ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η στήλη, αν και μεταφέρει συχνά πληροφορίες πριν αυτές δουν το φως της δημοσιότητας (οι οποίες επαληθεύονται, πρέπει να πω, για να ευλογήσω τα γένια μου), δεν κάνει ρεπορτάζ. Και δεν θέλει και δεν μπορεί. Σκοπό έχει να σχολιάζει, κι αν γίνεται με ευχάριστο τρόπο, τα όσα, όχι και τόσο ευχάριστα συμβαίνουν στην πολιτική μας ζωή. Δεν κάνει, όμως, «ερευνητική» δημοσιογραφία. Αλλά έχει ιδέες γι' αυτήν. Διαβάζουμε κάθε λίγο για κάποιο μεγάλο σκάνδαλο. Ή ακριβέστερα, για κάποιο «πάρτι» με μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα προγράμματα κατάρτισης, οι αμοιβές εταιρειών συμβούλων. Φυσικά η κάθε υπόθεση παίρνει δημοσιότητα και μαθαίνουμε και πολλά ονόματα εμπλεκομένων, εταιρειών και φυσικών προσώπων, πολλά από τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σκάνδαλα πάντα συνέβαιναν και συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, όχι μόνο σε μας. Όταν κινείται δημόσιο χρήμα το οποίο «προσέχουν» άνθρωποι που δεν είναι δικό τους, αλλά έχουν την εξουσία και συχνά την κάλυψη να το κατευθύνουν όπου θέλουν, είναι σύνηθες ένα μέρος του να «χάνεται» στην πορεία. Όμως μια «χαρτογράφηση» της πορείας του χρήματος στην Ελλάδα και μια δημοσιογραφική «ανατομία» του κάθε σκανδάλου και η σύγκριση των συμπερασμάτων ίσως αναδείξει μια ιδιαιτερότητα της περιόδου που διανύουμε ειδικά στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ιδέα μου, την οποία λόγω οκνηρίας κυρίως, την διαθέτω αφιλοκερδώς σε πιο δραστήριους – και πιο ικανούς δημοσιογραφικά – συναδέλφους. Την αφορμή μου την έδωσε το νέο σκάνδαλο με τη μετάκληση εργατών, με την εμπορία ανθρώπων για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που πληροφορηθήκαμε προχθές. Διαβάζω ότι κατηγορείται (και τονίζω ότι απλώς κατηγορείται) μια κυρία που ήταν συνεργάτης πρώην υπουργού αναμειγμένου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα είναι και ιδιοκτήτρια ΚΕΠ, όπου «τρέχει» το σκάνδαλο με τα κονδύλια επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς βέβαια να συνδέεται η ίδια με αυτό. Την σύμπτωση επισημαίνω. Δυο «χώροι» στους οποίους αποδεδειγμένα γίνεται πάρτι, οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα κονδύλια κατάρτισης «ακουμπούν» την κατηγορουμένη. Που τυχαίνει να ήταν και συνεργάτης υπουργού και σύντροφος άλλου εμπλεκομένου. Παρόμοιες «συμπτώσεις» βλέπουμε συνεχώς. Διαβάζουμε για μια χούφτα εταιρείες που νέμονται κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων για «συμβουλευτικές υπηρεσίες», για άλλες που μοιράζονται μεταξύ τους επίσης εκατοντάδες εκατομμύρια για «κατάρτιση», εταιρείες και πρόσωπα που τους ανατίθενται διοργανώσεις εκδηλώσεων και υλοποίησης πολιτικής, μαθαίνουμε ποιες είναι και ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες τους και συχνά πέφτουμε πάνω στα ίδια ονόματα ή σε συντρόφους, συζύγους, εξαδέλφους και κουμπάρους, πολιτευτές και πρώην και νυν συνεργάτες πολιτικών. Όλοι σε ένα χώρο «διαμεσολαβητών», «συμβούλων», «επικοινωνιολόγων» που συχνά εμφανίζονται και με προσωπείο ιδεολόγου. Βρίσκω ενδιαφέρουσα λοιπόν την ιδέα να «χαρτογραφηθούν» και να συνδεθούν αυτές οι διαδρομές του χρήματος. Να βάλει κάποιος ρέκτης δημοσιογράφος κουκίδες με την κάθε εταιρεία, τον κάθε ιδιοκτήτη και τον κάθε πολιτικό «παράγοντα» και υπουργείο ή οργανισμό και υπηρεσία και να τραβήξει γραμμές όπου υπάρχει σύνδεση και όπου κινείται χρήμα. Είμαι βέβαιος ότι θα αναδειχθεί μια πολύ πιο χρήσιμη εικόνα. Μια εικόνα με πάρα πολλές γραμμές και σχετικά λίγες κουκίδες. Αν μάλιστα προστεθούν σ' αυτόν το χάρτη και διάφορα κατ' ευφημισμόν ΜΜΕ οι ιδιοκτήτες τους αλλά και άνθρωποι με δημόσιο λόγο που τυχαίνει να μαθαίνουμε ότι κι αυτοί πέρα από τα ΜΜΕ έχουν και άλλα «μαγαζιά» που εισπράττουν μεγάλα ποσά για να «συμβουλεύουν», να «διοργανώνουν» και να «επικοινωνούν», θα γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω φυσικά αν όλες αυτές οι αναθέσεις έχουν ποινικό ενδιαφέρον. Θα εκπλαγώ αν δεν έχουν κανένα, αλλά δεν είμαι αρμόδιος. Ούτε είναι οι δημοσιογράφοι που θα το ερευνήσουν, αν βρουν ενδιαφέρουσα την πρότασή μου. Αλλά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την Δημοκρατία μας. Γιατί η αδρή εικόνα που σχηματίζεται από τα όσα μαθαίνουμε, δείχνει ένα πολύπλοκο δίκτυο οικονομικών και πολιτικών σχέσεων που τρέφεται με δημόσιο χρήμα και παράγει υποστήριξη στην κυβέρνηση. Κι αν αυτή η εικόνα γίνει λεπτομερής και καθαρή, αν βάλουμε κάτω τις τελείες και τις ενώσουμε, όπως κάναμε παιδιά, θα είναι πολύ καλό για τους πολίτες, είτε με την ιδιότητά τους ως φορολογουμένων, είτε ως μελών του εκλογικού σώματος. ***

Τα εκλογικά σενάρια

Έντονες συζητήσεις με πλούσιο παρασκήνιο προκάλεσε το ρεπορτάζ του ΒΗΜΑτος για όλα τα σενάρια και τις συζητήσεις για τις πρόωρες εκλογές με τα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν.

Η στήλη έχει γράψει καιρό τώρα για τις πρώτες σκέψεις οι οποίες βέβαια εξηγήσαμε, ότι δεν είναι αυτή την στιγμή υπό εξέταση. Εκτός και αν… Αυτή την στιγμή κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος και τι πληγές θα αφήσει πίσω.

Βλέπω επίσης ό,τι κι άλλα δημοσιεύματα του παρασκηνίου, καταγράφουν τώρα τις σχετικές πληροφορίες για θέματα που συζητούνται αλλά δεν λέγονται. Με άλλα λόγια «καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός τα παραπούλια».

Δεν συνηθίζω , όπως γνωρίζετε, να ευλογώ όσα αποκαλύπτει το ΒΗΜΑ, ρίχνοντας φως σε όσα λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες. Αλλά να, στις εποχές που ζούμε καλό είναι να ξέρει κανείς τι γίνεται από πρώτο χέρι που λένε.

***

Νέα επεισόδια στις υποκλοπές

Για τις υποκλοπές για τις οποίες η έρευνα, όπως έχετε πληροφορηθεί από τη στήλη ανοίγει εκ νέου και προς πολλές κατευθύνσεις, πηγή μου που παρακολουθεί τις εξελίξεις, με ενημέρωσε πως μετά την απόφαση του δικαστηρίου που «έριξε» μεγάλες καμπάνες (ποινές εννοώ) στους τέσσερις ιδιώτες κατηγορούμενους, πολλοί από εκείνους που είχαν παρακολουθηθεί αλλά δεν πήγαν στη δικαιοσύνη, τώρα το ξανασκέπτονται.

Τι εννοούσε η πηγή μου; Ότι πολλοί, ανάμεσα τους και ηχηρά ονόματα της πολιτικής, συζητούν ήδη να προσφύγουν τώρα δικαστικά και να ζητήσουν την έρευνα της υπόθεσης σε βάθος. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που φίλος μου νομικός, που έχει τονίσει από καιρό. «Η υπόθεση αυτή δεν κλείνει…».

Και από ότι φαίνεται έχει δίκιο…

***

Βουλή reality show

Πόσο ακόμα αντέχει ο κοινοβουλευτισμός και η κοινή λογική παρόμοιες εικόνες; Το νέο «επεισόδιο» στο «σήριαλ» των καυγάδων της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη, κατέδειξε ότι η κατάσταση αγγίζει πλέον τα όρια της ακρότητας και του απόλυτου ευτελισμού.

Προφανώς και δεν είναι θέμα… ταμπεραμέντου των «πρωταγωνιστών» αυτού του κακόγουστου reality show που «στήνεται» στην Βουλή, αλλά αποτελεί στρατηγική στόχευση, μεθοδευμένη και πλασαρισμένη «επί τούτου».

Όλο αυτό κάνει τα πράγματα πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουν κάποιοι αλλά πλέον και κουραστικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκοπούσε στην αίθουσα τους αντιπάλους της.

Είναι μια κίνηση που δεν περιορίζεται στο να αποτυπώσει τις στιγμές εκείνες που η ίδια θεωρεί απαραίτητες για το σοσιαλμιντιακό οπλοστάσιό της, αλλά είναι μια επίδειξη πυγμής εκ μέρους της πέρα και πάνω από κανόνες.

Τους όρους του κοινοβουλευτικού «παιχνιδιού» τους γνωρίζει άριστα, καθώς υπήρξε Πρόεδρος της Βουλής το αλησμόνητο 2015, μιας Βουλής που την είχε τιμήσει αναδεικνύοντάς την στο υψηλό θεσμικό αξίωμα με ρεκόρ ψήφων (235). Τώρα, το ίδιο πρόσωπο, επιλέγει να μετατρέψει το Κοινοβούλιο σε «αρένα» με προφανείς ψηφοθηρικές προσδοκίες.

***

Τα κρακεράκια του Άδωνι και…

Και το καταφέρνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύροντας ολόκληρη την Βουλή στον σχεδιασμό της. Έτσι αρκούσε να εμφανιστεί στην αίθουσα ο Αδωνις Γεωργιάδης με ένα κουτί κρακεράκια τρώγοντας διότι τον πονούσε το στομάχι του, όπως δικαιολογήθηκε αργότερα, για να τον βιντεοσκοπήσει η πρόεδρος της Πλεύσης, γνωρίζοντας φυσικά τι θα επακολουθήσει.

Έτσι, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του η οποία οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης με τον ίδιο εξοργισμένο να φωνάζει ότι απαγορεύεται να βιντεοσκοπεί τους άλλους και ζητώντας να διαγράψει το επίμαχο στιγμιότυπο.

Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί δείγμα ευτελισμού και κατάντιας να σηκώνουν τα κινητά και να αλληλο-βιντεοσκοπούνται οι εθνικοί αντιπρόσωποι ωσάν η Βουλή να είναι… γήπεδο ή καφετέρια!

