χ. Κηφισός – Θησείο, διαδρομή 4-5 χιλιομέτρων, 20 ευρώ (!), γιατί… είναι αρχαιολογικός προορισμός της Ακρόπολης! Αυτούς τους ασυνείδητους τύπους μπορεί να τους «μαζέψει» άραγε ο λαλίστατος κατά τα άλλα Θύμιος Λυμπερόπουλος; Και επειδή αυτές τις ημέρες πολύς κόσμος θα βρεθεί στα ΚΤΕΛ, καλό Πάσχα και καλή τύχη…

Οι διαπραγματεύσεις για το… Άγιο Φως Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και μπόλικα προβλήματα στην συνεννόηση, οι διαπραγματεύσεις για την παραλαβή και μεταφορά του Αγίου Φωτός από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στην Ελλάδα. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος που κοντεύει να τρελαθεί με τα συνεχή τηλεφωνήματα έλεγε χθες το πρωί σε συνομιλητές του ότι ακόμα δεν ξέρει αν θα μπορεί ο ίδιος να μπει στο Ναό, κάτι που επιθυμεί διακαώς. Εκείνο που δεν τολμά να πει ούτε στον εαυτό του είναι να συμβεί κάτι την τελευταία στιγμή και να μην μπορεί να προσγειωθεί το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ. Αυτό γιατί το αεροδρόμιο, με όσα γίνονται στην περιοχή ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν οι Ισραηλινοί. Την τελευταία στιγμή αποφασίζεται αν κάποια πτήση θα γίνει, αν θα προσγειωθεί ή και αν θα απογειωθεί. Ο υφυπουργός λέει στους συνομιλητές του πώς ότι και να συμβεί εκείνος θα φέρει τελικά το Άγιο Φως στην Ελλάδα και μάλιστα στην ώρα του. Χθες πάντως στην πρωινή εκπομπή του Mega μίλησε για την μεγάλη ευθύνη που νοιώθει να έρθει και φέτος το Αγιο Φως κανονικά στη χώρα και να μην χρειαστεί να μεταφερθεί από το Ασβεστο Φως που υπάρχει πάντα στην Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα. Εγώ του εύχομαι καλή Ανάσταση ό,τι κι αν γίνει.

Η Κίμπερλι και οι… φαρμακέμποροι

Πριν πολύ καιρό, σας είχα ενημερώσει για μία συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιριών του εξωτερικού με την αμερικανίδα Πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σχετικά με τις υπέρογκες επιστροφές (clawback) για μία κατηγορία φαρμάκων τα οποία εξετάζουν να αποσύρουν από την ελληνική αγορά καθώς δεν τους συμφέρει η διάθεσή τους. Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, το θέμα είναι σοβαρό γιατί αφορά μεταξύ άλλων την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Σας είχα πει επίσης, ότι η πρέσβειρα είχε εξοργιστεί με την ενημέρωση που παρασχέθηκε και είχε πει σε εκείνη την κλειστή σύσκεψη ότι «αυτό είναι πειρατεία» και ότι θα έβαζε του υπευθύνους στη θέση τους.

Η στήλη επίσης σας είχε πληροφορήσει ότι είχε προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τους υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη. Τελικά το ραντεβού αυτό έγινε στην πρεσβευτική κατοικία προ ημερών με την συμμετοχή εκπροσώπων πολύ μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών μελών του ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση, ειρωνείες, ακόμα και απειλές κυρίως από τους υπουργούς προς τους «φαρμακάδες», όπως τους λένε.

Τελικά, συμφωνήθηκαν κάποιες παρεμβάσεις και μένει να δούμε αν θα υπάρξει εξομάλυνση. Ξαναλέω όμως, αυτό που ενδιαφέρει, σύμφωνα με υπουργούς, είναι να έχουν οι Έλληνες ασθενείς ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές, όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι.

Έρχεται συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κ.Ο.

Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «γαλάζιος» βουλευτής μου έθεσε το εξής ερώτημα: Αλήθεια η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει help desks, ώστε οι αγρότες που έχουν θέματα να βρίσκουν το δίκιο τους; Η μήπως άλλαξε ο τεχνικός σύμβουλος για τον οποίο ακούστηκαν τόσα στην εξεταστική επιτροπή; Τώρα που το…ρουσφέτι ποινικοποιήθηκε, ποιον θα πάρει ο αγρότης για τα θέματα που θα προκύψουν με τις αιτήσεις του;

Στο ίδιο κλίμα, άλλος βουλευτής προέβλεπε με βεβαιότητα ότι μετά το Πάσχα θα ζητηθεί από ικανό αριθμό βουλευτών η σύγκλιση της ΚΟ για να συζητηθούν όλα, και κυρίως η πρόταση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Μάλιστα, ο συνομιλητής μου ήταν σαφής: ελπίζω να μην μπει χρονόμετρο σε όσα θέλουμε να πούμε. Το τρίλεπτο δεν θα φτάνει. Ακούω πάντως τις τελευταίες ώρες, ότι δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που θα ζητήσει την σύγκληση της ΚΟ, προλαβαίνοντας τους…αντάρτες και δυσαρεστημένους.

Η παρακαταθήκη του Αριστόβουλου Μάνεση

Επειδή στις μέρες μας πλήττονται κατά κόρον οι θεσμοί και το Κράτος Δικαίου, έχει ειδικό ενδιαφέρον η παρουσίαση της έκδοσης του βιβλίου «100 χρόνια από τη γέννηση του Αριστόβουλου Μάνεση» το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και o Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης» (την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, 17:00, στο αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια.

Ο Μάνεσης αποτέλεσε κορυφαίο εκπρόσωπο του Συνταγματικού Δικαίου στη χώρα μας, καθηγητής στο ΑΠΘ και το ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός και πρώτος Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων και επέδρασε καθοριστικά, με το έργο του και το παράδειγμά του, τόσο στη διαμόρφωση όσο και στη διδασκαλία του Συνταγματικού Δικαίου, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη και έναν ομώνυμο Όμιλο που κρατά ζωντανή τη μνήμη του και την προσφορά του. Το τελευταίο του μάθημα επί δικτατορίας παραμένει αξεπέραστη αναφορά δημοκρατικού ήθους και σθένους. Και σίγουρα κάποιοι στις μέρες μας πρέπει να τον μελετήσουν…

Η Ελλάδα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα

Άκουσα με προσοχή την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο CNN και όσα είπε στην Κριστιάν Αμανπούρ ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να ηγηθεί του ευρωπαϊκού εγχειρήματος περί αμυντικής αυτονομίας της ΕΕ, παρότι φαίνεται ότι έως την υλοποίηση του έχουν αλλάξει στην Ελλάδα δύο, μην σας πω και τρεις κυβερνήσεις. Ανεξαρτήτως αυτού, το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεχίσει να κραδαίνει την άμυνα ως προμετωπίδα και της επικοινωνιακής πολιτικής του, κάτι που θα αποδειχθεί κατά κόρον την εβδομάδα μετά τη Διακαινήσιμο.

Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Λευκωσίας (23-24 Απριλίου) θα παίξει πολύ η επικαιροποίηση του άρθρου 42.7 περί της ρήτρας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που κράτος- μέλος δεχθεί επίθεση, ενώ το γεγονός ότι οι «27» θα μαζευτούν στην Κυπριακή Δημοκρατία θα λειτουργήσει ως ο καλύτερος «κράχτης» τόσο για την ετοιμότητα της Αθήνας να προστατεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, όσο και για την ανάγκη καταγραφής προόδου στο Κυπριακό. Στην Πάφο, άλλωστε, θα βρίσκονται ακόμα τα ελληνικά F-16, στα ανοικτά της Λεμεσού και οι φρεγάτες…

Το παιχνίδι της Άγκυρας με τους μουφτήδες

Η Τουρκία όχι μόνο δεν πρόκειται να αφήσει στην άκρη τα μειονοτικά της Θράκης, αλλά τώρα πια που οι μουφτήδες σε Διδυμότειχο, Ξάνθη και Κομοτηνή επιλέγονται από επιτροπή σύμφωνα με νόμο του 2022, «σηκώνει» το ζήτημα ακόμα παραπάνω. Η Άγκυρα, λοιπόν, κατηγορεί την Αθήνα ότι αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της «Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη», καθώς δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους μουφτήδες.

