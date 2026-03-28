Τα σενάρια Γεραπετριτη

Δύο είναι τα σενάρια που ανέλυσε ο Γ. Γεραπετρίτης στο υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης, ενημερώνοντας τους συναδέλφους του για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πολλοί από τους υπουργούς έφυγαν από το Μαξίμου προβληματισμένοι, αναλογιζόμενοι το κακό σενάριο που θέλει τον πόλεμο να «τραβάει» με τις οικονομικές συνέπειες να είναι έντονες για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Όπως φαίνεται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται με μεσολαβητές το Πακιστάν και την Αίγυπτο. Αν δεν ευοδωθούν και ο πόλεμος διαρκέσει ακόμη έναν μήνα, με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θα οδηγήσουν σε αυξήσεις στο φυσικό αέριο, και συνεπώς και στις τιμές της ενέργειας, ενώ η κλιμάκωση στο Λίβανο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Το καλό σενάριο προβλέπει ο πόλεμος να τελειώσει μέσα στον Απριλίου με τις συνέπειες να είναι σχετικά διαχειρίσιμες.

***

Σχέδια για την αίθουσα των Τεμπών

Στην ευταξία και στην ορθότερη οργάνωση στον χώρο όπου διεξάγεται η δίκη των 36 κατηγορουμένων για τα Τέμπη προσβλέπει τώρα το κυβερνητικό επιτελείο, ώστε να διασκεδαστούν οι κακές εντυπώσεις της πρώτης ημέρας. Συνδρομή θα δώσουν οι αστυνομικές αρχές με οδηγίες για το ποιος θα καθίσει που στη δικαστική αίθουσα.

***

Νέο «γαλάζιο» χτύπημα

Ο «γαλάζιος» Γιώργος Βλάχος ξαναχτύπησε με επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αυτή τη φορά, το θέμα αφορούσε το black out στο FIR των Αθηνών που προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Βλάχος διατύπωσε υπόνοιες ότι δεν ήταν κατανοητή η αιτία του προβλήματος και πως τα αεροπλάνα πετούσαν στη τύχη τους. Ο Χρίστος Δήμας, απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς και όπως είπε το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων.

Ο Βλάχος, που συχνά προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, κατέληξε με μια νουθεσία προς τον υπουργό να μην επαναπαυθεί στη ρουτίνα και τον εφησυχασμό και πώς έχει την ευθύνη να… τραντάξει τους υπεύθυνους.

***

Η πρεμιέρα του Πάρι

Πρεμιέρα για τον Πάρι Κουκουλόπουλο, ο οποίος για πρώτη φορά προήδρευσε στην έδρα της Βουλής. Ο νέος αντιπρόεδρος δέχθηκε τις ευχές από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη για μια καλή θητεία. Βέβαια, κάποιοι είχαν περιπαιχτική διάθεση και σχολίασαν ότι ο κ. Κουκουλόπουλος ανέλαβε καθήκοντα την ίδια μέρα που ξεκίνησε το συνέδριο στο ΠαΣοΚ.

***

Η επίσκεψη στην Λιβύη Σας προϊδεάσαμε, μόλις την Πέμπτη, περί επικείμενης πρωτοβουλίας του Γιώργου Γεραπετρίτη στην ευρύτερη γειτονιά, εκτός του πολεμικού βεληνεκούς, και όπως ανακοινώθηκε ο υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει ξανά στη Λιβύη, με πρώτο σταθμό σήμερα Σάββατο τη Βεγγάζη και εν συνεχεία, την ερχόμενη Τετάρτη, την Τρίπολη. Να σας θυμίσω ότι ακριβώς το ίδιο φορμάτ είχε ακολουθήσει ο υπουργός ξεκινώντας απ’ τον στρατάρχη Χάφταρ και καταλήγοντας στον μεταβατικό πρωθυπουργό Ντιμπεϊμπά. Θα μου πείτε γιατί ο Γεραπετρίτης επιλέγει εν μέσω της πολεμικής σύρραξης ν’ αναλωθεί στην έρημο της Λιβύης κι εγώ θα σας απαντήσω ότι η Αθήνα «καίγεται» να κρατήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές. Η Τουρκία κινείται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και το τελευταίο που θέλουν να δουν στην κυβέρνηση είναι για παράδειγμα περαιτέρω συγκλίσεις της Άγκυρας, ειδικά με την Ανατολική Λιβύη. Εκεί δηλαδή όπου εκκρεμεί η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο, τη μόνη αυτή τη στιγμή νόμιμη αρχή στη χώρα, η οποία τελεί με διάφορους τρόπους υπό την ασφυκτική πίεση των Τούρκων. ***

Η αποστολή του ΥΠΕΞ και η Παπαδοπούλου

Επανερχόμενος στα διπλωματικά, ρώτησα τον συνομιλητή μου στο υπουργείο Εξωτερικών να μάθω αν στην πτήση για την Τρίπολη θα είναι μόνο ο υπουργός και το επιτελείο του ή μήπως θα επιβιβαστούν κι άλλα στελέχη.

