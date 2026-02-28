Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει το χτύπημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της κοινής επιχείρησης είναι η «εξάλειψη των άμεσων απειλών από πλευράς του καθεστώτος» του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι πολύ κοντά», σε διάγγελμά του από την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου του εκτίμησε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του».

Ένας από τους σοβαρούς κινδύνους είναι να διαταραχθεί η παγκόσμια ναυτιλία καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι ο Πέμπτος Στόλος των ΗΠΑ, με έδρα το Μπαχρέιν, έχει αναλάβει την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο – και τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – με τον Ινδικό Ωκεανό. Δηλαδή, τα στενά βρίσκονται ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν και συνδέουν τον Περσικό Κόλπο στα βόρεια με τον Κόλπο του Ομάν στα νότια και, στη συνέχεια, με την Αραβική Θάλασσα. Έχουν πλάτος 21 μίλια (33 χλμ.) στο στενότερο σημείο τους, ενώ η ναυτιλιακή λωρίδα έχει πλάτος μόλις 2 μίλια (3 χλμ.) προς κάθε κατεύθυνση.

Μόνο το 2025 μεταφέρθηκαν μέσω του περάσματος περίπου 16,7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και συμπυκνωμάτων πετρελαίου ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Εξίσου κρίσιμη είναι η σημασία του διαύλου για το LNG, καθώς σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου — κυρίως από το Κατάρ — διέρχεται από εκεί.

