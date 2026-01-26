Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που αναμένεται να επικρατήσουν στο Αιγαίο, οδήγησαν στην απόφαση για αναβολή στην εκτέλεση κάποιων δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, δε θα αναχωρήσουν τα εξής πλοία:

Blue Star Delos για Πάρο – Νάξο – Θήρα, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 07:25.

Fast Ferries Andros για Σύρο Τήνο-Μύκονο, που θα αναχωρούσε σήμερα στις 07:30.

«Διονύσιος Σολωμός» για Σέριφο – Κίμωλο – Σίφνο – Φολέγανδρο, Σαντορίνη – Ιος, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα στις 14:15.

Στην Εύβοια, επίσης λόγω ισχυρών ανέμων, δεν εκτελέστηκε το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο των 06.30 από Στύρα, ενώ δε θα πραγματοποιηθεί ούτε αυτό από Αγία Μαρινα, [που ήταν προγραμματισμένο για τις οκτώ το πρωί.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές των δρομολογίων.