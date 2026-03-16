Α. Ή κοινωνική διεργασία

Για να υπερβούμε το τέλμα και τη ρευστοποίηση που μας έχουν εγκλωβίσει, είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά τους. Ο μέσος πολίτης αδυνατεί να ερμηνεύσει και να κατανοήσει τις διεργασίες που συντελούνται στα κόμματα του προοδευτικού-αριστερού χώρου.

Αναπτύσσεται και λόγω του διαδικτύου, υπερπροσφορά πληροφοριών. Ο μέσος πολίτης βομβαρδίζεται με δεδομένα πραγματικά ή υποθετικά αλλά αδυνατεί να τα αξιολογήσει και να τα επεξεργασθεί. Ο ύστερος καπιταλισμός μας μετατρέπει, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, σε εθισμένους καταναλωτές.

Ο άνθρωπος, από ΠΟΛΙΤΗΣ, για το σύστημα μετατρέπεται σε παραγωγό, καταναλωτή και δανειολήπτη. Τα όπλα του μέλλοντος πιθανά, αντί για τα σώματα θα στοχεύουν στα μυαλά των ανθρώπων.

Επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα τύπο ανθρώπου που ενδιαφέρεται απλά να επιβιώσει. Χωρίς πιστεύω, αξίες, ελευθερίες και ελπίδα.Έτσι οι κοινωνίες θα μείνουν σε καταστολή και θα καταστούν εύκολα διαχειρίσιμες.

Β. Ο Μεσαίος χώρος

Πολύς λόγος γίνεται για τον μεσαίο χώρο. Ας δούμε τα χαρακτηριστικά του. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει πλαίσιο αναφοράς και θεωρητική επεξεργασία για το πολιτικό κέντρο. Το πολιτικό κέντρο γιγαντώθηκε στη χώρα μας τη δεκαετία του `60 και εξ αιτίας του ότι η αριστερά ήταν στην παρανομία.

Ο μεσαίος χώρος ουσιαστικά αναφέρεται στα μεσαία στρώματα. Στους πολίτες που λένε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Στο πολιτικό κέντρο περασμένων δεκαετιών.

Τα μεσαία στρώματα προσδιορίζονται από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και το οικονομικό τους status. Κατά πλειοψηφία σήμερα βρίσκονται σε κρίση.

Ο μεσαίος χώρος όμως προσδιορίζεται από αξίες, αντιλήψεις, οικογενειακή πολιτική ιστορία και καταναλωτικές δυνατότητες.

Το πολιτικό κέντρο ως πολιτικός σχηματισμός, ήταν βασική συνιστώσα για το λαό στα «πέτρινα» χρόνια, όμως μετά την μεταπολίτευση δεν υπήρξε μέγεθος.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε και το φαινόμενο των άκρο κεντρώων, που δημιουργήθηκε ως «αντί σύριζα» μέτωπο και μεγάλο μέρος του ψήφιζε τον κ Μητσοτάκη.

Από αυτά τα υποσύνολα μόνο εκείνο των μεσαίων στρωμάτων, που είναι και το πολυπληθέστερο επιθυμεί και προσβλέπει σε προοδευτική διακυβέρνηση.

Γ. Σύνθεση τριών ρευμάτων

Την ελληνική κοινωνία διαπερνούν, όσον αφορά τον προοδευτικό και αριστερό χώρο, τρία συν ένα ρεύματα ιδεών.

Η ριζοσπαστική Δημοκρατική Αριστερά, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός με τμήμα της σοσιαλδημοκρατίας, και η πολιτική οικολογία. Υφίσταται βέβαια και το ρεύμα της 3ης διεθνούς (κομουνιστικό), το οποίο εξ αιτίας των επιλογών του ΚΚΕ βαδίζει τον μοναχικό δρόμο.

Επιδίωξη πρέπει να είναι η σύνθεση των τριών τουλάχιστον ρευμάτων μέσω της συμβολής στους σε επεξεργασίες ενιαίας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης για το αύριο.

Ειναι προφανές ότι στο κοινωνικό σώμα πρέπει να υπάρξει διαδικασία μόχλευσης, με ιδέες, αξίες, σύγχρονες προτάσεις με στόχο να υπερβούμε την σημερινή πολιτική κουλτούρα. Εμείς όταν αναφερόμαστε στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων απευθυνόμαστε στα υπαρκτά ρεύματα μέσα στο λαό και στους πολίτες που βρίσκονται στο φάσμα της αποχής από τις εκλογές, και δεν περιοριζόμαστε μόνο στα μέλη και τα στελέχη των κομμάτων.

