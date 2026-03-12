Την Βουλγαρία επισκέπτεται έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του κ. Ατάνας Ζαπριάνοβ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η γειτονική χώρα, σύμμαχος τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε την συνδρομή της Ελλάδας για την προστασία μέρους των εδαφών της και η χώρα μας ανταποκρίθηκε μετακινώντας βορειότερα μια συστοιχία Patriot και ζεύγος αεροσκαφών F-16 σε αεροδρόμιο της βόρειας Ελλάδας.

Κατά την επίσκεψή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Αντρέι Γκούροβ.

Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, είπε ότι «η Βουλγαρία δεν είναι απλά μια φίλη χώρα, αλλά μια γειτονική χώρα, ένας εταίρος. Συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Σηματοδοτεί, επίσης, την εμβάθυνση της αμυντικής μας συνεργασίας μας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας υποδεχόμενος τον κ. Δένδια επισήμανε ότι «εκτιμούμε ιδιαίτερα την παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε αυτή την περίοδο κρίσης», ενώ ξεκαθάρισε ότι «θεωρούμε την Ελλάδα έναν από τους στενότερους συμμάχους μας ως γειτονική χώρα».

Εξήγησε, δε, ότι «οι δυνατότητες για συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας επεκτείνονται πέραν της ασφάλειας και περιλαμβάνουν τις μεταφορές, την περιφερειακή συνεργασία, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και σε αρκετούς ακόμη τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας

Εν συνεχεία στις δηλώσεις του με τον Βούλγαρο υπουργό Άμυνας, κ. Δένδιας ανέφερε πως «είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τώρα μαζί στον τομέα της άμυνας και θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Βουλγαρίας για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν».

Στάθηκε και στο θέμα των Βαλκανίων ευρύτερα, λέγοντας «συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας και με τους Ρουμάνους συνάδελφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν».

Ανέφερε πως με τον υπουργό Άμυνας [της Βουλγαρίας] «συμφωνήσαμε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του Κανονισμού SAFE, του χρηματοδοτικού εργαλείου της #ΕΕ για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη» αναφέροντας ενδεικτικά πως «οι δύο χώρες μας δεν είμαστε «μεγάλες χώρες», κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αλλά και στην Ευρώπη».

Κατέληξε «συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Σηματοδοτεί, επίσης, την εμβάθυνση της αμυντικής μας συνεργασίας μας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού στη Βουλγαρία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς Άμυνας, Ασφάλειας και Καινοτομίας αλλά και του παραπάνω αιτήματος από πλευράς Βουλγαρίας.