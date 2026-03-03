ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ H αντίδραση του πρωθυπουργού, του υπουργού Εξωτερικών και της κυβέρνησης συνολικά, στις ραγδαίες και επικίνδυνες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε, κατά γενική ομολογία, συνετή και μετρημένη. Χωρίς βεβαίως να τίθενται εν αμφιβόλω οι συμμαχικές σχέσεις μας με ΗΠΑ και Ισραήλ, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, της προστασίας των αμάχων και της αποκλιμάκωσης της έντασης και έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα για μας την ασφάλεια των ενστόλων μας, των ναυτικών μας και των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Διακυβεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα αλλά και οι ζωές Ελλήνων. Υπάρχουν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, η βάση των ΗΠΑ στην Σούδα, η συστοιχία πυραύλων μας στην Σαουδική Αραβία, οι φρεγάτες μας στην επιχείρηση «Ασπίδες» και στην ανατολική Μεσόγειο. Πολύ σωστά και προσεκτικά ενεργεί η κυβέρνηση. Αν και το «συνολικά» η κυβέρνηση δεν είναι απολύτως ακριβές. *** Για άλλη μια φορά ο παντελώς αναρμόδιος υπουργός Υγείας διαφοροποιήθηκε και σκέπασε τα πάντα με τον ηχηρό έως εκκωφαντικό τρόπο που εξωτερικεύει τις «προσωπικές» του απόψεις, ξεχνώντας για πολλοστή επίσης φορά ότι ως υπουργός μιας κυβέρνησης έχει κάπως περισσότερους περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου από αυτούς που έχει ο μέσος χούλιγκαν. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Με μια δήλωση-ποταμό, που προκάλεσε τις σατιρικές σελίδες να δημοσιεύουν… «πληροφορίες» για την επικείμενη κατάταξή του στον ισραηλινό στρατό, πήρε θέση πολύ πέραν της επίσημης πολιτικής μας. Και παρουσίασε την Ελλάδα ως συμπολεμίστρια του Ισραήλ (και μόνο του Ισραήλ, όχι και των ΗΠΑ στις οποίες απλώς αναγνώρισε μια συνεισφορά!) στην συγκεκριμένη σύγκρουση που θα την πάμε μέχρι τέλους. Αλλά δεν έμεινε σε αυτά. Έφτασε στο σημείο να αποκαλεί ανόητους όποιους Έλληνες δεν θαυμάζουν το Ισραήλ και δεν το έχουν ως πρότυπο που πρέπει οπωσδήποτε να του μοιάσουμε. *** Τι τρομερή η μεταστροφή αυτού του ανθρώπου, «ούτε ο Σαούλ σε Παύλο», είπα στον φίλο μου τον νομικό, ο οποίος αν και ασεβής – ή ίσως, επειδή είναι ασεβής – του αρέσουν αυτά τα «θεολογικά» και πήγα να τον τσιγκλίσω. «Δεν φαντάζεσαι τις ομοιότητες», μου είπε. Ο Σαούλ, όπως μου εξήγησε, ως νέος ήταν ένας ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων, όπως λέει ο ίδιος στη «Προς Γαλάτας» επιστολή, ακριβώς όπως και ο νεαρός Γεωργιάδης. Υπήρξε απηνής διώκτης των χριστιανών, όπως κάποτε ο τότε τηλεβιβλιοπώλης διαφήμιζε το «αγαπημένο του» και «περίφημο», κατά δήλωσή του, βιβλίο του πατρός Πλεύρη. Ένα βιβλίο στο οποίο διαβάζει κάποιος τα εξής: «Έτσι θέλουν οι Εβραίοι, διότι μόνον έτσι καταλαβαίνουν: εντός 24 ωρών και εκτελεστικό απόσπασμα. […] Εβραίος και άνθρωπος είναι έννοιες αντιφατικές, δηλαδή η μία αποκλείει την άλλη. […] Η όλη των εγκληματική συμπεριφορά δικαιολογεί τας πράξεις των Ναζί εναντίον των και κάτι περισσότερον. Τας δικαιώνει». Ακόμη και στον βιοπορισμό τους είχαν κοινά, σύμφωνα με τον φίλο μου. Ο Σαούλ για τα προς το ζην έφτιαχνε και πουλούσε ύφασμα φτιαγμένο από τρίχες κατσίκας ή καμήλας, το cilicium. Το cilicium (δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή ονομάζεται Κιλικία, είναι η ίδια λατινική λέξη) χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή τεντών και ρούχων. Στην ορθόδοξη παράδοση μάλιστα, είναι ο «σάκος» που φορά ο Χριστιανός για να «ταπεινώσει» τη σάρκα, με σκοπό τον εξαγνισμό και την «θεραπεία» της. Ένα ρούχο για να θεραπεύει το σώμα! Μάλλον ήταν μοιραίο να βρεθεί και ο υπουργός στον δρόμο για την Δαμασκό και να «αστράψει γύρω του φως». Κι έτσι, από διώκτης να γίνει ο θερμότερος φίλος του Ισραήλ και να το διακηρύσσει στα Έθνη, κατέληξε ο φίλος μου. «Πολλά ξέρεις», του είπα, αλλά το θέμα μας είναι αν αυτή η συμπεριφορά ταιριάζει σε υπουργό. «Μα», μου αντέτεινε ο φίλος μου, «εδώ και καιρό δεν είναι ένας απλός υπουργός. Είναι φανερό ότι θεωρεί εαυτόν ιεραπόστολο που είδε το φως και πρέπει να το μεταλαμπαδεύσει σε όλους μας, θέλουμε δεν θέλουμε». Το θέμα λοιπόν είναι, όχι τι κάνει ο υπουργός, ο οποίος βρίσκεται «αλλού», αλλά πώς το ανέχεται αυτό ο πρωθυπουργός. ***

