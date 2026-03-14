ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Μόλις προχθές λέγαμε για τις διαστάσεις που παίρνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, κόντρα σε κάθε σχεδιασμό της κυβέρνησης, επικοινωνιακό ή και όχι μόνο επικοινωνιακό. Κι από χθες η υπόθεση πήρε κυριολεκτικά φωτιά. Η μεγάλη αποκλειστικότητα του Mega, όχι μόνο θέτει την υπόθεση σε άλλη βάση, με την ευθεία εμπλοκή κρατικών οργάνων, αλλά μας βοηθά να καταλάβουμε και τι συνέβαινε πριν από την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και τι συμβαίνει μετά. Ο μέχρι τώρα σιωπηλός έφεδρος συνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού και ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, είπε απερίφραστα ότι τις παρακολουθήσεις με το predator της έκαναν κρατικές υπηρεσίες. Από πολλούς χαρακτηρίστηκε «τροχιοδεικτικό» βλήμα. Αν είχαν υπηρετήσει στον στρατό, όπως ο πρωτόδικα καταδικασθείς επιχειρηματίας, θα ήξεραν ότι τα τροχιοδεικτικά βλήματα δεν είναι κάτι αθώο, που τυχαίνει να είναι και θεαματικό, όπως νομίζουν πολλοί. Κανονικά βλήματα είναι, με μόνη διαφορά από τα άλλα ότι έχουν και μια γόμωση εύφλεκτου μείγματος που απελευθερώνεται και καίγεται κατά την διαδρομή του βλήματος προς τον στόχο, κάνοντας ορατή την τροχιά του. Αλλά άμα σε βρει κάνει την ίδια τρύπα με τα άλλα βλήματα. Τροχιοδεικτικό έριξε λοιπόν ο κατηγορούμενος «ιδιώτης» και μας έδειξε την πορεία της υπόθεσης, ανοίγοντας ταυτόχρονα και μια μεγάλη τρύπα στην «θωράκιση» της κυβέρνησης. Προφανώς μέχρι την βαριά πρωτόδικη καταδίκη τους οι κατηγορούμενοι ήλπιζαν ότι θα ξεμπερδέψουν με μια μικρή ποινή που δεν θα εκτίσουν πραγματικά και θα συνεχίσουν κι αυτοί, και όσοι δεν έχουν κατηγορηθεί ακόμη, την ζωή τους και την «εμπορική» τους δραστηριότητα. Επειδή στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο οι άνθρωποι ίσως έχουν διάφορα ελαττώματα, αλλά κατά κανόνα η ηλιθιότητα δεν είναι ένα από αυτά, μπορούμε να εικάσουμε ότι την ελπίδα αυτή δεν την έβγαλαν από το μυαλό τους, αλλά είχαν κάποιες διαβεβαιώσεις από κάποιους που, τουλάχιστον φαινομενικά, έδειχναν ότι μπορούν να τις υλοποιήσουν. Κι έτσι σιωπούσαν – ως τώρα. Η δε δικαστική πορεία της υπόθεσης μέχρι και την παραπομπή σ' ένα χαμηλόβαθμο δικαστήριο για τρία πλημμεληματάκια έδειχνε ότι οι υποσχέσεις αυτές τηρήθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτοί που τις έδωσαν πράγματι επενέβησαν για να τις τηρήσουν. Μπορεί απλά να έλεγαν μεγάλα λόγια για να καθησυχάσουν αυτούς που βρέθηκαν εκτεθειμένοι και να επωφελήθηκαν για ένα διάστημα από την εξέλιξη της υπόθεσης. Τώρα όμως, τα ψέματα τελείωσαν. Η απόφαση απέδειξε ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει, τουλάχιστον όσο θέλει ή όσο νομίζει, τη δικαιοσύνη. Και όσοι βλέπουν ότι η πιθανότητα να περάσουν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στις ελληνικές φυλακές, που δεν φημίζονται και για τις ανέσεις τους, είναι κάτι παραπάνω από ορατή, πολύ φυσιολογικά αλλάζουν υπερασπιστική γραμμή. Πόσο μάλλον όταν γίνεται φανερό ότι δεν έχουν απλώς να αντιμετωπίσουν την δευτεροβάθμια κρίση της Δικαιοσύνης για αυτές τις πλημμεληματικές κατηγορίες που ήδη δικάστηκαν. Ήδη μαθαίνω ότι κάποια από τα θύματα των παρακολουθήσεων, αναθαρρυμένα από την πρωτόδικη απόφαση, σκέφτονται να προσφύγουν και αυτά στην δικαιοσύνη και προφανώς όχι για αδικήματα για τα οποία παρήλθε ο χρόνος υποβολής έγκλησης, αλλά για σοβαρότερα. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι, παρ' ότι ο «έχων και τη νομική ιδιότητα» κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμφανίστηκε χθες χαλαρός και επικαλέστηκε το πόρισμα Ζήση περί μη ανάμιξης κρατικών οργάνων στην υπόθεση, το πόρισμα Ζήση είναι πλέον κλινικά νεκρό και αναμένουμε την υπογραφή του πιστοποιητικού θανάτου του. Και ανοίγουν και ζητήματα όπως η «εξαγωγή» του κατασκοπευτικού λογισμικού σε διάφορα αιμοσταγή καθεστώτα. Κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν υποτιμά πια τα «πλημμεληματάκια», ιδίως να έχει εισπράξει 8 χρόνια φυλακή πρωτοδίκως και βλέπει να έρχονται και κακουργήματα. Γι' αυτό λοιπόν, από δω και πέρα να περιμένουμε μια εντελώς διαφορετική στάση των μέχρι τώρα κατηγορουμένων, με άλλα, πιο ηχηρά επιχειρήματα και ίσως και με άλλη ομάδα. Μια στάση που, προκειμένου να βελτιώσει τη δική τους θέση, μάλλον θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση κάποιους άλλους.

