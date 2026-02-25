ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Συνεχώς προβάλλονται οι τελευταίες θέσεις που καταλαμβάνει η χώρα μας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες λίστες που κυκλοφορούν, όπως για παράδειγμα στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ή σε θέματα κράτους δικαίου και θεσμών, αλλά τις πρωτιές μας, πχ στα κατά κεφαλήν αμνοερίφια, δεν τις προβάλλουμε και δικαίως διαμαρτύρεται η κυβέρνηση. Διάβαζα ας πούμε στο «Βήμα της Κυριακής» σε ένα πολύ τεκμηριωμένο ρεπορτάζ, ότι έχουμε ποσοστό 100% επιτυχούς παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης, ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες αγκομαχούν να φτάσουν το 80%. Βέβαια, οι λοιποί ευρωπαίοι το λένε ως ανέκδοτο, αλλά προφανώς από φθόνο. Όπως είχα γράψει και πριν αρκετές μέρες, είναι απορίας άξιον πώς υπάρχουν ακόμη Έλληνες πολίτες που δεν είναι καταρτισμένοι επί παντός επιστητού. Στο ρεπορτάζ του «Β» αναφέρονται ιλιγγιώδη ποσά που έχουν δαπανηθεί για να καταρτιστούμε. Για την τελευταία πενταετία το ύψος των προγραμμάτων αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ οι εταιρείες που θα μπορούσαν να αναλάβουν τέτοια έργα είναι πάνω από τριακόσιες (πάνω από χίλιες διακόσιες κατ’ άλλους), το 85% και πλέον των έργων, άνω του μισού δισ., που έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι σήμερα έχει καταλήξει σε μια χούφτα «οικογένειες», αφού τα έχουν αναλάβει εταιρείες που ανήκουν είτε απευθείας σε πέντε ανθρώπους, είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα. Τις είχα κατονομάσει και εδώ και αναρωτιόμουν αν η «υπόθεση Παναγόπουλου» ξέσπασε λόγω αλληλοφαγώματός τους. Τα λεφτά πάντως είναι πολλά ώστε να δικαιολογούν μια τέτοια σύγκρουση και με το παραπάνω. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η διαδικασία των διαγωνισμών γι’ αυτά τα έργα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ανάδοχοι φορείς των έργων είναι «κοινωνικοί εταίροι» και σωματεία επαγγελματιών και εργαζομένων με «θεσμικό» χαρακτήρα, από σωματεία κομμωτηρίων και ταπητοκαθαριστηρίων μέχρι τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, και τα κριτήρια των διαγωνισμών προκαλούν υποψίες, τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος, αφού σχεδόν σε όλους εμφανίζεται τελικά μόνο μια από αυτές τις εταιρείες ή κάποιο κοινό τους σχήμα και φυσικά αναλαμβάνει το έργο ελλείψει αντιπάλου. Αυτό το «μοντέλο», δηλαδή προκήρυξη του έργου, υλοποίηση του διαγωνισμού από κάποιον «φορέα», κατάληξη του έργου σε μια από τις εταιρείες των ελάχιστων αυτών φυσικών προσώπων, είναι μια νέα μορφή «ταξικής πάλης», αφού πέρα από την συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας που μάθαμε λόγω της έρευνας για παρανομίες και παρατυπίες στην διαχείριση αυτών των κονδυλίων, βλέπουμε ότι συμμετέχει και ο ΣΕΒ. Μόνο που η «πάλη» αυτή δεν γίνεται μεταξύ της εργατιάς και των βιομηχάνων, αλλά μεταξύ των εταιρειών που κυριαρχούν στην μοιρασιά των κονδυλίων που κάνουν εργάτες και βιομήχανοι. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Κι αυτό είναι άλλο ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Αναμφίβολα κάτι δεν γίνεται σωστά όταν τεράστια χρηματικά ποσά δαπανώνται σε προγράμματα κατάρτισης, αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτή η κατάρτιση είναι τουλάχιστον επιφανειακή, για να το θέσω επιεικώς, κάτι που φαίνεται κι από το γεγονός ότι την ολοκληρώνει «επιτυχώς» το 100% των καταρτιζόμενων. Και αναμφίβολα κάτι πρέπει να αλλάξει όταν αυτά τα τεράστια ποσά καταλήγουν σε εταιρείες που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού ενώ στον χώρο δραστηριοποιούνται πάνω από 300. Αυτή θα ήταν μια πολύ χρήσιμη για την κοινωνία και πολύ επωφελής οικονομικά για το δημόσιο μεταρρύθμιση. Και προξενεί εντύπωση ότι η διοίκηση του ΣΕΒ, που εξελέγη με μεταρρυθμιστική «ατζέντα» αντί να πρωταγωνιστεί σε μια τέτοια μεταρρύθμιση, πρωταγωνιστεί στην διαιώνιση ενός συστήματος «μοιρασιάς», μιας «διαχρονικής παθογένειας» που λέει και η κυβέρνηση όποτε εμφανίζεται μια υπόθεση κακοδιαχείρισης. ***

