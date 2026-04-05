Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής συζητά με τον Διονύσιο Σκλήρη, δημοσιογράφο στο «ΒΗΜΑ», θεολόγο και διδάκτορα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και ακολουθούν βήμα βήμα την πορεία του Ιησού προς τα Πάθη και την Ανάστασή του.

Από το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων έως τον Μυστικό Δείπνο, την προδοσία, τη Σταύρωση και το μήνυμα της Ανάστασης, το επεισόδιο φωτίζει τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας μέσα από τα Ευαγγέλια, αλλά και μέσα από μια ιστορική και θεολογική ματιά.

Σε κάθε επεισόδιο, το Podcast «Το Βήμα στην Ιστορία», φιλοξενεί επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς, φιλοδοξώντας να εμβαθύνει στα γεγονότα, τις στιγμές και τα φαινόμενα που σημάδεψαν την ελληνική αλλά και παγκόσμια ιστορία.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Ιησούς ο Ναζωραίος: Η Μεγάλη Εβδομάδα σε ένα podcast» αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Η Ανάσταση του Λαζάρου: Το θαύμα που προαναγγέλλει την Ανάσταση του Ιησού και εντείνει τη σύγκρουση με τις αρχές

Ποιοι ήταν οι Φαρισαίοι και γιατί έρχονται σε αντιπαράθεση με τον Ιησού

Πώς γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και γιατί δίνουν πολλαπλές οπτικές των ίδιων γεγονότων

Η Κυριακή των Βαΐων: Η είσοδος στα Ιεροσόλυμα και το μήνυμα της ταπεινότητας αντί της ισχύος

Η εκδίωξη των εμπόρων από τον Ναό και η ρήξη με τη θρησκευτική και οικονομική εξουσία

Η σύγκρουση με τους Γραμματείς και Φαρισαίους και η κριτική στην υποκρισία και την τυπολατρία

Η γυναίκα με το μύρο, η πράξη αγάπης και το νόημα της προσωπικής σχέσης έναντι της «λογικής»

Η προδοσία του Ιούδα και ο Μυστικός Δείπνος

Η ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας και το «μυστικό» της κοινότητας

Η σύλληψη, η δίκη και η στάση του Ιησού απέναντι στη βία και την εξουσία

Ο Πόντιος Πιλάτος ανάμεσα σε πολιτική πίεση και προσωπική κρίση

Η Σταύρωση – Η θυσία ως απάντηση στη βία και τον θάνατο

Η Ανάσταση – Η νίκη της ζωής και της αγάπης απέναντι στον θάνατο

Το μήνυμα μετά την Ανάσταση