Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει τις συνθήκες ζωής των Ιρανών πολιτών υπό το θεοκρατικό καθεστώς. Πόσο πιθανό είναι να επιβιώσει το ισλαμιικό σύστημα εξουσίας μετά τον θάνατο Χαμενεΐ και τι επιδιώκει με την επιστροφή του ο γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Στο podcast με τίτλο « Ιράν μέρος δεύτερο: Η επόμενη μέρα για το καθεστώς» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

2:12 Τι κάνει ο πρόεδρος και τι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης στο Ιράν.

3:09 Ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο διάδοχός του.

4:19 Τα στελέχη που εξόντωσαν οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.

5:21 Οι συνθήκες διαβίωσης των Ιρανών πολιτών υπό το θεοκρατικό καθεστώς.

7:28 Τα στοιχεία που καθιστούν το ισλαμικο σύστημα εξουσίας ανελεύθερο.

8:29 Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει τους διαδηλωτές η εξουσία στο Ιράν.

9:39 Ποιοι υποστηρίζουν το καθεστώς Χαμενεΐ και ποιοι όχι.

10:30 Ο επόμενος στη θέση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη.

12:36 Τα σενάρια για επιστροφή της μοναρχίας.