Αγχωμένος και ο Στυλιανίδης για το DNA της παράταξης

Από άγχος και αγωνίες άλλο τίποτα στη Νέα Δημοκρατία τώρα τελευταία. Όλοι αναζητούν τη λαϊκή ψυχή της παράταξης που κατά τον Αντώνη Σαμαρά «πέθανε». Άλλοι την κλαίνε στα πολιτικά μνημόσυνα, κρίνοντας πως δεν υπάρχει γυρισμός, και άλλοι αγωνιούν βλέποντας τα δημοσκοπικά «δυάρια».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Νίκος Δένδιας επέλεξε τη Ροδόπη για να διαλαλήσει πως «είμαστε η συνέχεια του λαϊκού κόμματος», θυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ανήκει στον άνθρωπο του μόχθου και όχι στο κεφάλαιο. Η Ροδόπη, φαίνεται, έχει έναν απελευθερωτικό αέρα για τα γαλάζια στελέχη, με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη να παίρνει τη σκυτάλη και να αναπτύσσει μια ρητορική που δεν θυμίζει απλώς βουλευτή της συμπολίτευσης, αλλά έναν θεματοφύλακα της παλιάς καλής κοινοβουλευτικής ορθοδοξίας.

***

Οι «εξειδικευμένοι ηλίθιοι»

Είπε πολλά ο Ευρ. Στυλιανίδης, αλλά το καλύτερο το φύλαγε για τους τεχνοκράτες. Χρησιμοποίησε τον γερμανικό όρο «Fachidioten» δηλαδή «εξειδικευμένοι ηλίθιοι» για να περιγράψει όσους διοικούν σήμερα την Ευρώπη.

Κατά τον Στυλιανίδη, η ηγεσία αντικαταστάθηκε από διεθνείς δημοσίους υπαλλήλους που, αν και υψηλού επιπέδου, αδυνατούν να συναισθανθούν την καθημερινότητα των πολιτών που «μπινελικώνουν» τους εκλεγμένους. Ξέρουν από excel, αλλά από ζωή… μηδέν. Μήπως η μπάλα παίρνει και κάποιους εντός των τειχών που ομνύουν στην τεχνοκρατία; Όλα αυτά ενώ πλησιάζει «γαλάζιο» συνέδριο πλησιάζει.

***

Ο Ιερώνυμος για Πιερρακάκη και Παπασταύρου

Η συνέντευξη που παραχώρησε στα Νέα Σαββατοκύριακο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος εκτός από τα εκκλησιαστικά και κοινωνικά θέματα, για τα οποία συνήθως ερωτάται ο Μακαριότατος είχε και ένα σαφές πολιτικό χρώμα και το επισημαίνω διότι χθες μου σχολιάστηκε από δυο υπουργούς.