***

… ποιος είναι ο πρώτος διδάξας;

Ωστόσο, κάποιοι θύμιζαν ότι το 2022 ο ίδιος ο -τώρα- θιγόμενος Γεωργιάδης βιντεοσκοπούσε τον Παύλο Πολάκη όταν ήταν στο βήμα και δεν κατέβαινε, αναρτώντας το σχετικό στιγμιότυπο στα social media.

Όσον αφορά την Κωνσταντοπούλου δεν ήταν η πρώτη φορά ούτε θα είναι η τελευταία. Είναι μια μέθοδος που ακολουθούν και βουλευτές της. Και ας δηλώνει το Προεδρείο δια στόματος Γιώργου Γεωργαντά ότι δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, ότι είναι μια απαράδεκτη και καταδικαστέα πρακτική, διαμηνύοντας ότι όποτε παρατηρηθεί ξανά το φαινόμενο θα ληφθούν μέτρα βάσει του Κανονισμού της Βουλής. Ο οποίος, άλλωστε, έχει καταπατηθεί προ πολλού στην πράξη.

Υ.Γ: Και να σκεφθεί κανείς ότι ο Γεωργιάδης που τώρα… ανέβηκε στα κεραμίδια της Βουλής, μόλις δύο μέρες πριν έλεγε ότι δεν είχε πρόβλημα που τον παρακολουθούσαν με το διαβόητο pretador. Προσωπικά μένω με την απορία πως τα καταφέρνει αυτός ο πολιτικός να λέει τα πάντα και τα αντίθετά τους…

***

Η αποδοχή του Πάρι και…

Ο αντικαταστάτης του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στο Προεδρείο της Βουλής εξελέγη: είναι ο έμπειρος Πάρις Κουκουλόπουλος, ο οποίος έλαβε 255 θετικές ψήφους (και 16 «παρών).

Ανακηρύχθηκε Δ’ Αντιπρόεδρος καθώς το ΠαΣοΚ είναι πια αξιωματική αντιπολίτευση. Τον ψήφισε και ο προκάτοχός του, ο οποίος πέρασε από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών για να τους αποχαιρετήσει μετά από 17 χρόνια παρουσίας του.

Σίγουρος για αυτό που έκανε -να παραδώσει την βουλευτική έδρα του- δήλωσε ότι «σέβεται τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο». «Αυτό έδειξα», είπε, ενώ σχετικά με το αν σκέφτεται να παρατήσει την πολιτική απάντησε ότι «θέλει λίγο χρόνο».

***

…το μέλλον του Οδυσσέα

Όσον αφορά την διαγραφή του, ο Κωνσταντινόπουλος δήλωσε πως «δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα» (του ΠαΣοΚ), παραπέμποντας για τα περαιτέρω στις εκλογές και σχολιάζοντας πως τα κόμματα στην χώρα μας ήταν και παραμένουν αρχηγικά.

«Άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές», είπε. Στην ερώτηση αν θα τον ξαναδούμε στην Βουλή απάντησε σιβυλλικά συστήνοντας «υπομονή».

Φάνηκε μάλιστα να μην τον απασχολεί πλέον το ΠαΣοΚ. «Είστε ακόμη μέλος του;», ρωτήθηκε. «Δεν το ξέρω, ακόμη δεν έχω ρωτήσει. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το κόμμα!», απάντησε ο τέως αντιπρόεδρος, ο οποίος θα μιλήσει σήμερα στην Ολομέλεια.

Θα είναι η τελευταία του ομιλία στη Βουλή και προφανώς θα περιλαμβάνει αιχμές για την καρατόμησή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

***

Η «βεντέτα» που κρατάει χρόνια

Θα μείνω στο Κοινοβούλιο, καθώς στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση Λυμπερόπουλου – Κυρανάκη. Τα όσα ακούστηκαν χθες στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προμηνύουν για έναν νέο μεγάλο γύρο αντιπαράθεσης.