Για παράδειγμα η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδόπουλου και η λοιπή τεχνική ομάδα που διαπραγματεύεται με τους Λίβυους το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Η απάντηση που πήρα ήταν αρνητική, καθώς ακόμα δεν έχει οριστεί πότε θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των συζητήσεων.

Να σας θυμίσω ότι η πρώτη επαφή πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Αθήνα, όπου και αποτυπώθηκε το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές. Άλλωστε, την προηγούμενη φορά που ο Γεραπετρίτης βρέθηκε στην Τρίπολη, ο Αμπντούλ Χαμίτ Ντιμπεϊμπά ξεκαθάρισε ότι η Τρίπολη δεν πρόκειται να αποσύρει από το τραπέζι το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

***

Η 25η Μαρτίου στον Λευκό Οίκο

Έγινε και η τελετή στον Λευκό Οίκο, όπως κάθε χρόνο, για τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης, παρουσία της ηγεσίας και εκατοντάδων μελών της ομογένειας, του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και φυσικά της πρεσβευτού Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όλα τα βλέμματα, προφανώς, ήταν στραμμένα στον κεντρικό ομιλητή, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος στην κυριολεξία ξέκλεψε λίγο χρόνο μεταξύ υπουργικού συμβουλίου και αλλεπάλληλων συνεντεύξεων για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επειδή, όμως, έχω μια εμμονή να διαβάζω τα κείμενα, απ’ όσα είπε ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών ξεχωρίζω τα εξής: Πρώτον, σε ουδέν γεωπολιτικό περί Ελλάδας ή άλλων αναφέρθηκε. Ίσως να βαρέθηκε, καθώς εδώ και ένα μήνα μόνο με τέτοια θέματα ασχολήθηκε. Δεύτερον ότι έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στους ιστορικούς δεσμούς και τα ιδεώδη που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα ήδη απ’ την εποχή των μεγάλων Επαναστάσεων.

***

Το σενάριο της επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα

Μάλιστα, ο Τραμπ μίλησε ουσιαστικά για την αλληλεπίδραση μεταξύ της κήρυξης της αμερικανικής ανεξαρτησίας, πριν από 250 χρόνια, με το ξέσπασμα του ελληνικού αγώνα για την ελευθερία το 1821, 205 χρόνια μετά. Καταρχάς να σας εκμυστηρευθώ ότι κατόπιν μελέτης διέκρινα πολλές ομοιότητες μεταξύ της τελευταίας ομιλίας και όσων ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει κατά την τελετή διαπιστευτηρίων του Έλληνα πρέσβη στην Ουάσινγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Αν έπρεπε να στοιχηματίσω θα έλεγα ότι πίσω και από τα δύο κείμενα κρύβεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και το δικό της επιτελείο, με την πρεσβευτή να φαίνεται ότι έχει πιάσει το νόημα του τι, πώς και πότε πρέπει να λέγεται. Κλείνοντας, βεβαίως, να σας θυμίσω ότι πρώτοι σας είπαμε ότι στο παρασκήνιο βρίσκονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις προκειμένου ο Τραμπ να βρεθεί στην Αθήνα πέριξ της 4ης Ιουλίου 2026 όταν οι Αμερικανοί θα γιορτάζουν παγκοσμίως την επετηρίδα της Ανεξαρτησίας τους.

Ο ίδιος, άλλωστε, αναφέρθηκε και στην Ακρόπολη, τον «ιερό βράχο» της δημοκρατίας, όπου αποφασίστηκε ότι οι πολίτες είναι αυτοί που ψηφίζουν για ν’ αναδεικνύουν τις ηγεσίες τους.

***

Η υποψηφιότητα της Άννας

Μία μικρή αναστάτωση έμαθα πως προέκυψε μεταξύ των σύνεδρών του ΠαΣοΚ , καθώς πολλοί θεώρησαν πως η Άννα Διαμαντοπούλου θα μετέχει αυτοδίκαια στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Κάτι που δεν ισχύει. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος δεν είναι βουλευτής και έτσι θα χρειαστεί να θέσει υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή.

***