Ο Αρχιεπίσκοπος αξιολογεί πολύ θετικά την ανταπόκριση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια σειρά θεμάτων αναφορικά με τη συνεργασία Κράτους – Εκκλησίας. Κάνει μάλιστα μια ιδιαίτερη αναφορά σε δύο υπουργούς: τον Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. «Κράτησα μια φράση σας μετά τις συναντήσεις που είχατε με τους υπουργούς Οικονομίας και Ενέργειας, τον κ. Πιερρακάκη και τον κ. Παπασταύρου.

Ακούστηκε να λέτε «Ελάτε σας χρειαζόμαστε». Σχετίζεται με όσα προαναφέρατε;» ήταν η ερώτηση που δέχθηκε από τα ΝΕΑ, και απάντησε μεταξύ άλλων: «Χρειάζεται λοιπόν να δούμε όλοι τα πράγματα από μία νέα σκοπιά, να καταλήξουμε σε έναν νέο τρόπο συνεργασίας Πολιτείας και Εκκλησίας, αλλά κάτω από ένα πνεύμα αγαθής συνάφειας».

Το ότι ο Μακαριότατος έχει πολύ καλές σχέσεις με τους δύο υπουργούς δεν είναι κρυφό και στο πλαίσιο αυτό η επικοινωνία και η άμεση κινητοποίηση στις ανάγκες της Εκκλησίας υποδηλώνει μια αποτελεσματική σχέση με την κυβέρνηση με κοινό στόχο.

***

Η επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον

Ως… business as usual μαθαίνω ότι αντιμετωπίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Για να μην παρεξηγηθώ, ο υπουργός Εξωτερικών δεν υποτιμά το ταξίδι, αντιθέτως μάλιστα όπως μαθαίνω από τον συνεργάτη μου λέει ότι δεν είναι πολλοί οι Ευρωπαίοι ή άλλοι ομόλογοί του που είναι σε θέση να βρεθούν σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών δύο φορές με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Κι εδώ που τα λέμε δεν έχει και… πολύ άδικο. Αυτό που υποστηρίζει ο Γεραπετρίτης είναι ότι το ταξίδι δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά συζητείτο μεταξύ των επιτελείων τις τελευταίες ημέρες και πως εντάσσεται στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τον επόμενο γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας- ΗΠΑ, ο οποίος πάντως προς το παρόν… αναζητείται.

Σε σημείο τέτοιο που θα μπορούσε κανείς να πει ότι από τη στιγμή που μεταξύ των δύο υπουργών υπάρχουν λειτουργικοί δίαυλοι επικοινωνίας τότε ποιος ασχολείται με τους… θεσμούς. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, διότι η Αθήνα και τον στρατηγικό διάλογο θέλει και να δει τον Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα επιθυμεί.

***

Θα απουσιάζει ο Κ. Καραμανλής από το συνέδριο της ΝΔ;

Χθες κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον ερχόμενο Μάιο. Δεν με εκπλήσσει το γεγονός. Άλλωστε ο Καραμανλής έχει ψυχική απόσταση από το σημερινό Μέγαρο Μαξίμου, όχι όμως από την καρδιά της γαλάζιας παράταξης. Και επίσης δεν ξέρω πόσο μία πιθανή παρουσία του θα ήταν θετική για τις εργασίες του συνεδρίου. Οι βόμβες που κατά καιρούς εξαπολύει, μάλλον θα τις δυσκόλευαν, την ώρα που η παράταξη έχει ανάγκη από συσπείρωση.

***

«Γαλάζια» γκρίνια για τα σώου του Άδωνι

Μένοντας στη γαλάζια παράταξη να σας πω ότι υπάρχουν βουλευτές που διαφωνούν με την στάση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. «Το δίλημμα αριστερά-δεξιά» μου έλεγε ένας, «έχει ξεφτίσει. Οι πολίτες θέλουν να δουν τη ζωή τους να καλυτερεύει. Παντού. Και στον τομέα της υγείας. Με αυτά που κάνει ο Άδωνις αδικεί τη δουλειά που έχει γίνει στα νοσοκομεία. Και επακόλουθα και την κυβέρνηση».

