Νέα επιτυχής αναχαίτιση εναέριου στόχου και συγκεκριμένα drone, καταγράφηκε από την ελληνική πυροβολαρχία αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής αεράμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντικείμενο που εντοπίστηκε στην περιοχή καταρρίφθηκε εγκαίρως, χωρίς να προκύψουν περαιτέρω συνέπειες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό της 19ης Μαρτίου, όταν τα ελληνικά συστήματα Patriot είχαν αναχαιτίσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που έχει εξαπλωθεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Σε άτυπη ενημέρωση, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε σε εμπλοκή στόχου, καταρρίπτοντας μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV).

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ελληνικής δύναμης στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η αναχαίτιση έγινε με βάση τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής.

Η ελληνική δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στην περιοχή, συμβάλλοντας στη λειτουργία της πολυεθνικής ασπίδας αεράμυνας.

Το επιτυχημένο προηγούμενο

Την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, το ελληνικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot είχε πετύχει την κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κινούνταν με ταχύτητα περίπου 4.000 χλμ./ώρα και κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, με αναφορές να εντοπίζουν την πορεία τους προς την πόλη Γιάνμπου (Yanbu).

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε την επιτυχή αναχαίτιση, υπογραμμίζοντας την υψηλή ετοιμότητα και την αξιομαχία της ελληνικής συστοιχίας.

Στο πεδίο του πολέμου

Οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Λιβάνου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.

Σε άλλη επίθεση, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, όπως ανέφερε και πάλι το FARS.

Στις έξι το πρωί, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο «κύμα πληγμάτων» στην Τεχεράνη που έβαλε στο στόχαστρο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται ζημιές σε διάφορους πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας εξαιτίας νυχτερινών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Στο Ισραήλ, σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιρανικές επιθέσεις σημειώθηκαν και σε χώρες του Κόλπου, όπως το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, διευρύνοντας το μέτωπο της κρίσης.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει, από τις αρχές Μαρτίου, πάνω από 1.400 θανάτους και χιλιάδες τραυματισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Αμετακίνητη η Τεχεράνη – Σκληρή ρητορική από Τραμπ

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και τα σενάρια αποκλιμάκωσης, το Ιράν δε δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει. Η στάση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με πρωτοφανή ανάρτηση απείλησε τη χώρα με «κόλαση», ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί για «πολύ πιο καταστροφικά» αντίποινα, σε περίπτωση πλήγματος σε πολιτικούς στόχους, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.

Στενά του Ορμούζ: «Τίποτα δεν θα είναι όπως πριν»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις των ιρανικών αρχών για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτηρίζονται κρίσιμη αρτηρία για την παγκόσμια ενέργεια.

Το Ιράν διαμηνύει ότι «δε θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους», ειδικά για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ κάνει λόγο για μια «νέα τάξη» στον Κόλπο.

Σενάρια για κατάπαυση πυρός – Διπλωματικός πυρετός

Στο παρασκήνιο, ΗΠΑ και Ιράν, με τη συμμετοχή περιφερειακών διαμεσολαβητών, εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας 45ήμερης κατάπαυσης πυρός, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Η πρόταση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μόνιμη εκεχειρία, αν και οι συνθήκες παραμένουν εύθραυστες.

Ανησυχία στις αγορές – Άνοδος του πετρελαίου

Η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει ήδη τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά, λόγω των φόβων για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς.

Εσωτερικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό των ΗΠΑ αυξάνονται οι αντιδράσεις για τη στάση της Ουάσινγκτον.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ ΜακΓκόβερν προειδοποίησε ότι η στρατιωτική δράση καθιστά τους Αμερικανούς πολίτες «λιγότερο ασφαλείς», ενώ χαρακτήρισε τη ρητορική Τραμπ «ψυχωτική».