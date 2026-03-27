Συναγερμός έχει σημάνει στη Λέσβο, καθώς τα κρούσματα αφθώδους πυρετού αυξάνονται επικίνδυνα, απειλώντας το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προειδοποιεί για «ζήτημα επιβίωσης», ενώ οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα μέτρα και στελέχωση των υπηρεσιών πριν την «καταστροφή» του Πάσχα.

«Κίνδυνος για όλη την Ελλάδα – Ορθώστε τείχος»

Σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ο Κώστας Τσιάρας περιέγραψε τη σοβαρότητα της κατάστασης, μετά τις διαδοχικές συσκέψεις στη Μυτιλήνη. Με κρούσματα να έχουν ήδη διαπιστωθεί σε 15 εκτροφές, τόνισε πως η εξάπλωση του ιού θέτει σε «πολύ μεγάλη διακινδύνευση», όχι μόνο την τοπική, αλλά τη συνολική ελληνική κτηνοτροφία.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Πρέπει, πάση θυσία, να περιορίσουμε τη μετάδοση. Ή θα ζήσουμε για λίγο με τους περιορισμούς ή θα υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα ο κλάδος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υπουργό, έχει ήδη δώσει λύσεις για την παράδοση του γάλακτος, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική ασφυξία, ενώ υποσχέθηκε υπερδιπλάσιες αποζημιώσεις (έως 250 ευρώ ανά ζώο) και στήριξη για την απώλεια εισοδήματος και τις ζωοτροφές.

Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους: «Είναι θέμα ύπαρξης»

Έξω από το κτίριο της Περιφέρειας, η οργή ξεχείλιζε. Οι παραγωγοί, που βλέπουν το βιος τους να απειλείται, ενόψει Πάσχα, ζητούν ουσιαστικές λύσεις και όχι υποσχέσεις. Ο κτηνοτρόφος Σταύρος Μαντατής έδωσε το στίγμα της κρίσης: «Αυτή τη φορά δεν είναι απλά επιβίωση. Είναι θέμα ύπαρξης».

Τα βασικά αιτήματα των παραγωγών:

Άμεση στελέχωση: Μόνιμο προσωπικό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, που σήμερα υπολειτουργούν (μόλις 10 κτηνίατροι στο πεδίο).

Πραγματικές αξίες: Αποζημιώσεις στην πραγματική αξία των ζώων και όχι ψίχουλα.

Οικονομική ανάσα: Πάγωμα οφειλών σε τράπεζες και εφορία για όσο διαρκεί η καραντίνα.

Θωράκιση: Υποχρεωτικές απολυμάνσεις στα λιμάνια και πλήρης κρατική χρηματοδότηση των μέτρων βιοασφάλειας.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το «αγκάθι» του εμβολιασμού και οι εξαγωγές

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της επίσκεψης ήταν η συζήτηση για τον εμβολιασμό. Αν και υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, η εφαρμογή του αποτελεί «δίκοπο μαχαίρι».

Όπως εξήγησαν, τόσο ο κ. Τσιάρας όσο και εκπρόσωποι των τυροπαραγωγών, ο μαζικός εμβολιασμός θα σήμαινε ότι η Ελλάδα χάνει το καθεστώς της «ελεύθερης χώρας». Αυτό θα οδηγούσε αυτόματα σε αποκλεισμό των εξαγωγών σε χώρες εκτός Ε.Ε. (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς), προκαλώντας κατακρήμνιση των τιμών στο γάλα και το κρέας.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός και γιατί τρομάζει

Αν και ο ιός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, η μεταδοτικότητά του στα δίχηλα ζώα (βοοειδή, πρόβατα, χοίρους) είναι καταιγιστική. Προκαλεί επώδυνες φυσαλίδες και δραματική μείωση της παραγωγής, ενώ οι αυστηροί περιορισμοί στη διακίνηση μπορούν να νεκρώσουν την αγορά για μήνες.