«Ο κάθε ταξιτζής θα έχει την φωτογραφία σας μέσα στο αυτοκίνητό του», είπε στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, διαμηνύοντάς του ότι «ο Λυμπερόπουλος δεν πολεμιέται γιατί εκφράζει μόνο τα ταξί, ούτε κόμματα ούτε τίποτα».

«Είστε ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου», είπε στον Κυρανάκη, βάζοντάς τον στο στόχαστρο και κατηγορώντας τον ότι «έκανες ατόπημα, δολοφόνησες την δημοκρατία των ταξιτζήδων».

Τον προειδοποίησε ότι «θα περάσετε από τα κορμιά μας», δηλώνοντας πως με το νομοσχέδιο που φέρνει επιδιώκει να καταστρέψει τον κλάδο. «Θέλετε να μην επιβιώσει και να πέσει η δουλειά στους ιδιώτες. Αυτοί σου φτιάξανε το νομοσχέδιο», του είπε.

***

«Θα δεις τι θα πάθεις»!

Από τα «αγκάθια» των διαφωνιών ανάμεσα στους δύο είναι η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί με τους ιδιοκτήτες των αδειών να διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή ούτε η πιστοποίηση αυτής της κατηγορίας οχημάτων, κάτι που «θα οδηγήσει ένα επάγγελμα με 100 χρόνια ζωής στον θάνατο».

Ενδεικτικό του χάους που τους χωρίζει πλέον είναι ότι ο Κυρανάκης κατηγόρησε τον Λυμπερόπουλο ότι εκπροσωπεί συμφέροντα των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και των «μαντράδων», οι οποίοι δεν θέλουν να αγοράσουν τα ηλεκτροκίνητα, κάνοντάς τον έξαλλο. Με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την αίθουσα της Γερουσίας φωνάζοντας, σύμφωνα με βουλευτές, «θα δεις τι θα πάθεις»…

Και πού να μην προερχόταν από τη ΝΔ ο Θύμιος…

***

Αποκαλύψεις στη δίκη Ασημακοπούλου

Θυμάστε την ιστορία με τα emails, που έστειλε η πρώην (πλέον) ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου πριν από τις τελευταίες ευρωεκλογές σε εκατοντάδες αποδήμους για να τους πείσει να την ψηφίσουν;

H υπόθεση που προκάλεσε -τότε- σάλο για το πως στοιχεία αποδήμων από τους εκλογικούς καταλόγους του υπουργείου Εσωτερικών έφθασαν στην κατοχή της τότε ευρωβουλευτού, έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και μάλιστα η δίκη άρχισε προχθές.

Στο εδώλιο η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου και άλλα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε ήταν πράγματι αποκαλυπτικός για την ουσία των παραβάσεων που δικάζονται. Τι είπε;

«Ήταν σοκαριστικό. Είχαμε δώσει για τους εκλογικούς καταλόγους στο υπουργείο Εσωτερικών τα πάντα. Διεύθυνση, τηλέφωνα, email, φορολογικές δηλώσεις, τελευταίων ετών μέσω TAXIS. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο»….

***

Άδωνις υπέρ Βορίδη…

Για όλα μπορούν πλέον να πλακωθούν στη Βουλή, ακόμη και για κόκκινα κράκερ, όπως σας ανέφερα πιο πάνω. Όμως ο υπουργός Υγείας κλήθηκε να πάρει θέση στο ερώτημα αν συντάσσεται με τον Γρηγόρη Βάρρα ή τον Μάκη Βορίδη.

Με τον τελευταίο να βρίσκεται κάπου «χωμένος» στα γαλάζια έδρανα, ο Γεωργιάδης δήλωσε εμφατικά πως είναι πάντα μαζί του, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό του. Οι δύο άνδρες είναι παλιοί φίλοι, ωστόσο η δήλωση αυτή καταγράφεται την ώρα που ο Βάρρας παραμένει σταθερά στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου.

