Μυστήριο καλύπτει μια σειρά από ασυνήθιστες συναλλαγές εκατομμυρίων, που καταγράφονται λίγα λεπτά πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει αποφάσεις που «γκρεμίζουν» τις αγορές. Ενώ ο πόλεμος στο Ιράν πιέζει τους καταναλωτές, μια ελίτ επενδυτών φαίνεται να γνωρίζει εκ των προτέρων τις κινήσεις του αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, αυτή η «επιδημία» των ύποπτων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχει ξεσπάσει γύρω από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις του. Μάλιστα, στοιχεία των χρηματιστηρίων δείχνουν πως, κάθε φορά που ο πρόεδρος ετοιμάζεται να προκαλέσει «σεισμό» στις παγκόσμιες αγορές, προηγούνται κινήσεις μαμούθ, μερικές φορές μόλις λίγα λεπτά ή ώρες νωρίτερα.

Γιατί έχει σημασία

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εκτοξεύει τις τιμές για τον μέσο Αμερικανό, ορισμένοι λίγοι φαίνεται να κερδοσκοπούν σε κοινή θέα. Πρόκειται ακριβώς για το είδος της διαφθοράς, εναντίον του οποίου ο Τραμπ έχτισε την πολιτική του καριέρα.

Οι Δημοκρατικοί, που θεωρούνται φαβορί για τον έλεγχο της Βουλής τον Νοέμβριο, προετοιμάζουν ήδη το έδαφος για έρευνες σχετικά με το αν πρόσωπα «εκ των έσω» εκμεταλλεύονται εμπιστευτικές πληροφορίες.

Το μοτίβο που «βγάζει μάτι»

Η τάση αυτή είναι πλέον αδύνατο να αγνοηθεί, καθώς εκτείνεται από τις παραδοσιακές αγορές μέχρι τις πλατφόρμες προβλέψεων:

Στοιχηματικές προβλέψεις : Λίγο πριν την έναρξη του πολέμου, πάνω από 150 λογαριασμοί στο Polymarket στοιχημάτισαν μαζικά σε αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Βενεζουέλα : Τον Ιανουάριο, trader «αυγάτισε» 32.000 δολάρια σε πάνω από 400.000, στοιχηματίζοντας στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί.

: Τον Ιανουάριο, trader «αυγάτισε» 32.000 δολάρια σε πάνω από 400.000, στοιχηματίζοντας στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί. Δασμοί: Τον περασμένο Απρίλιο, «έκρηξη» αγορών μετοχών σημειώθηκε λεπτά πριν την αναστολή των δασμών της «Ημέρας Απελευθέρωσης».

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

«Οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης εμπλέκονται σε τέτοια δραστηριότητα χωρίς αποδείξεις είναι αβάσιμος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα παραμένει θολή, καθώς η ανωνυμία των λογαριασμών καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της ταυτότητας των κερδοσκόπων.

Οικογενειακές επιχειρήσεις και δισεκατομμύρια

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο ίδιος ο Τραμπ γνώριζε για τις συναλλαγές, η προεδρία του συμπίπτει με τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα συμμάχων και μελών της οικογένειάς του:

Άμυνα : Οι γιοι του, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, έχουν επενδύσει σε εταιρείες drone που διεκδικούν συμβόλαια του Πενταγώνου.

Ιδιωτικά Κεφάλαια: Ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκει να αντλήσει δισεκατομμύρια από κυβερνήσεις του Περσικού Κόλπου που εμπλέκονται στον πόλεμο.

Αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να αποδομεί συστηματικά τους μηχανισμούς δίωξης του οικονομικού εγκλήματος. Το τμήμα Δημόσιας Ακεραιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης συρρικνώθηκε από 36 δικηγόρους σε μόλις δύο, ενώ το 2025 ακυρώθηκαν 159 ομοσπονδιακές ενέργειες επιβολής του νόμου κατά εταιρειών, πολλές από τις οποίες ήταν δωρητές του Τραμπ.

Η «άλλη πλευρά» και η υπόσχεση που εκκρεμεί

Η κυβέρνηση αντιτείνει ότι κυνηγά επιθετικά την απάτη στα ομοσπονδιακά προγράμματα, μέσω μιας νέας ειδικής ομάδας υπό τον Αντιπρόεδρο Βανς, αν και οι επικριτές σημειώνουν ότι οι έλεγχοι επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Ο Τραμπ ανήλθε στην εξουσία υποσχόμενος να διαλύσει ένα σύστημα «στημένο» υπέρ των πλουσίων. Πολλοί από τους ψηφοφόρους του περιμένουν ακόμα να δουν αυτή την υπόσχεση να γίνεται πράξη.