***

Να φέρει τον Μητσοτάκη στη Βουλή για τις υποκλοπές θέλει ο Ανδρουλάκης

Έντονο και πλούσιο ήταν το διήμερο που πέρασε στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά τις συμβάσεις με τη Chevron. Οι δύο συνεδριάσεις τα είχαν όλα: Καυγάδες, αντιπαραθέσεις με βαριές εκφράσεις, διαγραφή βουλευτή από την κοινοβουλευτική του ομάδα, αιχμηρή παρέμβαση πρώην πρωθυπουργού. Επιπλέον, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των υποκλοπών που βγήκαν στο φως από την εκπομπή Mega stories.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στο αίτημα του για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου. Πρόκειται για δεύτερη φορά που καταθέτει το ίδιο αίτημα, κάτι που υπογραμμίζει στην επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, είχε πει ότι θα αποδεχθεί το αίτημα του οπότε μένει να οριστεί η ημερομηνία. Προβλέπω, ότι δύσκολα θα αρνηθεί πάλι. Για να δούμε.

***

Το μήνυμα Κωνσταντινόπουλου στο whatsapp

Με ένα μήνυμα στο whatsapp ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι προτίθεται να παραδώσει την έδρα του, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠαΣοΚ. Όμως, αυτό θα το κάνει αφού απευθύνει τη τελευταία του ομιλία στην ελληνική Βουλή και μετά όταν θα ψηφίσει τον νέο αντιπρόεδρο που θα εκπροσωπεί το ΠαΣοΚ. Ο ίδιος, πάντως, σε συνομιλητές του δεν κρύβει ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά θεώρησε αυτονόητο δείγμα αξιοπρέπειας και συνέπειας να παραδώσει την έδρα στο κόμμα που υπηρέτησε για 17 χρόνια. Αξιοπρεπές θα ήταν και αν είχε τηρήσει ενωτική στάση στις τοποθετήσεις του.

***

Φοβούνται δίκη – «Κούγκι»

Απανωτές συσκέψεις μαθαίνω ότι πραγματοποιούνται στο εφετείο της Λάρισας, ενόψει της έναρξης της δίκης για τους υπεύθυνους της τραγωδίας στα Τέμπη, με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας. «Τι φοβούνται οι υπεύθυνοι του εφετείου;», ρώτησε συνεργάτης μου πηγή στο δικαστήριο, για να λάβει την απάντηση: «Τι άλλο; Να μην μετατραπεί η δίκη σε Εξεταστική ή, το ακόμη χειρότερο, να γίνει «Κούγκι». Οι εμφανείς πολιτικές επιδιώξεις ορισμένων παραγόντων που θα μετέχουν στη δίκη, είναι που δημιουργούν φόβους ότι η διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική αρένα. Ίδωμεν…

***

Έτοιμη η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2.0 με (μόνον;) βουλευτές

Μια και σήμερα καταπιάστηκα κυρίως με δικαστικά θέματα, σας έχω νέα και για την πολυαναμενόμενη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία επεξεργάζεται μήνες τώρα το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Πηγές μου που παρακολουθούν την πορεία των ερευνών, έχουν την ενημέρωση ότι η δικογραφία είναι έτοιμη. Ήδη έχει σταλεί στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, διότι έτσι προβλέπεται και μόλις εγκριθεί και από εκεί, θα σταλεί στη Βουλή.

