Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, ο Γιάννης Θ. Διαμαντής, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», φιλοξενεί τη δημοσιογράφο και ερευνήτρια Ευγενία Κατούφα σε μια συζήτηση για μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης.

Αναλύουν την πορεία του Μεσολογγίου, από τις πρώτες δοκιμασίες και τις πολιορκίες έως την ηρωική Έξοδο του 1826. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή των γυναικών του Μεσολογγίου, που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δίπλα σε άνδρες και παιδιά, με θάρρος, αυταπάρνηση και αξιοπρέπεια.

Μια αφήγηση για τη δύναμη, τη θυσία και τη μνήμη που σημάδεψαν την πορεία προς την ελευθερία.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «1821: Το έπος του Μεσολογγίου και οι ηρωίδες Μεσολογγίτισες» συζητιούνται μεταξύ άλλων:

Το Μεσολόγγι πριν το 1821: Από τα Ορλωφικά στην αναγέννηση της πόλης

Η πρώτη πολιορκία (1822): Προετοιμασία, αντίσταση και στρατηγική των Ελλήνων

Ο ρόλος του Μάρκου Μπότσαρη και η απόκρουση της επίθεσης

Η συμβολή του Μεσολογγίου στην έμπνευση του εθνικού φρονήματος

Οι εξελίξεις του 1823: Η πολιορκία του Αιτωλικού και η φιλελληνική παρουσία

Η τρίτη πολιορκία (1825–1826): Οργάνωση, άμυνα και καθημερινότητα υπό πίεση

Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή: Εργασία, φροντίδα και συμμετοχή στη μάχη

Παιδιά στον Αγώνα: Οι «γιαλακτζήδες» και η νεανική συμβολή

Η μάχη της Κλείσοβας: Μια καθοριστική νίκη αντίστασης

Οι δραματικές συνθήκες μέσα στην πόλη, η πείνα και η εξαθλίωση

Η νύχτα της Εξόδου (Απρίλιος 1826): Το σχέδιο και η τραγική κορύφωση

Η τύχη των Μεσολογγιτών: Θάνατος, αιχμαλωσία και ελάχιστοι διασωθέντες

Οι γυναίκες μετά την Έξοδο: Σκλαβιά, επιστροφή και τραύματα

Η θυσία του Καψάλη και η καταστροφή του Μεσολογγίου

Οι επιζώντες και η πορεία προς το Ναύπλιο

Η διεθνής απήχηση της ιστορίας του Μεσολογγίου στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη

Ο δεσμός των σύγχρονων Μεσολογγιτών με την ιστορία