Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα, με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές και ότι οι φωτογραφίες που τράβηξε τις μοιραζόταν μόνο με συγγενείς και φίλους.

«Ήμουν για διακοπές στα Χανιά»

Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισής του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε κατασκοπεία. Όπως υποστήριξε, τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται συχνά τα Χανιά για διακοπές, καθώς –όπως είπε– αγαπά ιδιαίτερα την περιοχή.

Η δικηγόρος του τόνισε ότι ο 58χρονος δεν αρνήθηκε πως το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε είναι δικό του, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν το δημοσίευσε ούτε το διαβίβασε σε δημόσιους ή κρατικούς φορείς.

«Το έχει μοιραστεί μόνο σε ιδιωτικές συνομιλίες με συγγενείς και φίλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογραφίες από τη ναυτική βάση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών που απεικονίζουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη αλλά και κινήσεις στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Σούδας.

Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης φορητό υπολογιστή, USB και τάμπλετ, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση.

Διέμενε για μήνες σε βαν στην περιοχή

Η έρευνα έδειξε ότι ο 58χρονος επισκεπτόταν συστηματικά την περιοχή του Μαραθίου από τον Οκτώβριο έως την άνοιξη, τόσο το 2024 όσο και το 2025. Μάλιστα, για τρεις συνεχόμενους χειμώνες φέρεται να διέμενε σε βαν στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τις αρχές, από το όχημα φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές δραστηριότητες.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι συνομιλούσε συχνά μαζί τους και τους έδειχνε φωτογραφίες που είχε τραβήξει, χωρίς όμως να κινήσει υποψίες, καθώς η συμπεριφορά του θεωρείτο φιλική και τουριστική.

Εξετάζεται πιθανό κατασκοπευτικό δίκτυο

Οι αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία που ενισχύουν τις κατηγορίες.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει ευρύτερο κατασκοπευτικό δίκτυο, ενώ έρευνα πραγματοποιήθηκε και στο κατασχεθέν βαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.