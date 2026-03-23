Ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών κάτω από έντονες διαμαρτυρίες των δικηγόρων για ακαταλληλότητα της αίθουσας. Μάλιστα, το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίαση καθώς οι δικηγόροι απειλούν με αποχή από την διαδικασία

Η πρόεδρος κ.Στεφανίδου ζήτησε να αποχωρήσουν οι κάμερες και τα ΜΜΕ μέχρι να επικρατήσει ηρεμία στο ακροατήριο και διέκοψε την συνεδρίαση γα 15 λεπτά.

Στη δίκη προσήλθε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία διαμαρτυρήθηκε στο δικαστήριο ισχυριζόμενη ότι η απομάκρυνση των ΜΜΕ παραβιάζει την αρχή της δημοσιότητας της δίκης.

Από την πλευρά τους συγγενείς θυμάτων αντιδρούν έντονα και διεκδικούν την άμεση διεξαγωγή της δίκης. «Εμείς ήρθαμε εδώ για να δικαστούν οι υπεύθυνοι που χάσαμε τα παιδιά μας, δεν ήρθαμε για πολιτικά σόου, ούτε για φασαρίες» έλεγε συγγενής.