Για να συμβεί αυτό απαιτείται:

1. Ένα συλλογικό πολιτικό υποκείμενο

2. Διακήρυξη αρχών οραματικού χαρακτήρα

3. Εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης

Συλλογικό πολιτικό υποκείμενο

Εκλογές διεξάγουν οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν και επηρεάζουν μέσω διάδρασης, με άλλους ανθρώπους. Όταν στη χώρα μας το ποσοστό αποχής από τις εκλογές φθάνει το 60% είναι ζήτημα δημοκρατίας ή μείωση του. Δεν μπορούμε να αφεθούμε στο μιντιακό σύστημα. Και… αν μειωθεί κατά 15% τουλάχιστον το ποσοστό της αποχής μπορεί να έχουμε σοβαρές ανατροπές.

Διακήρυξη αρχών

Χρειάζεται διακηρυκτικό κείμενο αντίστοιχης εμβέλειας με εκείνο της 3ης του Σεπτέμβρη. Με οραματικό χαρακτήρα, πλαίσιο αρχών και αξιών. Με αναφορά σε κοινωνικές συμμαχίες και απαντήσεις στο με ποιους και για ποιους. Με γεωπολιτικούς προσδιορισμούς. Με πλαίσιο αναφοράς στις τεχνολογικές και πολιτικές εξελίξεις .

Εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης

Πρέπει να προτάξουμε ιδέες, αξίες και νέες επεξεργασίες εναλλακτικού χαρακτήρα και όχι προσανατολισμούς σε καλλίτερες διαχειρίσεις ..

Έχουμε ως βασικό δεδομένο ότι το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων και ότι το 42% βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία

Νέες διαιρετικές τομές

Διανύσαμε τον προηγουμένο αιώνα προσδιοριζόμενοι από την βασική διαιρετική τομή (εκμεταλλευτές -εκμεταλευόμενοι).

Αυτό ισχύει και θα ισχύει διαχρονικά. Όμως έχουμε πλέον νέες μείζονες διαιρετικές τομές, οι οποίες δεν μπορεί να αγνοηθούν στις όποιες επεξεργασίες.

Είναι η τεχνολογία, και η επιστήμη, η τεχνική νοημοσύνη και η ρομποτική, η περιβαλλοντική κρίση, τα κοινά αγαθά που εμπορευματικοποιουνται, οι πόλεμοι και οι γεωστρατηγικές ανατροπές, τα δεκάδες εκατομμύρια επισφαλούς εργασίας η βιοηθική και τόσα άλλα.

Η πληρότητα της πρότασης έχει ως βασική προϋπόθεση τη δημιουργία ελπίδας και οράματος απέναντι στο φόβο και την ανασφάλεια που οδηγούν σε ιδιώτευση και αδράνεια.

Η πρόταση πρέπει να εμπεριέχει θέσεις για ένα άλλο μοντέλο κόμματος.

Ένα μοντέλο που θα υπερβεί το χρήσιμο μέχρι χθες πυραμιδικό (κόμμα νέου τύπου).

Ένα μοντέλο που ως κίνητρο συμμετοχής δεν θα προσφέρει την πληροφόρηση αλλά την συνδιαμόρφωση των αποφάσεων από τους συμμετέχοντες. Έχουμε μελετήσει την παγκόσμια εμπειρία και έχουμε αναφερθεί σ’ αυτό.

Τέλος, ας σημειώσουμε ότι μαζί με τις προϋποθέσεις για την ανασύνθεση του προοδευτικού και αριστερού χώρου πρέπει να είναι σαφές και να θυμούνται αυτοί που θα πάρουν αποφάσεις πως η δημιουργική ασάφεια είναι χρήσιμη αλλά δεν είναι πάντα δημιουργική και ενίοτε μπορεί να αποβεί και καθηλωτική.

Προσβλέπουμε στη μείζονα πολιτική πρωτοβουλία που θα δώσει πολιτική έκφραση στην υπάρχουσα κοινωνική αντιπολίτευση. Μόνο αν τα πολλά εγώ υποταχθούν ή έστω προσαρμοστούν στις ανάγκες της συγκυρίας μπορεί να υπάρξει προοπτική…