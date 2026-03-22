Ξεκινά αύριο στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Γαιόπολις» σε χώρο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος των Τεμπών μιλά στις «Εξελίξεις Τώρα» λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η ιστορική δίκη και αναφέρεται στη μήνυση που έχει κάνει στον Κώστα Αχ. Καραμανλή και στις πολιτικές ευθύνες πίσω από την τραγωδία.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που τονίσατε τρεις φορές το ότι ξεκινάει η δίκη με 36 κατηγορούμενους, χωρίς κανέναν πολιτικό. Είναι γεγονός αυτό, διότι οι πολιτικοί κρύβονται πίσω απ’ το άρθρο 86, το οποίο άρθρο 86 όμως στην προεκλογική του καμπάνια το διαφήμιζε ο κύριος πρωθυπουργός ότι θα το καταργούσε στις εκλογές του ’19. Απ’ το ’19 μέχρι σήμερα φυσικά, αφού τους βολεύει, δεν το βγάζουνε», σημείωσε ο ίδιος.

«Για εκείνος υπεύθυνος για τον θάνατο των 57 ατόμων που επέβαιναν στο τρένο είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, στον οποίο όπως λέει έχει κάνει μήνυση. Μία μήνυση που ωστόσο παραμένει στο “συρτάρι του κ. Κακλαμάνη”», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχω κάνει προσωπικά μήνυση στον μακελάρη των Τεμπών, ο οποίος έχει ονοματεπώνυμο και ονομάζεται Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αυτός είναι η ντροπή του νομού Σερρών. Όμως τη μήνυσή μου, από πέρυσι τον Ιούνιο, την κρατάει στο συρτάρι του ο κ. Κακλαμάνης. Σύντομα πιστεύω ότι θα την ξεκολλήσω, και εγώ και ο δικηγόρος μου, και θα πάρει και αυτή την πορεία της», πρόσθεσε ο Χρήστος Χούπας.

«Δεδομένου του ότι εκείνος είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για το θάνατο του παιδιού μου και των υπολοίπων 57. Τους ξεγέλασε, τους έβαλε μέσα στο τρένο, εγγυήθηκε την ασφάλεια και λίγο παραπάνω τους σκότωσε. Τα θύματα δεν γνώριζαν τίποτα. Αυτός όμως ήξερε, και τον καίνε και οι υπάλληλοί του άλλωστε», επεσήμανε.

«Επειδή έχω εισπράξει έξι-επτά αρνητικές εικόνες σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης από δικαστικούς λειτουργούς, ευελπιστώ να βρεθούν παντελονάτοι, ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι να έχουν εσωτερικό ανάστημα, να υψώσουν τη φωνή τους, να μην ακούσουν κυβερνητικές εντολές και να κάνουν το έργο τους εφ’ ω ετάχθησαν. Αυτό περιμένω», κατέληξε ο Χρήστος Χούπας.