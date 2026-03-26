«Η σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ μικτά (28 – 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ», υποστηρίζει σε δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΠαΣοΚ για τον κατώτατο μισθό, Παύλος Χρηστίδης.

Ο κ. Χρηστίδης αναφέρει ότι πρόκειται για την κυβέρνηση «που ‘κατόρθωσε’ να φέρει τη χώρα μας στην τελευταία θέση στην ΕΕ, ως προς την αγοραστική δύναμη, μαζί με τη Βουλγαρία», που «έχει ‘κατορθώσει’ να φέρει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ ως προς το μέσο μισθό, με ετήσιες αποδοχές κάτω από 18.000 ευρώ», την κυβέρνηση -συνεχίζει- «του 13ωρου ακόμη και σε βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας». Προσθέτει ότι «την ίδια ώρα, οι υποαμειβόμενοι εργαζόμενοι της χώρας μας είναι πρωταθλητές σε ώρες απασχόλησης και η καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας επιδεινώνεται συνεχώς». Σημειώνει ότι «το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 28% την τελευταία πενταετία, ένας στους τέσσερις Έλληνες κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ένας στους πέντε δεν μπορεί να κρατήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του τον χειμώνα, ενώ το 11,3% στερείται ένα κανονικό γεύμα με κρέας ή ισοδύναμη θρεπτική επιλογή».

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠαΣοΚ υπογραμμίζει ότι «σε αυτό το περιβάλλον, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων».

Αναφέρει ότι «πολιτική αλλαγή σημαίνει ελεύθερες διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και προσδιορισμός του κατώτατου μισθού μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» και επίσης σημαίνει «δίκαιη ανάπτυξη που οδηγεί σε μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και ευκαιρίες για όλους».