Η ώρα της κρίσης για την επιστολή ψήφο

Στην Ολομέλεια της Βουλής θα κριθεί η τύχη του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των εκτός Ελλάδων εκλογέων (και) στις εθνικές εκλογές και για τη δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας των αποδήμων.

Η επεξεργασία του νομοθετήματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ολοκληρώθηκε χθες (β’ ανάγνωση) και σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια και αύριο ψηφίζεται.

Παρότι ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος έκανε αποδεκτή ακόμα μια πρόταση κομμάτων της αντιπολίτευσης (για την ποσόστωση φύλου), φαίνεται ότι δεν ανατρέπονται οι ισορροπίες.

Σύμφωνα με αυτές η διάταξη για την επιστολική ψήφο βρίσκεται πιο κοντά στην συγκέντρωση της αυξημένης πλειοψηφίας των 200 βουλευτών απ’ ότι η τριεδρική περιφέρεια.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή ψήφος είτε ψηφίζεται με 200 και εφαρμόζεται είτε δεν συγκεντρώνει τον αριθμό αυτό και δεν εφαρμόζεται.

Ενώ η διάταξη για την τριεδρική αν συγκεντρώσει 200 ψήφους θα ισχύσει στις προσεχείς εκλογές που θα γίνουν με σταυρό προτίμησης, εάν όχι τότε στις μεθεπόμενες, ο οποίες όμως δεν θα γίνουν με σταυρό αλλά με λίστα.

***

Οι ενστάσεις για την επιστολική

Από το ΠαΣοΚ, ο Παναγιώτης Δουδωνής διατύπωσε ισχυρές ενστάσεις για την τριεδρική προϊδεάζοντας ότι δεν θα την στηρίξει, σε αντίθεση με την επιστολική ψήφο.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο έτερος νομικός, ο βουλευτής Δράμας, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε ότι «θα περιμένουμε την Ολομέλεια», αφήνοντας να διαφανεί ότι δεν αποκλείεται το κόμμα του να ψηφίσει την επιστολική, όχι όμως την διάταξη για την τριεδρική.

Από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Νίκη κατευθύνονται προς την καταψήφιση, η Ελληνική Λύση προς το «παρών» και η Πλεύση Ελευθερίας φαίνεται ότι θα ψηφίσει τουλάχιστον την επιστολική ψήφο, αν όχι και την τριεδρική.

«Εάν το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουμε να βάζουν σταυρό, το ακούω, αλλά να λέμε ότι είναι πρόβλημα ότι υπάρχει μια παγκόσμια περιφέρεια δεν το καταλαβαίνω», σχολίασε ο Θ. Λιβάνιος διερωτώμενος «αν κάνουμε πέντε μονοεδρικές θα είμαστε εντάξει, ή θα διαμαρτυρόσασταν τότε ότι η ΝΔ θα πάρει και τις πέντε περιφέρειες;».

