Ανεβαίνουν διαρκώς οι τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και καθημερινά είδη, με τους καταναλωτές να δοκιμάζονται καθημερινά.

Παρά τις μικρές διακυμάνσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, το κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, συμπαρασύροντας το μεταφορικό κόστος και κατ’ επέκταση τις τιμές σε ολόκληρη την αγορά. Από τις πρώτες ύλες και τα λιπάσματα μέχρι τις συσκευασίες και τα προϊόντα στο ράφι, η αλυσίδα των ανατιμήσεων καταλήγει τελικά στον καταναλωτή, που βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται στην καθημερινότητα.

Οι τιμές της αμόλυβδης στα 2,055 χθες, σήμερα στα 2,022 και ντίζελ στα 2,124 χθες και σήμερα στα 2,093.

Όμως η ακρίβεια πάει παντού. Λιπάσματα, συσκευασίες, πρώτες ύλες, φτάνουν στο ράφι με φουσκωμένες τιμές και καταλήγουν στον καταναλωτή πανάκριβα.

Συγκεκριμένα:

-Φιλέτο στήθος κοτόπουλο: Από 12,15€ στα 15,94€

-Τυρί φέτες (γκούντα): Από 8,88€ στα 15€

-Χυμός μήλο – πορτοκάλι: Από 2,24€ στα 3,10€

-Γάλα με κακάο: Από 2,07€ στα 2,78€

-Σουβλάκι χοιρινό: Από 6,95€ στα 9,92€

-Τυρί Ολλανδίας: Από 8,25€ στα 10,64€

-Τυρί τοστ: Από 8,20€ στα 8,60€

-Παρμεζάνα: Από 23,70€ στα 24,30€

-Κασέρι: Από 18,75€ στα 19€

-Φιλέτο γαλοπούλα: Από 10,80€ στα 11,60€

Ακόμα,

-Μισό κιλό ντομάτες: Από 1€ στα 2€

-Ένα αγγούρι: Από 0,55€ στα 0,75€

-150 ml λάδι: Από 1,20€ στα 1,70€

-Δύο πιπεριές: Από 2€ στα 5€

-200 γρ. ελιές: Από 1,20€ στα 1,50€

-300 γρ. φέτα: Από 3€ στα 4,5€

Σύνολο: Από 8,95€ στα 15,45€

Η ακρίβεια της αντλίας πάει απευθείας στο πιάτο, με τους καταναλωτές να έχουν την ελπίδα για κάποια ενίσχυση πριν το Πάσχα.

Ακρίβεια και στα αεροπορικά

Πιέσεις από παντού δέχεται ο τουρισμός, με ακριβότερα εισιτήρια, αυξήσεις στα καύσιμα και προειδοποιήσεις προς ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο για προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αγγλία προχώρησε σε επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών της οδηγιών, εκδίδοντας προειδοποίηση προς τους Βρετανούς πολίτες να αποφεύγουν συγκεκριμένες περιοχές σε δημοφιλείς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία).

Οι εταιρείες με τη σειρά τους περνάνε το κόστος στα εισιτήρια. Η Aegean Airlines προχώρησε από χθες σε αυξήσεις στα επίπεδα του 7-8% των αεροπορικών εισιτηρίων, μία αύξηση που, όπως υποστηρίζουν κύκλοι της εταιρείας, καλύπτει ένα μέρος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλούν οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων.

Η τάση πάντως είναι ανοδική όχι μόνο σε τιμές αλλά και σε κρατήσεις, με παγκόσμιο ρεκόρ κρατήσεων.

Ωστόσο, και στο εσωτερικό οι επιβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες αυξήσεις.

Αθήνα – Ρόδος:

-Από: 35€ – 50€ (2025)

-Στα: 60€ – 125€ (2026)

Οι επιβάτες κάνουν κρατήσεις πολύ νωρίτερα και οι τιμές ανεβαίνουν.

Στην κρουαζιέρα η Celestyal ανακοίνωσε και άλλες ακυρώσεις. Όχι βέβαια πως και με το πλοίο είναι φθηνότερο να ταξιδέψεις, ακόμα και μέσα στην Ελλάδα.

Φυσικά, η άλλη εναλλακτική για το εσωτερικό είναι το ΙΧ, αλλά με αυτές τις τιμές μάλλον δεν είναι πια εναλλακτική.