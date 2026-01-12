«Δεν υπάρχει βιασύνη» είπε για το νέο κόμμα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε εμφάνισή της στον ΑΝΤ1.

Μετά τον θάνατο της κόρης μου, χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε μία αποστολή, γιατί εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και φυσικά μέσα από αυτό, η δικαίωση της χώρας, όσον αφορά τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Όταν είμαστε έτοιμοι κι έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς», πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού.

Από την πλευρά της η συνήγορός της Μαρία Γράτσια υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού δέχεται πόλεμο από το πολιτικό σύστημα, ενώ άφησε αιχμές και για τα ΜΜΕ.

«Συπειρώνεται όλο το σύστημα για να της τραβήξουν το χαλί με παιδαριώδεις τοποθετήσεις. Η δράση της κατατείνει μόνο στο κοινό καλό», τόνισε δικηγόρος που φέρεται να αποτελεί και την εξ απορρήτων της προέδρου του Συλλόγου «Τέμπη 2023», αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου ότι τις δύο γυναίκες καθοδηγεί μια γερόντισσα, από τη Συρία η οποία υποτίθεται ότι μιλάει αραμαϊκά.

Όπως είπε η κ. Γρατσία, πρόκειται για μια «όχι τόσο επιτυχημένη διαστρέβλωση της αλήθειας από τον κ. Καραχάλιο», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, την αναθεώρηση του οποίου έχει ζητήσει η κ. Καρυστιανού, ότι η ευρωπαία εισαγγελέας έχει θέσει το θέμα του ακαταδίωκτου των πολιτικών στην Ελλάδα στις δικαστικές αρχές της Κομισιόν, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι.