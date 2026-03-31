Από το «πολλά περνάνε από το μυαλό μου» και το «θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου», στην παρουσία του προ ημερών στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου 1821, «έτσι για μια βολτίτσα», όπως δήλωσε εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.

Και από την «εμφάνισή» του στις μετρήσεις της κοινής γνώμης με κάποιους δημοσκόπους να «ανιχνεύουν» το ενδιαφέρον των πολιτών σχετικά με το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ως την προσκυνηματική επίσκεψή του στο Άγιον Όρος το περασμένο τριήμερο Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή, στα βήματα του πατρός του, ο Παύλος Ντε Γκρες, φροντίζει να εξοικειώνεται με την ελληνική πραγματικότητα ως πρωτότοκος γιος του εκλιπόντα τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Μια πραγματικότητα που δεν γνώρισε άλλωστε καθώς γεννήθηκε το 1967, λίγους μήνες πριν η βασιλική οικογένεια διαφύγει στην Ρώμη, όπου ο ίδιος μεγάλωσε ενώ από το 1973 ζούσε στο Λονδίνο.

Πού το πάει ο Παύλος;

Με αυτά και αυτά, πολλοί διερωτώνται «πού το πάει ο Ντε Γκρες;», ο οποίος έχει δηλώσει ότι «δεν τίθεται θέμα επιστροφής στην βασιλεία» (πώς άλλωστε;), ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική, ότι ο ίδιος δεν είναι πολιτικός, αλλά αναζητεί τους δικούς του τρόπους «να βοηθήσει την κοινωνία».

Μια κοινωνία, που με δημοσκοπικούς όρους, στρέφει την πλάτη της μπροστά στο ενδεχόμενο ενεργού ενασχόλησης του τέως «διαδόχου» (ένας στους τέσσερις θα έβλεπε θετικά ή μάλλον θετικά κάτι τέτοιο, σύμφωνα με μέτρηση της Interview του περασμένου μηνός). Προς το παρόν, λοιπόν, απολαμβάνει την προνομιακή ζωή του και αναζήτησε την «πνευματική ανανέωση και μια βαθύτερη εμπειρία της ορθόδοξης μοναστικής ζωής» στο «Περιβόλι της Παναγίας», συνοδεία του στρατηγού Αλκιβιάδη Στεφανή, πρώην υπουργού της κυβέρνησης και νυν πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους.

Για την ιστορία να σας αναφέρω, ότι στη Μονή Ξενοφώντος, μια από τις Μονές που επισκέφθηκε, ήταν παρών και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, όπως είδα σε μια φωτογραφία που μου έστειλε φίλος της στήλης, ο οποίος βρισκόταν το Σαββατοκύριακο στην Αθωνική Πολιτεία.

***

Κόκκινο στις εκλογές

Αν και δεν ερωτήθηκε για τα σενάρια που μιλούν για το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε χθες δύο φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027. Και όχι μόνο όμως, καθώς αρκετοί ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου διαβεβαίωναν – μετά και τον καταιγισμό των δημοσιευμάτων στον Κυριακάτικο Τύπο- ότι Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σκέφτεται επ’ουδενί εν μέσω πολέμου προσφυγή στις κάλπες. Υπάρχουν βέβαια και οι επιμένοντες, που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ώρα.

Το σήμα πάντως δόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προς τον Ταλ Ντίλιαν: «η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται» είπε. Μιλώντας για πρόωρες εκλογές, εξαιτίας υποκλοπών ή ΟΠΕΚΕΠΕ, γαλάζια πηγή, όταν την ρώτησα ήταν σαφής: «Εχει σημασία τι λένε οι βουλευτές σε αυτές τις συνομιλίες» μου είπε, «αυτό θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα του Πρωθυπουργού». Η λύση, για τον ίδιο, στην περίπτωση που βουλευτής ή βουλευτές είναι σήμερα υφυπουργοί, είναι μία: ανασχηματισμός. Ίσως, οι αλλαγές που δεν έγιναν τον Μάρτιο, γίνουν τον Απρίλιο, αλλά με άλλη πλέον αιτία.

***

Το καλάθι της… νοικοκυράς

Οι τιμές που «καίνε» θα γίνουν αντικείμενο σύσκεψης σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο την συγκράτηση τους αλλά και την εντατικοποίηση των ελέγχων για φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Πάσχα έρχεται και είναι βέβαιον ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να βγάλουν τα σπασμένα. Αν με ρωτάτε εάν θα έχουμε νέο πακέτο μέτρων, η απάντηση είναι αρνητική. Τουλάχιστον όχι ακόμη.

***

Η ψυχοφθόρα «πασοκική» καταμέτρηση Η διαδικασία της καταμέτρησης για τα μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής ήταν ίσως η πιο χρονοβόρα και η πιο κουραστική των τελευταίων συνεδρίων του ΠαΣοΚ. Οι κάλπες άνοιξαν στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και η καταμέτρηση τελείωσε την επόμενη ημέρα. Όπως καταλαβαίνετε όλα τα στελέχη του ΠαΣοΚ που συμμετείχαν σ’ αυτή τη διαδικασία που κράτησε περισσότερες από 24 ώρες ήταν άυπνοι και εξουθενωμένοι.

***

Αναβάλλεται το ταξίδι Γεραπετρίτη στη Λιβύη

Σας ενημερώσαμε εδώ και μέρες για το ταξίδι του Γεραπετρίτη στη Λιβύη, πρώτα Βεγγάζη, μετά Τρίπολη, αλλά ήρθε η πρόβλεψη της σφοδρής κακοκαιρίας Erminio συμπεριλαμβανομένης της Αττικής για αύριο Τετάρτη κι έτσι κρίθηκε σκόπιμη η αναβολή του δεύτερου σκέλους.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα έφθανε ανήμερα της Πρωταπριλιάς στη λιβυκή πρωτεύουσα και πλέον αναζητείται ημερομηνία… προσεχώς. Ρώτησα τον συνεργάτη μου αν – όπως λέμε για διπλωματική ασθένεια- θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διπλωματική ανωτέρα βία, αλλά η απάντησή του ήταν κατηγορηματικά «όχι».

Από τη στιγμή, μου λέει, που οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι πετάνε τα κυβερνητικά αεροσκάφη επιφυλάσσονται να απογειωθούν τότε μάλλον αναμένεται ο κακός χαμός από βροχή και κυρίως αέρα, όπως μαθαίνω.

***

Τι «παίζει» με την ΑΟΖ;

Γιατί, άλλωστε, να υπάρχει παρεξήγηση με το μεταβατικό καθεστώς της Τρίπολης; Αν εξαιρέσει κανείς πιθανό τουρκικό δάχτυλο, που δεν προβλέπεται στην εν λόγω περίπτωση, τόσο ο πρωθυπουργός Ντιμπεϊμπά όσο και ο στρατάρχης Χαφτάρ… διψούν για διεθνείς επαφές, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Ο πρώτος ηγείται μιας κυβέρνησης που ζητά πανταχόθεν στήριξη και δη αυτή της Ε.Ε. και των Αμερικανών, ο δεύτερον αναζητά οποιουδήποτε είδους αναγνώριση στο εξωτερικό.

Εξ ου και όπως μαθαίνω επιχείρησε να πείσει τον Γεραπετρίτη να συμμετέχει η Ανατολική Λιβύη στις συζητήσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα. Κάτι που όπως αντιλαμβάνεστε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Βεγγάζη δεν έχει κρατική υπόσταση, ενώ η αντιπαλότητα με την Τρίπολη απέχει παρασάγγας απ’ το να γεφυρωθεί.

Όχι ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αθήνας και της τεχνικής ομάδας του Ντιμπεϊμπά πάνε με χίλια, αλλά αν μη τι άλλο υπάρχουν. Να σας θυμίσω κλείνοντας ότι το όραμα επανένωσης της Λιβύης το «τρέχουν» οι Τούρκοι. Έχουν δώσει και το… εμπνευσμένο όνομα «One Libya».

***

Ο Νικήτας στο Κάιρο Με Χατζιδάκι, Καβάφη και Τσίρκα υποδέχθηκαν οι μαθητές του ελληνικού σχολείου στο Κάιρο τον πρόεδρο της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν έκρυψε τη συγκίνηση του όταν είδε τη θερμή υποδοχή των μαθητών που κρατούν ζωντανό τον ελληνισμό στην Αίγυπτο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, Χρήστος Καβαλής, έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα λέγοντας ότι τέτοιες επισκέψεις ενισχύουν το ηθικό και την εξωστρέφεια της ομογένειας.

***

Στην Αθήνα ο Μακρόν

Στις 24 Απριλίου κλείδωσε, όπως μαθαίνω, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμάνουελ Μακρόν στην Αθήνα, η οποία είναι πιό ουσιαστική και επίκαιρη από ποτέ.

Η επίσκεψη αυτή δεν είναι έκτακτη καθώς αφορά στην ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια η οποία λήγει.

Μετά τις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις και την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Αθήνας Παρισιού, πληροφορούμαι ότι στην σχετική συμφωνία θα υπάρξει και ένα μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας όπου θα συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας το γαλλικό Agence de l’Ιnnovation de Défense.

Tον Γάλλο Πρόεδρο θα δεξιωθεί ο Κώστας Τασούλας και βέβαια από τις σχετικές συζητήσεις και τις δηλώσεις δεν θα λείψουν και περαιτέρω λεπτομέρειες για την συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτονοήτως, ανανεώνεται και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωσης απειλής επί κυριαρχίας των δύο χωρών.

***