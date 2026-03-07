«Να στείλω μήνυμα τώρα ή θα φανεί ότι πιέζω;», «Τι να μαγειρέψω σήμερα που να είναι γρήγορο αλλά και υγιεινό;», «Ποια σειρά να ξεκινήσω απόψε;», «Πώς να απαντήσω σε αυτό το email χωρίς να φανώ απότομος ή αγενής;».

Μικρά, καθημερινά ερωτήματα, διλήμματα της στιγμής που μέχρι πριν από μερικά χρόνια θα απευθύνονταν σε έναν φίλο, έναν συνάδελφο ή κάποιον δικό μας άνθρωπο. Σήμερα όμως, όλο και περισσότεροι αναζητούν απάντηση σε έναν διαφορετικό συνομιλητή, την τεχνητή νοημοσύνη, που μάλιστα φαίνεται να μας καταλαβαίνει -ή τουλάχιστον έτσι δείχνει- σε τέτοιο βαθμό, που πολλές φορές μοιάζει ανησυχητικό.

Η σχέση των ανθρώπων με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να αλλάζει γρήγορα. Για πολλούς δεν είναι απλώς ένα εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών, αλλά ένας «προσωπικός συνομιλητής» που βρίσκεται πάντα διαθέσιμος για μια συμβουλή, μια ιδέα ή ακόμη και μια κουβέντα. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταλήγουν να του δίνουν και όνομα, αντιμετωπίζοντάς το σχεδόν σαν έναν άτυπο, αλλά στενό τους φίλο, που θέλουν να έχει θέση στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία νέας έρευνας της διαΝΕΟσις, που πραγματοποιήθηκε από τη Metron Analysis τον Ιανουάριο του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εισέλθει δυναμικά στην καθημερινότητα των Ελλήνων.

Η ραγδαία εξοικείωση με την ΤΝ

Σχεδόν όλοι οι Έλληνες δηλώνουν πλέον εξοικειωμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την έρευνα, το 95% αναφέρει ότι γνωρίζει τι είναι η ΤΝ, αν και ένα 15% παραδέχεται ότι την έχει απλώς ακουστά. Ωστόσο, η πλειονότητα δηλώνει σαφώς πιο εξοικειωμένη με 8 στους 10 απαντούν με αυτοπεποίθηση ότι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό όσων τη χρησιμοποιούν. Συνολικά, το 65% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια θεαματική αύξηση μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μόλις μερικούς μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2025, αντίστοιχη έρευνα της Metron Analysis κατέγραφε το ποσοστό αυτό στο 47%.

Από εργαλείο σε έναν καλό φίλο

Η ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά μόνο πρακτικές χρήσεις, όπως η αναζήτηση πληροφοριών ή η βοήθεια στη δουλειά. Για πολλούς ανθρώπους, τα εργαλεία αυτά λειτουργούν πλέον και ως μια μορφή καθημερινής συντροφιάς.

Η δυνατότητα άμεσης απάντησης, η διαθεσιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και ο σχεδόν «ανθρώπινος» τρόπος επικοινωνίας δημιουργούν την αίσθηση μιας πραγματικής συνομιλίας. Έτσι, δεν είναι λίγοι όσοι απευθύνονται στην ΤΝ για μικρά προσωπικά διλήμματα, για συμβουλές ή απλώς για να συζητήσουν μια σκέψη.

Η τάση αυτή συνδέεται συχνά με ευρύτερες κοινωνικές μεταβολές. Σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση αυξάνονται, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, ένας ψηφιακός συνομιλητής που είναι πάντα διαθέσιμος μπορεί να λειτουργήσει ως μια εύκολη και χωρίς ρίσκο μορφή επικοινωνίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν κρίνει, δεν διακόπτει και δεν κουράζεται – χαρακτηριστικά που για ορισμένους χρήστες την κάνουν να μοιάζει με έναν «ασφαλή» συνομιλητή. Προσδίδει, λοιπόν, μια αίσθηση ασφάλειας που στον αβέβαιο και απαιτητικό «έξω» κόσμο δεν είναι πάντα δεδομένη.

