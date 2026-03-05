Ένας ανήλικος μαθητής έπεσε από ύψος στην περιοχή της Ομόνοιας, το απόγευμα της Πέμπτης. Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Εκεί, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, στα πλαίσια εκδρομής του σχολείου του. Ο μαθητής διέμενε σε ξενοδοχείο της Ομόνοιας, ενώ η επίσκεψη στην πόλη είχε προγραμματιστεί ως μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πηγές από το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και το ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι η παρέμβαση ήταν άμεση, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 15χρονο. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά ο θάνατος ήταν ακαριαίος.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του συγκλονιστικού περιστατικού.