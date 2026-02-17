Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην ΑΕΚ στα Δύο Αοράκια του Ηρακλείου και επικρατώντας 81-67 πέρασε στα ημιτελικά του Final-8, εκεί που περιμένει το σκληροτράχηλο Μαρούσι με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Την Τετάρτη τα νεότερα για τον τραυματισμό του Τζόουνς.

Το 6-8 ήταν η τελευταία φορά που η πληγωμένη από πλέι μέικερ ΑΕΚ προσπέρασε στο σκορ τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες δεν άφησαν περιθώρια στους αντιπάλους και πάτησαν γκάζι στην αρχή, με σερί, για να χτίσουν σημαντική διαφορά και να πάρουν από νωρίς το ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στην ημιτελική φάση. Εκεί περίμενε από νωρίς το εξαιρετικό Μαρούσι που απέκλεισε τον Άρη.

Το πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έκλεισε στο +11 (23-12) και στην ανάπαυλα εκτόξευσε τη διαφορά στο +22 (46-24), δείχνοντας τα δόντια του επιθετικά σε ακόμη ένα παιχνίδι.

Ο Μπαρτζώκας είδε τους Βεζένκοφ και Πίτερς να έχουν από 10 πόντους έκαστος, αγωνιζόμενοι για μία περίοδο, που και αυτό αποτελεί κέρδος, αφού ο κόουτς του Ολυμπιακού μπορούσε να κάνει σωστή διαχείριση του ρόστερ και να μοιράσει χρόνο. Από την άλλη η ΑΕΚ ήταν νευρική και άστοχη (9/22 δίποντα, 1/9 τρίποντα) και δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους Πειραιώτες στον επιθετικό τους ρυθμό.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε στο ίδιο επιθετικό μοτίβο, ενώ ο Σάκοτα, στις δηλώσεις του στην ανάπαυλα στην κρατική τηλεόραση, τα είπε όλα σε λίγες λέξεις και στάθηκε στην απουσία του Λεκάβιτσιους και το πρόβλημα στους πλέι μέικερ.

Πλέον, το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν εκεί. Ο κόσμος στα Δύο Αοράκια χάρηκε μπάσκετ, αλλά ο Μπαρτζώκας δεν χάρηκε όσο θα ήθελε τη νίκη περιμένοντας να μάθει για τον Τζόουνς.

Το 81-67 έγραψε την ιστορία του αγώνα και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το Μαρούσι (Πέμπτη 19/02 – 17:00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα, Γουορντ 8 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λαρεντζάκης 3 (1), Βεζένκοβ 16 (2/2 βολές, 4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 6 (1), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 14 (3/3 βολές, 1/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 10 (8/8 βολές, 1/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζόουνς 6 (3/3 δίποντα), Φουρνιέ 9 (2/5 τρίποντα, 4 ασίστ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10 (4/5 βολές, 3/12 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σκορδίλης 2, Μπράουν 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Φίζελ 5 (5 ριμπάουντ), Αρσενόπουλος 6 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Πετσάρσκι 2, Νάναλι 13 (0/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάρτλεϊ 15 (2/2 βολές, 5/9 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 5 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)