«Φοβάμαι μην γίνω κάτι ανάμεσα σε μηχανή και άνθρωπο»

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ΤΝ, υπάρχουν και χρήστες που τη βλέπουν με καχυποψία ή ανησυχία, αμφισβητώντας τις δυνατότητές της και τους κινδύνους που μπορεί να φέρει, με τα συναισθήματα απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν σύνθετα.

Τα δύο κυρίαρχα συναισθήματα που καταγράφει η έρευνα είναι το ενδιαφέρον και η επιφυλακτικότητα. Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει την ΤΝ με ενδιαφέρον, ενώ το 46% εκφράζει επιφυλακτικότητα ή καχυποψία.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ χρηστών και μη χρηστών είναι εντυπωσιακές. Μεταξύ όσων χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη, το ενδιαφέρον κυριαρχεί με ποσοστό 68%, ενώ είναι κατά 42 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σχέση με όσους δεν τη χρησιμοποιούν.

Αντίθετα, στους μη χρήστες επικρατεί η επιφυλακτικότητα, με ποσοστό 65%, δηλαδή σχεδόν 30 μονάδες υψηλότερο σε σχέση με τους χρήστες.

Με άλλα λόγια, οι δύο ομάδες φαίνεται να αντιμετωπίζουν την τεχνολογία μέσα από εντελώς διαφορετικά πρίσματα: για τους μεν αποτελεί μια συναρπαστική νέα δυνατότητα, για τους δε μια πηγή αβεβαιότητας.

Τι αλλάζει στις γυναίκες

Ταυτόχρονα, η έρευνα καταγράφει και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα. Οι γυναίκες εμφανίζονται συνολικά πιο επιφυλακτικές απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μόλις το 11% δηλώνει αισιοδοξία για την τεχνολογία, έναντι 19,4% των ανδρών, ενώ το ενδιαφέρον φτάνει στο 48,4% – αρκετά χαμηλότερα από το 61,8% που καταγράφεται στους άνδρες. Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στο συναίσθημα του φόβου: το 16,6% των γυναικών δηλώνει ότι φοβάται την ΤΝ, ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (7,1%).

Οι διαφορές αυτές δεν σχετίζονται απαραίτητα με μικρότερη εξοικείωση με την τεχνολογία. Αντίθετα, πολλές μελέτες επισημαίνουν ότι η επιφυλακτικότητα των γυναικών συνδέεται με συγκεκριμένες ανησυχίες: την αλγοριθμική μεροληψία που μπορεί να αναπαράγει κοινωνικές ανισότητες, τη χρήση της ΤΝ σε διαδικασίες όπως η αξιολόγηση βιογραφικών, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας ψευδών ή κακοποιητικών ψηφιακών περιεχομένων, όπως τα λεγόμενα deepfakes. Συχνά η τεχνητή νοημοσύνη προσωποποιείται με γυναικεία φωνή ή ταυτότητα — όπως στην περίπτωση της Alexa ή της Siri— γεγονός που μπορεί να ενισχύει στερεότυπα και να δημιουργεί πρόσθετους προβληματισμούς σε ορισμένες γυναίκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν βιώνεται μόνο ως τεχνολογική καινοτομία, αλλά και ως μια πιθανή πηγή νέων κινδύνων.

Μια τεχνολογία που γίνεται καθημερινότητα

Παρά τις ανησυχίες, η γενική εικόνα δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνεται βαθιά στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων.

Για πολλούς λειτουργεί ως βοηθός στη δουλειά, ως εργαλείο πληροφόρησης ή ως δημιουργικό μέσο. Για άλλους όμως παίρνει έναν πιο προσωπικό ρόλο: εκείνον του συνομιλητή που βρίσκεται πάντα διαθέσιμος για μια ερώτηση, μια ιδέα ή μια σκέψη.

Ίσως αυτή, να είναι η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή που φέρνει η νέα τεχνολογία: ότι δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή αναζητούμε πληροφορίες, αλλά και τον τρόπο που επικοινωνούμε, ακόμη κι όταν ο συνομιλητής μας δεν είναι άνθρωπος.