Για τον υπουργό Εσωτερικών τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης «είναι λίγο προσχηματικά». Όπως και να έχει η στάση των κομμάτων θα αποσαφηνιστεί πλήρως στην Ολομέλεια, όπου αύριο, Τετάρτη, θα τοποθετηθεί για το θέμα (και φυσικά για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

***

Τους… βγήκε ξινό το Ανόι

Την τύχη με το μέρος τους είχαν τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ταξίδευαν την Παρασκευή το μεσημέρι από την Αθήνα για το Ανόι όπου συμμετέχουν σε ειδική αποστολή για συνομιλίες με εκπροσώπους της βιετναμέζικης κυβέρνησης και του κοινοβουλίου της.

Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη και τους συναδέλφους του βουλευτές Ζέτα Μακρή, Στράτο Σιμόπουλο και Θανάση Καββαδά (που είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με φόντο τον ανδριάντα του κομμουνιστή ηγέτη Χο Τσι Μινχ…). Η ενδιάμεση στάση για να φτάσουν στον τελικό προορισμό ήταν η Ντόχα, λίγες ώρες πριν τους βομβαρδισμούς από το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, οι βουλευτές έφτασαν στο Ανόι και είναι όλα καλά στην υγεία τους, ενώ ήδη έχει βρεθεί ο τρόπος που θα επιστρέψουν αποφεύγοντας τη πτήση μέσω Κατάρ.

***

Νέο αίτημα του ΠαΣοΚ για τις υποκλοπές

Στο ΠαΣοΚ περιμένουν να καθαρογραφεί η δικαστική απόφαση – κόλαφος κατά των τεσσάρων εμπλεκομένων ιδιωτών στο σκάνδαλο των υποκλοπών για να στοιχειοθετήσουν το νέο αίτημα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, το οποίο θα στηρίξουν στα νέα στοιχεία που προέκυψαν.

Η «γραμμή άμυνας» της ΝΔ είναι ότι ήδη λειτούργησε Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα (το 2022), ασχέτως ότι δεν οδήγησε πουθενά καθώς η άποψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας ήταν ότι η επισύνδεση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη.

Επίσης ότι κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο πρωθυπουργός, το γραφείο του και οι συνεργάτες του γνώριζαν για την άρση του απορρήτου σε οποιοδήποτε στάδιο.

Και, τέλος, ότι η απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του με το κακόβουλο λογισμικό Predator δεν διενεργήθηκε ούτε από την ΕΥΠ ούτε από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα.

Ήταν τέτοια η… εις βάθος διερεύνηση που είχε διενεργήσει εκείνη η εξεταστική, που οι «γαλάζιοι» είχαν αρνηθεί να αποδεχθούν την κλήτευση καθοριστικών μαρτύρων που ζητούσε η αντιπολίτευση (είχε αποχωρήσει από την συγκεκριμένη συνεδρίαση), όπως ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, οι εισαγγελείς Βασιλική Βλάχου και Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο επιχειρηματίας Φέλιξ Μπίτζιος που διετέλεσε στο παρελθόν (2020-2021) αναπληρωτής διαχειριστής της Intellexa, ο Γιάννης Λαβράνος που σχετίζεται με την εταιρεία Krikel, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, κ.ά.

***

Κυβερνητικό μπλόκο στη νέα έρευνα

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να συμφωνήσει με την ιδέα νέας έρευνας. «Θυμίζω ότι έχει γίνει εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημειώνοντας πάντως πως «τίποτα δεν έχουμε απορρίψει από πριν».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή και την δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, σε μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών». Όπερ μεθερμηνευόμενον εστί ότι δεν θα ενδώσει.

Θυμίζω ότι μετά την αναθεώρηση του 2019 «η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο εξεταστικές επιτροπές, εφόσον η σχετική πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών υπερψηφισθεί από τα δύο πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας», δηλαδή από 120 βουλευτές.

Θα χρειαστεί δηλαδή να συμπράξουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αριθμούν 114 βουλευτές συν κάποιοι από τους ανεξάρτητους που έχουν φτάσει αισίως τους 27.

***