***

Νέες αποκαλύψεις τους 200 της Καισαριανής

Κάθε μέρα που περνάει έρχονται στο φως ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες και άγνωστες πτυχές της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών αντιστασιακών της Καισαριανής. Η αποκάλυψη των φωτογραφικών τεκμηρίων που περνούν πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο μετά την συμφωνία απόκτησής τους έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ από τον Βέλγο συλλέκτη που τις δημοσιοποίησε προς πώληση στην πλατφόρμα e-Bay και ακολούθως τις απέσυρε διαπιστώνοντας το μεγάλο ιστορικό και κοινωνικο-πολιτικό ενδιαφέρον που προκλήθηκε για να διαπραγματευτεί με το Ελληνικό κράτος και να επιτύχει το μέγιστο κέρδος, αναμοχλεύει μνήμες και πυροδοτεί, 82 χρόνια μετά την «ματωμένη Πρωτομαγιά» του 1944, μια συζήτηση που δεν έγινε στην ώρα της και στο εύρος που θα έπρεπε.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας μας θυμίζει ότι ανάμεσα στους 200 εκτελεσθέντες περιλαμβάνονται και τρεις Έλληνες Εβραίοι: Καράσσο Μωυσής, από τη Θεσσαλονίκη. Έμπορος (ή υποδηματεργάτης), στέλεχος του ΚΚΕ, προηγουμένως εξόριστος στην Ανάφη, Περαχιά Ανρί, από τη Θεσσαλονίκη, εργάτης, στέλεχος του μαρξιστικού ρεύματος κατά τον Μεσοπόλεμο, υποψήφιος βουλευτής στις επαναληπτικές εκλογές Θεσσαλονίκης το 1933, ο οποίος εξέδιδε την εφημερίδα «Προλετάριος» στα ελληνικά και στα λαντίνο (ισπανοεβραϊκά), και είχε ιδρύσει το «Ακαδημαϊκό Βιβλιοπωλείο», που είχε υπάρξει εξόριστος/έγκλειστος στην Ακροναυπλία και Εζρατής Αλμπέρτος, από τη Θεσσαλονίκη, τσαγκάρης, προηγουμένως επίσης εξόριστος/έγκλειστος στην Ακροναυπλία.

«Ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που συμμετείχαν στον αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού, είτε εντασσόμενοι στις μονάδες του Ελληνικού στρατού στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο είτε και στην Εθνική αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών», επισημαίνει το ΚΙΣΕ, το οποίο εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, το φωτογραφικό υλικό να περιέλθει στην κυριότητα της Ελληνικής Πολιτείας «διότι θα συμβάλλει καταλυτικά όχι μόνο στην εμβάθυνση της ιστορικής έρευνας αλλά θα εμπλουτίσει το φορτίο της μνήμης που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά ώστε το κοινό σημείο αναφοράς να είναι η θωράκιση της αξίας της ελευθερίας απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον ολοκληρωτισμό και τον τυφλό φανατισμό που επιτίθενται στη σύγχρονη κοινωνία».

***

Η Σέρυλ Νόβακ νέα πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα για το 2026

Η Σέρυλ Νόβακ, αναπληρώτρια αρχισυντάκτρια της αγγλόφωνης ιστοσελίδας του Βήματος, ToVima.com, επελέγη ως πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα για το 2026, στο πλαίσιο της κορυφαίας κλιματικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Με την ανάληψη της τιμητικής αυτής θέσης, η Νόβακ εντάσσεται σε ένα δίκτυο πρεσβευτών για το κλίμα, από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., οι οποίοι εργάζονται για την προώθηση της ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής, και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του νέου της ρόλου, η Νόβακ θα συμμετάσχει σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις και κλειστές ενημερωτικές συναντήσεις για την ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική, τις στρατηγικές βιωσιμότητας και τις πρακτικές λύσεις που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση στην Ευρώπη. Οι πρεσβευτές είναι επιφορτισμένοι με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα κατά τη διάρκεια του έτους, με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων και την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.