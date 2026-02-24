Βέβαιος ότι το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων ήταν στο λιμάνι, όταν τους αποδίδεται ότι σκότωσαν, ανοικτά στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Σήφη Βαλυράκη, δήλωσε στην κατάθεση του στο ΜΟΔ ο συνταξιούχος ψαράς Παναγιώτης Σέρας.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το επίμαχο πρωινό, στις 24 Ιανουαρίου 2021, βγήκε με το τρεχαντήρι του και ότι είδε το φουσκωτό του Βαλυράκη και δίπλα του ένα άλλο, μεγάλο σκάφος, πλαστικό ταχύπλοο. Όπως είπε στο δικαστήριο, τα δύο σκάφη ήταν δίπλα- δίπλα.

«Είχα το τρεχαντήρι μου δεμένο στο Νησί των Ονείρων. Έβγαινα αραιά για ψάρεμα. Στις 24/1/2021 είχα κατέβει για να βγάλω το σκάφος. Ήταν καλή μέρα και σκέφτηκα να το βγάλω για την ακινησία, την μπαταρία. Δέκα και κάτι κατέβηκα και 11:30 επέστρεψα. Το σκάφος των κατηγορούμενων ήταν στο λιμάνι και όταν βγήκα. Και όταν επέστρεψα εκεί ήταν το σκάφος τους» κατέθεσε.

Όπως εξιστόρησε στην συνέχεια: «Όταν βγήκα ανοιχτά, είδα 150 μέτρα από την παραλία το σκάφος του Βαλυράκη. Εγώ ήμουν 650 μέτρα μέσα. Είδα και ένα σκάφος πολυτελείας, πλαστικό ταχύπλοο δίπλα στο φουσκωτό. Λευκό 7 με δέκα μέτρα. Δεν διακρινόταν αν ήταν ψαράδικο. Κάνα 20λεπτο ήταν δίπλα-δίπλα. Πήρε το μάτι μου το μεγάλο να κάνει κυκλικές κινήσεις. Μετά έφυγε το μεγάλο σκάφος προς Κάλαμο και το φουσκωτό ήταν ακινητοποιημένο.

Ο μάρτυρας δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από την Έδρα για όσα είδε εκείνο το πρωί. Ρωτήθηκε επίσης γιατί όταν είχε κληθεί από το Λιμεναρχείο να καταθέσει, μετά την ανεύρεση της σορού του πρώην υπουργού, είχε πει πως εκείνη την ημέρα δεν βγήκε για ψάρεμα.

Πρόεδρος: Τι σκάφος ήταν αυτό που είδατε; Ήταν ψαράδικο;

Μάρτυρας: Λογικά ήταν ψαράδικο. Ήταν λοκ ντάουν τότε και μόνο επαγγελματικά μπορούσαν να βγαίνουν.

Πρόεδρος: Τον Βαλυράκη στο φουσκωτό τον είδατε; Φαινόταν;

Μάρτυρας: Όχι, είχα απόσταση. Το σκαφάκι του είδα γιατί το ήξερα. Ήταν το μοναδικό κόκκινο στην περιοχή.

Εισαγγελέας: Ήταν το μεγάλο σκάφος των κατηγορούμενων;

Μάρτυρας: Εκεί είναι το θέμα… Δεν μπορώ να το ξέρω λόγω της απόστασης.

Εισαγγελέας: Μοιάζει;

Μάρτυρας: Μοιάζει. Η περιοχή έχει αρκετά τέτοια. Ένα καλούπι ήταν.

Εισαγγελέας: Στο Λιμενικό όταν σας κάλεσαν μετά το συμβάν, τι έγινε;

Μάρτυρας: Με ρώτησαν “βγήκες εκείνη την μέρα;” Και εμένα κόλλησε το μυαλό μου και είπα δεν βγήκα. Από φόβο; Δεν ξέρω… Μετά με ξανακάλεσαν και μου έλεγαν “γιατί σκότωσες τον Βαλυράκη”. Μου είπαν ότι είδαν στο δορυφόρο ότι βγήκα εκείνη τη μέρα.

Σε ερώτηση του Εισαγγελέα αν φοβήθηκε τους λιμενικούς ή τους κατηγορούμενους (αν τους ενέπλεκε), ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνώριζε τους κατηγορούμενους, ούτε είχε συγκρούσεις μαζί τους, ώστε να τους φοβάται. Σε ερώτηση δε, της Υποστήριξης της Κατηγορίας, απάντησε ότι φοβήθηκε πως «θα με ενοχοποιήσουν γιατί εγώ είμαι ξένος. Δεν είμαι από την Ερέτρια».

Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε ο 92χρονος Δημήτρης Πολυζωίδης, ψαράς, ο οποίος είπε ότι είναι από το 1978 πρόεδρος του Σωματείου Ψαράδων της περιοχής. Ο 92χρονος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς τού αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελου Ασμάνη. «Είναι ψεύτης με λοφίο. Όλα όσα λέει είναι ψέματα. Είδε ο Ασμάνης σε απόσταση χίλια διακόσια μέτρα ότι χτυπάνε τον Βαλυράκη;» κατέθεσε.

Η δίκη συνεχίζεται.