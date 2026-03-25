Τρέχουν για τους «εκτός γραμμής»

Μου το έλεγε καιρό πληροφοριοδότης μου αλλά πάντα έλεγα ότι υπερβάλλει. Όπως φαίνεται, έχει δίκιο. Τι μου έλεγε; Οτι τη μισή μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ασχολούνται με τους «εκτός γραμμής» υπουργούς και βουλευτές. «Και γιατί σπαταλούν τόσο χρόνο;» ρώτησα. «Επειδή τα κρούσματα είναι συνεχή» μου απάντησε.

Ως πρόσφατα στη μακρά αλυσίδα μου υπέδειξε τις δηλώσεις επί δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Και αυτό ενώ γνώριζαν, όπως και όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ότι ο Πρωθυπουργός ήταν αντίθετος σε μια τέτοια μείωση. Κι έπειτα ήρθε η δήλωση Κικίλια, ο οποίος είπε ότι η δικαστική αίθουσα στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών «προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις».

Λίγο αργότερα, από άλλον τηλεοπτικό άμβωνα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απάντησε στον υπουργό Ναυτιλίας ότι «δεν είχε γνώση των στοιχείων και γι’ αυτό είπε αυτά που είπε». Ε, λίγο νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε πει ότι η αίθουσα αυτή είναι μεγάλη και μια χαρά μας κάνει.

Μετά τι να σου κάνει κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τρέχει να εγκαινιάζει έργα στην Θεσσαλονίκη μήπως και επιστρέψει πίσω στη ΝΔ κανένας «φευγάτος» ψηφοφόρος.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

***

Ήρθαν κοντά Παπανδρέου – Ανδρουλάκης

Τόσα τους έχουν χωρίσει, αλλά ο Ανδρέας πάντα θα τους ενώνει. Το λέω επειδή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον Ανδρέα Παπανδρέου την περασμένη Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα, ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ Γιώργος Παπανδρέου και ο νυν, Νίκος Ανδρουλακης, όχι μόνο κάθισαν δίπλα- δίπλα, αλλά και το «φίλινγκ» μεταξύ τους ήταν άριστο. «Η απόσταση έχει μειωθεί μεταξύ τους» με ενημέρωσε πασόκος που ξέρει τόσα ώστε θα μπορούσε να γράψει όλους τους «βίους αγίων» του κόμματος.

***

Ραντεβού πριν τον Χαρίτση

Η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την Προεδρία της Νέας Αριστεράς είχε προεξοφληθεί εδώ και μέρες. Έγινε γνωστή χθες κατά τις 6:30 μ.μ. ενώ είχε κατατεθεί νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς. Άνθρωπός μου που βρέθηκε τυχαία απέναντι από το γραφείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου στα Εξάρχεια είδε να φεύγουν μαζί από το γραφείο του πρώην υπουργού Οικονομικών ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, γραμματέας της Κ.Ε. που θα αναλάβει μεταβατικός πρόεδρος έως την εκλογή νέας ηγεσίας από το έκτακτο συνέδριο, η Πέτυ Πέρκα, ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Δημήτρης Βίτσας. «Ζυμώσεις» που λένε και στην τοπική διάλεκτο.

***

Αριστερές αναζητήσεις Ομολογώ πάντως πως οι «σύντροφοι» βλέπουν μακριά – πολύ μακριά. Όπως πληροφορούμαι, μεθαύριο το απόγευμα στην ΕΣΗΕΑ, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ), πνευματικό παιδί του Γιάννη Δραγασάκη διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Τι (να) κάνει η Αριστερά όταν κυβερνά; Εμπειρίες αριστερής διακυβέρνησης». Στο πάνελ εντόπισα, εκτός από τον Γιάννη Δραγασάκη, τον Νάσο Ηλιόπουλο από τη Νέα Αριστερά και τους «τσιπρικούς» Βαγγέλη Καλπαδάκη και Ευγενία Φωτονιάτα. ***

Πολιτικός πολιτισμός στη Βουλή

Επιτέλους, μια στιγμή πολιτικού πολιτισμού στην Εθνική Αντιπροσωπεία και μάλιστα με τη συνοδεία… βιόλας, άρπας και φλάουτου. Όλα αυτά χάρη στον Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής που τίμησε την επέτειο της 25ης Μαρτίου στην αίθουσα της Ολομέλειας υπό τους ήχους του Κουαρτέτου «Δρυάδες», αποτελούμενο από την υψίφωνο, Κάτια Πάσχου, και τους μουσικούς Μελίνα Μακρή, Κρυσταλία Γαϊτάνου και Ευαγγελία Κιοσόγλου.

Το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι προκάτοχοί του, Απόστολος Κακλαμάνης και ο Νίκος Βούτσης, καθώς και βουλευτές από όλα τα κόμματα. Εκφωνήθηκε και πανηγυρικός για τον οποίο ευτυχώς δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ο γνωστός κόφτης.

***

Ευρωπαϊκό «πρέσινγκ» σε Αστυνομία και Λιμενικό

Η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα ανήκει σε εκείνες που το κυβερνητικό επιτελείο οφείλει να μην αγνοήσει. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξετάζοντας την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έθεσε επί τάπητος τις πρακτικές της Αστυνομίας και του Λιμενικού, δίνοντας ταυτόχρονα έναν ισχυρό «πόντο» στον Συνήγορο του Πολίτη.

Του έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης», ξεκαθαρίζοντας την ίδια στιγμή ότι το κυρίως μήνυμα αφορά τη Διοίκηση: τα πορίσματα πρέπει να έχουν πρακτικό αντίκρισμα και όχι να καταλήγουν απλώς στο αρχείο. Αυτή η ανάγκη για ουσιαστικά αποτελέσματα μεταφράζεται πλέον σε συγκεκριμένη πίεση προς το Λιμενικό Σώμα.

Μπορεί η πρόθεση του Αρχηγείου να επανεξετάσει τους κανόνες εμπλοκής και τη χρήση όπλων να κρίθηκε ως θετικό βήμα, όμως οι Ευρωπαίοι επιμένουν σε κάτι πολύ πιο χειροπιαστό. Ζητούν πλέον αποτελεσματική χρήση καμερών στα πλωτά μέσα σε κάθε περίπτωση αποτροπής σκάφους, αλλά και ένα νέο πλαίσιο αναχαιτίσεων με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές επιταγές απαιτεί πλέον κάτι παραπάνω από καλές προθέσεις. Ζητούνται εργαλεία ουσιαστικής επιτήρησης στα σύνορα που δεν θα αφήνουν περιθώρια για «γκρίζες» ζώνες και, αν υπάρχει πράγματι διάθεση λογοδοσίας, η παρέμβαση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

***