Τι θέλουν οι Τούρκοι; Να εκλέγονται οι μουφτήδες μέσα από μια εντελώς θολή διαδικασία, με ψηφοφορία μέσα στα τζαμιά με ανάταση χειρός και με αποκλεισμένες τις γυναίκες. Τι απαντά επιπλέον η Ελλάδα; Ότι καθώς σύμφωνα με τη σαρία οι μουφτήδες ασκούν και δικαστική εξουσία στη μειονότητα δεν είναι δυνατόν να είναι αιρετοί. Τώρα θα μου πείτε από που κι ως που σε μια ευρωπαϊκή χώρα, κράτος- μέλος της Ε.Ε. εδώ και 40 χρόνια, αναγνωρίζεται η σαρία; Κι εγώ θα σας παραπέμψω στην ατελείωτη βιβλιογραφία περί του θέματος…

Πάντως… στον χαρτοπόλεμο των δύο υπουργείων Εξωτερικών δεν θα ήταν δυνατόν να μην παρατηρήσουμε τα εξής: Από την ελληνική πλευρά την αναφορά ότι στην επιτροπή ανάδειξης των μουφτήδων, η οποία αποτελείται από μέλη της μειονότητας, συμπεριλαμβάνονται γυναίκες. Για την Ελλάδα του 2026 κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι προφανές κι όχι ν’ αναδεικνύεται. Η Τουρκία από την πλευρά της, όπως γράφεται χαρακτηριστικά, επιδιώκει να «τραβήξει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας». Εδώ και χρόνια στην Άγκυρα πιστεύουν ότι κατηγορώντας την Αθήνα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πετάξουν από πάνω τους την κατάφορη καταπίεση και κυρίως την ανυπαρξία κράτους δικαίου που δυστυχώς δεσπόζει στη γείτονα…

Τι γίνεται με τον Λίβανο

Ως ακούσιος ωτακουστής σε μάζωξη στην Αθήνα κατάφερα να μάθω λίγα πράγματα σχετικά με το γιατί το Ισραήλ επιμένει τόσο πολύ με το θέμα του Λιβάνου, όπως το μετέφερε στον Έλληνα συνδαιτυμόνα μου ανώτατη πολιτική πηγή του Ισραήλ τηλεφωνικά.

«Όταν ξεκινήσαμε σε αυτή την επιχείρηση στον Λίβανο, ο βασικός στόχος ήταν να αποδεκατίσουμε τη Χεζμπολά. Πιστεύουμε ότι η Λιβανική κυβέρνηση απέτυχε να εκπληρώσει την υποχρέωση της βάσει της εκεχειρίας. Υποτίθεται ότι θα απομάκρυναν τη Χεζμπολά από τον νότιο Λίβανο. Δήλωσαν ότι το έκαναν και δεν το έκαναν. Μπήκαμε σε αυτόν τον πόλεμο και προσφέρουμε μια υπηρεσία στον Λίβανο. Αν συμπεριλαμβάναμε τον Λίβανο στην εκεχειρία, αυτό σημαίνει ότι το Ιράν θα αποκτούσε ρόλο στον Λίβανο. Η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει κανέναν έλεγχο στη Χεζμπολά και το να σταματήσει ο πόλεμος τώρα καθιστά την κατάσταση μόνιμη», κατέληξε η Ισραηλινή πηγή. Μάλιστα..

Το Πάσχα των πολιτικών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφυγε για τα Χανιά όπου θα παραμείνει έως και την Δευτέρα του Πάσχα οπότε και θα επιστρέψει στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφήνει το βουνό και πάει στη θάλασσα για το Πάσχα. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δεν θα περάσει τις γιορτές στο αγαπημένο του Μέτσοβο αλλά στη Σύρο. Μάλιστα, αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα και θα παραστεί στο νησί για τον επιτάφιο αλλά και την Ανάσταση.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει στην περιφορά του επιτάφιου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά στην Πλάκα και θα κάνει Ανάσταση στην Μητρόπολη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα κάνει Πάσχα στη Θεσσαλονίκη.

Η στήλη αναχωρεί για ολιγοήμερες πασχαλινές διακοπές και εύχεται σε όλες και όλους Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.