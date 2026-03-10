Η Μέση Ανατολή άρχισε να επηρεάζει καθοριστικά την αμερικανική στρατηγική τη δεκαετία του 1970, με αφορμή γεγονότα όπως το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου, η κρίση των ομήρων στο Ιράν και η σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν.

Τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτιόνταν από το πετρέλαιο της περιοχής και ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ διακήρυξε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξωτερικής δύναμης να ελέγξει τον Περσικό Κόλπο θα θεωρούνταν επίθεση στα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα, και θα απαντούνταν με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών.

Η πολιτική αυτή οδήγησε στη δημιουργία της Rapid Deployment Joint Task Force, που το 1983 εξελίχθηκε στο U.S. Central Command, το στρατιωτικό κέντρο που σήμερα διευθύνει την επιχείρηση Epic Fury κατά του Ιράν.

Σήμερα, οι ΗΠΑ είναι ενεργειακά ανεξάρτητες, επομένως θεωρητικά η περιοχή δεν θα έπρεπε να είναι κρίσιμη. Παρ’ όλα αυτά, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ χρησιμοποιούν την ενεργειακή ανεξαρτησία ως αιτιολόγηση για στρατιωτική δράση στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η απουσία εξάρτησης από τα Στενά του Χορμούζ δίνει την «ελευθερία» να ενεργούν χωρίς άμεσες οικονομικές συνέπειες στις τιμές καυσίμων. Η πρακτική επιβεβαιώνεται με την αύξηση 14% των τιμών βενζίνης τις τελευταίες εβδομάδες.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Βουτηγμένες» στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ

Παρά τις αλλαγές στους λόγους και τα επιχειρήματα, οι ΗΠΑ παραμένουν «βουτηγμένες» στη Μέση Ανατολή, παρά τις δεκαετίες προσπαθειών αποδέσμευσης. Οι προσπάθειες προηγούμενων προέδρων, όπως η στροφή του Ομπάμα προς την Ασία-Ειρηνικό και η δέσμευση του Τραμπ να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική και τα Δυτικά Ημισφαίρια, έχουν παραμεριστεί από την εμπλοκή σε νέους πολέμους αλλαγής καθεστώτων στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει δίκιο ότι το Ιράν διαθέτει κακόβουλο καθεστώς με μακρά ιστορία εχθρότητας προς τις ΗΠΑ, αλλά ακόμη και πριν τους πρόσφατους βομβαρδισμούς, η χώρα δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ αναφέρει ο Max Boot στην Washington Post.

Οι αμερικανικές επιδρομές επιβράδυναν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά δεν το κατέστρεψαν πλήρως. Ο πόλεμος, που χρηματοδοτείται μέσω ελλειμματικής δαπάνης σε περίοδο υψηλού εθνικού χρέους, ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταγωνιστούν πιο ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Η στάση της Ρωσίας

Η Ρωσία ωφελείται ήδη από την κρίση, με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και τη χαλάρωση των κυρώσεων στην Ινδία να χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ εξαντλούν κρίσιμα στρατιωτικά αποθέματα, όπως πυραύλους Patriot και αντιαεροπορικά συστήματα, που είναι απαραίτητα για την Ουκρανία και την άμυνα της Ταϊβάν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι μόνο σε τρεις ημέρες μάχης με το Ιράν χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα Patriot από ό,τι σε όλη τη διάρκεια από το 2022, υπογραμμίζοντας την αλόγιστη κατανάλωση στρατιωτικών πόρων.

Η αρχική επιτυχία των αμερικανικών επιδρομών μπορεί να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα απέναντι στην Κίνα, αλλά ταυτόχρονα μειώνει την ικανότητα των ΗΠΑ να υπερασπιστούν την Ταϊβάν.

Η εστίαση στη Μέση Ανατολή αποσπά προσοχή και ενέργεια από την αντιμετώπιση της αυξανόμενης οικονομικής και στρατιωτικής πρόκλησης που θέτει η Κίνα, η οποία επενδύει μαζικά σε τεχνολογίες αιχμής, παράγει τον μεγαλύτερο όγκο ηλεκτρικών οχημάτων, smartphones, μπαταριών και drones, και αναπτύσσει στρατιωτική ισχύ ικανή να απειλήσει την Ταϊβάν μέχρι το 2027.

Συνολικά, η στρατιωτική δαπάνη και η εστίαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αποδυναμώνει την προετοιμασία τους απέναντι σε πιο σημαντικούς παγκόσμιους αντιπάλους, ενώ Ρωσία και Κίνα φαίνεται να επωφελούνται έμμεσα από την εμπλοκή αυτή. Η τελική έκβαση του πολέμου με το Ιράν παραμένει αβέβαιη, αλλά προς το παρόν η ισορροπία φαίνεται να ευνοεί τους μεγάλους παίκτες της Ευρασίας, δηλαδή Ρωσία και Κίνα.