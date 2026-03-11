Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου» τόνισε ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας και υπογράμμισε: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», πρόσθεσε.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν στις 2 το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤ έχει προαναγγείλει πως η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην επιβολή πλαφόν. Επί της ουσίας, θα μπει όριο στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων.

Βενζίνη και φυσικό αέρι στο επίκεντρο

Δίνοντας το στίγμα των μέτρων τη Δευτέρα ο Κωστής Χατζηδάκης το απόγευμα της Δευτέρας ανέφερε τα εξής:

1. Η επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. «Θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες, επειδή αρκετοί έσπευσαν στα πρατήρια καυσίμων για να εφοδιαστούν, ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άλλωστε το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού που γίνεται από τα στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25 % και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο», ανέφερε.

2. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. «Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος «πονηρούλης» να βάλει «καπέλο» εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι, κάθε κατεργάρης να καθήσει στον πάγκο του. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

3. Η όποια οικονομική επίπτωση της κρίσης, πρωτογενώς ή δευτερογενώς στα νοικοκυριά. «Δεν είμαστε Ελβετία, Αυστρία ή Γερμανία, ωστόσο, δεν είμαστε και η Ελλάδα του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας. Και δεν είμαστε, διότι υπήρξαν κάποιοι πολιτικοί και μια κυβέρνηση που είχαν το κουράγιο να πούνε όχι στο λαϊκισμό και στο δόγμα «δώστα όλα», να κρατήσουν καλό νοικοκυριό και να έχουν στην άκρη κάποιο λογικό ταμείο. Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», υπογράμμισε. Σημείωσε δε ότι η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχει ταμείο. «Αν είχαμε ακολουθήσει άφρονα πολιτική, δεν θα υπήρχε ταμείο για να συζητούμε σήμερα».