***

…και η Ζωή στη μέση

Λίγο αργότερα, το σκηνικό μεταφέρθηκε στο εντευκτήριο, όπου ο Μάκης Βορίδης βρέθηκε περιτριγυρισμένος από «γαλάζια» πηγαδάκια, με αρκετούς βουλευτές να σπεύδουν να τον χαιρετήσουν. Εκεί βρέθηκε για λίγο και ο Άδωνις με τους δύο άνδρες να συνομιλούν σε χαμηλούς τόνους. Η ένταση πάντως δεν έλειψε ούτε κατά την έξοδο από το κτίριο.

Καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρισκόταν στο περιστύλιο για τις καθιερωμένες μακροσκελείς δηλώσεις της μπροστά στις κάμερες, ο Μάκης Βορίδης επιχείρησε να περάσει για να αποχωρήσει. «Μισό λεπτό να περάσουν οι… αθώοι», σχολίασε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον πρώην υπουργό να επιστρέφει το «καρφί» λέγοντας «μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς», πριν απομακρυνθεί γελώντας.

***

Η ζωονόσος που απειλεί τη Λέσβο

Φίλος μου από τη Μυτιλήνη μου μετέφερε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο που «στοχοποιούν» την κυβέρνηση για το πρόβλημα τους.

Ισχυρίζονται πως το κράτος δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε, όπως και στην περίπτωση της ευλογιάς, με αποτέλεσμα, ο αφθώδης πυρετός να περάσει από τη Μικρά Ασία απέναντι στη Λέσβο και το νησί να βρεθεί ουσιαστικά σε «κτηνοτροφικό lockdown».

Μετά από αυτό οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση. Η χθεσινή παρουσία δε, του Χρήστου Κέλλα στο νησί δυναμίτισε το κλίμα και οι εικόνες έντασης, με τον τοπικό βουλευτή Χαράλαμπο Αθανασίου και τον περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, να προσπαθούν να ξεφύγουν από τους εξαγριωμένους κτηνοτρόφους που τους είχαν περικυκλώσει, αποτυπώνουν πως η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Όπως μαθαίνω στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν το θέμα που απειλεί τη Λέσβο και ετοιμάζουν με τη σειρά τους κάποιες κινήσεις. Σήμερα το πρωί ο Παναγιώτης Δουδωνής θα επισκεφτεί το νησί και συγκεκριμένα τον αγροτικό συνεταιρισμό στον Μεσότοπο που είναι και το χωριό του.

***

Νέα Αραβική Άνοιξη;

Υψηλόβαθμο στρατιωτικό στέλεχος χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ (από τις ιδρυτικές χώρες της Ένωσης Άνθρακα και Χάλυβα το 1951) σχολίαζε χθες σε συζήτηση με συναδέλφους άλλων χωρών, πέριξ του περίφημου και πανέμορφου δάσους των Αρδεννών (όπου έγινε η περίφημη τελευταία αντεπίθεση της Γερμανίας τον Δεκέμβριο – Ιανουάριο 1944-45), ότι η Ευρώπη δεν θα ξαναπαίξει τον ρόλο του βοηθού της Αμερικής σε μια νέα υπόθεση Μοζαντέχ (το πραξικόπημα της CIA με τους Βρετανούς που ενδυνάμωσε την δυναστεία Παχλαβί στο Ιράν).

Ο φόβος της Ευρώπης όπως μεταφέρθηκε δεν είναι ούτε οι υψηλές τιμές καυσίμων, ούτε μια ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη μεταξύ αυτής και του Ιράν, αλλά η – ως συνήθως – τάση των ΗΠΑ πρώτα να κάνουν κάτι και μετά να σκέφτονται πως θα λυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις πράξεις τους.

Εν προκειμένω; Ένα Ιράν είτε σε εμφύλιο, είτε σε εδαφική διάσπαση με βάση εθνοτικές και θρησκευτικές αντιπαλότητες. Μια Αραβική Άνοιξη 2.0 στην νιοστή.

***