Γιατί στη Βουλή; Διότι οι πηγές μου, αποκαλύπτουν ότι σίγουρα η δεύτερη δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει βουλευτές που είχαν εμπλοκή με τις παράνομες επιδοτήσεις και για τους οποίους θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους. Οι βουλευτές αυτοί έχουν ερευνηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταλήξει -προσέξτε το αυτό, είναι σημαντικό- ότι δεν ζήτησαν απλά ένα ρουσφέτι, αλλά μετείχαν ως ηθικοί αυτουργοί τις παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή η παρανομία έγινε. Γι’ αυτό και αυτή η δικογραφία, όπως εγκύρως πληροφορούμαι, δεν θα περιλαμβάνει συνομιλίες που δεν θα σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις. θα έχει συνομιλίες βουλευτών και άλλων από τις οποίες θα προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Δεν θα επαναληφθεί δηλαδή αυτό που έγινε με την πρώτη δικογραφία, όπου «Φραπέδες» και λοιποί μιλούσαν για διάφορα.

Τώρα στο αν η δικογραφία αυτή θα έχει μέσα και στοιχεία για ποινική ευθύνη υπουργών, δεν μπόρεσα να το μάθω. Βουλευτές θα έχει σίγουρα και μάλιστα τα στοιχεία γι΄ αυτούς θα είναι «δεμένα».

***

Καμία σκέψη για ελληνικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ

Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε στην Κύπρο, όπου σύμφωνα με τα λεγόμενα του Εμμάνουελ Μακρόν, οι τρεις ηγέτες (μαζί με Μητσοτάκη- Χριστοδουλίδη) εξέτασαν το ενδεχόμενο για μία «άλλη αποστολή»- εκτός δηλαδή ASPIDES- «καθαρά συνοδευτική και αμυντική, με ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες θα επιτρέψει να μπορέσει να συνοδεύσει τάνκερς, αλλά και άλλα φορτηγά-πλοία του εμπορικού στόλου, για να μπορέσει να συνεχίσει το εμπόριο μέσω των θαλάσσιων οδών».

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Γάλλο πρόεδρο η εν λόγω αποστολή, με ειρηνικό και αμυντικό χαρακτήρα, προετοιμάζεται ήδη από τους εταίρους του Παρισιού και είναι άκρως απαραίτητη «για να διασφαλίσει και τις εθνικές και την παγκόσμια οικονομία». Όπως αντιλαμβάνεστε τα δημοσιογραφικά τηλέφωνα πήραν αμέσως φωτιά, με αποτέλεσμα η πρώτη αντίδραση να έρθει, ατύπως, από το Μαξίμου, με την κυβέρνηση να διατυμπανίζει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αποστολής πλοίου στα στενά του Ορμούζ.

***

Μαζικότητα και «γαλάζιο» ρήγμα

Μάχη «σώμα με σώμα» δόθηκε στον πολυπληθή Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής για την ανάδειξη νέου Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ψήφισαν 1.222 υπάλληλοι. Η άλλοτε κραταιά συνδικαλιστική παράταξη της ΝΔ (Ενιαία Κίνηση Υπαλλήλων Βουλής – ΕΚΥΒ) έχασε για άλλη μια φορά από την παράταξη της οποίας ηγείται ο γιος του βουλευτή της ΝΔ Τάσου Δημοσχάκη, Σπύρος Δημοσχάκης, ο οποίος έχει «αποσχιστεί» από το «γαλάζιο στρατόπεδο» συσπειρώνοντας μαζί του ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Η παράταξή του (Συμπόρευση – «Ολοι Μαζί») συγκέντρωσε 690 ψήφους (τέσσερις έδρες) και η ΕΚΥΒ 506. Εφόσον περάσει στις επικείμενες αλλαγές του Κανονισμού της Βουλής η πρόταση που έχει καταθέσει στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο Σύλλογος Υπαλλήλων, τότε από την επόμενη φορά θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο.