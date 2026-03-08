Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», συνομιλεί με τον Σωτήρη Ριζά, διευθυντή ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, για τη ζωή, τη δράση και την πολιτική κληρονομιά του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Από την Κρήτη και την άνοδό του στην πολιτική σκηνή, έως τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Εθνικό Διχασμό, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και την τελευταία περίοδο της πολιτικής του διαδρομής, το επεισόδιο φωτίζει την πορεία, τις επιλογές, τα επιτεύγματα και τις αντιφάσεις μιας προσωπικότητας που σημάδεψε τη νεότερη ελληνική ιστορία.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πορεία ενός ηγέτη στην ταραγμένη Ελλάδα του 20ού αιώνα» συζητιούνται μεταξύ άλλων:

Γιατί ο Βενιζέλος θεωρείται καθοριστικός πολιτικός

Τα πρώτα χρόνια, από την Κρήτη στην πολιτική

Η Κρητική Πολιτεία και η Επανάσταση του Θερίσου

Από την Κρήτη στην κεντρική πολιτική σκηνή της Ελλάδας

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και η διεύρυνση του ελληνικού κράτους

Ο Εθνικός Διχασμός και η σύγκρουση με τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄

Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το ζήτημα των ευθυνών

Η περίοδος μετά το 1922 και η Συνθήκη της Λωζάνης

Η τελευταία φάση της πολιτικής του πορείας

Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου