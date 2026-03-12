Ελπίδα για το πρώτο χάπι ενάντια στην υπνική άπνοια δίνουν τα αποτελέσματα ευρωπαϊκής κλινικής δοκιμής του φαρμάκου σουλθειάμη, το οποίο σήμερα χορηγείται ενάντια σε μια μορφή επιληψίας της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής που περιέλαβε 298 ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή υπνική άπνοια, το φάρμακο φάνηκε να μειώνει τον αριθμό των απνοιών των ασθενών και να βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου τους.

Η κλινική δοκιμή

Στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής, που «έτρεξε» σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, το ¼ των ασθενών έλαβε εικονικό φάρμακο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν σουλθειάμη σε διαφορετικές δόσεις. Η κλινική δοκιμή ήταν διπλά τυφλή, γεγονός που σημαίνει ότι ούτε οι συμμετέχοντες ούτε οι ερευνητές γνώριζαν ποιος εθελοντής έλαβε την πραγματική θεραπεία και ποιος εικονικό φάρμακο.

47% λιγότερες διακοπές της αναπνοής, καλύτερη οξυγόνωση

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, που δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», οι ασθενείς που έλαβαν τις υψηλότερες δόσεις του φαρμάκου, εμφάνισαν 47% λιγότερες διακοπές στην αναπνοή τους τη νύχτα, καθώς και καλύτερη οξυγόνωση, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Σταθεροποίηση του ελέγχου της αναπνοής

Η σουλθειάμη δρα, σταθεροποιώντας τον έλεγχο της αναπνοής του σώματος, μειώνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης των ανώτερων αεραγωγών κατά τον ύπνο. Οι περισσότερες παρενέργειες που παρουσιάστηκαν, ήταν ήπιες και παροδικές.

Απαιτούνται μακροπρόθεσμες μελέτες

Οπως ανέφερε ο Γιαν Χέντνερ, καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ακαδημία Σαλγκρένσκα του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, εκ των επικεφαλής της κλινικής δοκιμής, «εργαζόμασταν επάνω σε αυτή τη θεραπευτική στρατηγική επί μακρόν και τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η υπνική άπνοια μπορεί πράγματι να αντιμετωπιστεί φαρμακολογικά. Φαίνεται ότι έχουμε ένα επίτευγμα και τώρα αναμένουμε μεγαλύτερες και πιο μακροπρόθεσμες μελέτες, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν η θετική επίδραση παραμένει με την πάροδο του χρόνου, καθώς και αν η θεραπεία είναι ασφαλής για ευρύτερες ομάδες ασθενών».

Αύξηση του κινδύνου σοβαρών νόσων

Η υπνική άπνοια εμφανίζεται όταν οι ανώτεροι αεραγωγοί καταρρέουν κατά τη διάρκεια του ύπνου, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές στην αναπνοή, έλλειψη οξυγόνου και διαταραχές του ύπνου. Μακροπρόθεσμα, η υπνική άπνοια που δεν έχει αντιμετωπιστεί, αυξάνει τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη τύπου 2.

Η συμβατική αντιμετώπιση και τα προβλήματά της

Παρότι η υπνική άπνοια είναι πολύ κοινή (εκτιμάται ότι περί το 1 δισ. άτομα παγκοσμίως πάσχουν από αυτή), δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φάρμακο που να θεραπεύει την υποβόσκουσα αιτία της. Σήμερα, η συμβατική θεραπεία της πάθησης βασίζεται στη χρήση μιας συσκευής, η οποία τροφοδοτεί συνεχώς με αέρα σταθερής πίεσης τον ασθενή, μέσω μιας μάσκας που εκείνος φοράει, κατά τη διάρκεια του ύπνου (συσκευή CPAP – Continuous Positive Airway Pressure, Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών). Η προσέγγιση αυτή είναι πολύ αποτελεσματική ενάντια στην υπνική άπνοια, ωστόσο δεν είναι βολική για όλους τους ασθενείς. Δεν είναι τυχαίο ότι έως και το 50% των ασθενών με υπνική άπνοια, σταματούν τη χρήση της μάσκας CPAP μέσα σε ένα έτος. Έτσι, η σουλθειάμη δίνει τώρα υπόσχεση για μια από του στόματος εύκολη θεραπεία, ενάντια σε ένα πρόβλημα που κάνει εκατομμύρια άτομα να χάνουν τον (ποιοτικό) ύπνο τους και μαζί την υγεία τους.