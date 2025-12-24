ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Μόλις χθες σας έγραφα για το περίεργο γεγονός ότι κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ αμέσως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του αγρότη συνδικαλιστή και αναρωτήθηκα και πώς «διαρρέουν» τέτοια νέα τόσο γρήγορα, αλλά και γιατί άσκησε τη δίωξη ο εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και όχι η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αποκαλύφθηκε ότι δεν έχει καν ασκηθεί δίωξη, οπότε και τα δυο ερωτήματα απαντήθηκαν. Ειδικά όμως για το πρώτο, από την απάντηση προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Την πληροφόρηση την πήρα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο μετέδωσε ότι «Ποινική δίωξη για δυο κακουργήματα άσκησε ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος σε τρεις αγρότες – Μεταξύ αυτών και γνωστός συνδικαλιστής στην Βόρεια Ελλάδα». Διατύπωσα, λοιπόν, την εύλογη απορία μου πώς μαθαίνονται και δημοσιοποιούνται τόσο γρήγορα ενέργειες εισαγγελικών αρχών που υποτίθεται ότι είναι απόρρητες. Αποδείχθηκε ότι ακόμη κι εγώ, που υποτίθεται ότι είμαι πιο «πονηρεμένος», δεν είχα φανταστεί ότι η απάντηση ήταν ακόμη χειρότερη από αυτό που υπονοούσα. Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει απλώς «προνομιακή» ενημέρωση σε ειδήσεις που την συμφέρουν επικοινωνιακά, όπως υπέθεσα, αλλά ότι κατασκευάζει η ίδια αυτές τις ειδήσεις! Το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων που μετέδωσε την ψευδή είδηση και από το οποίο την πήραν όλα τα άλλα ΜΜΕ, είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν είχε πληροφορηθεί μια απόρρητη ενέργεια, αλλά είχε διασπείρει μια ψευδή είδηση. Και δεν υπάρχει πιο αποτελεσματική διασπορά ειδήσεων από το να τις μεταδώσει το ΑΠΕ, μια και είναι «πρωτογενής» πηγή για το σύνολο σχεδόν των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, αργότερα η είδηση «επαναλήφθηκε ορθά», χωρίς την ανύπαρκτη ποινική δίωξη, αλλά όσο είδατε εσείς μνεία της διόρθωσης στα δεκάδες ΜΜΕ και στους δεκάδες «αυθόρμητους» υποστηρικτές της κυβέρνησης στα κοινωνικά δίκτυα, άλλο τόσο την είδα κι εγώ. Η ζημιά όμως – ζημιά για την ενημέρωση και τον συνδικαλιστή, για την κυβέρνηση ήταν καθαρό κέρδος – έγινε. Οπότε εγώ παραδέχομαι ότι σας πληροφόρησα λάθος, αλλά το λάθος μου ήταν επειδή μερολήπτησα υπέρ της κυβέρνησης! Δεν χρησιμοποίησε απλώς πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να γνωρίζει, αλλά τις έφτιαξε μόνη της. Και είναι λογικό να αναρωτιόμαστε τι άλλο φτιάχνει μόνη της κάθε φορά που στριμώχνεται επικοινωνιακά. Ας πούμε, την ίδια μέρα με την διαρροή κατά των αγροτοσυνδικαλιστών, μάθαμε ότι η ΑΑΔΕ διέταξε έλεγχο στο σωματείο των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Πάλι πολύ βολική σύμπτωση. Φυσικά η κυβέρνηση διαρρήγνυε τα ιμάτιά της ότι δεν έχει καμιά σχέση, ότι η ΑΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή κι ότι ο έλεγχος είναι φυσιολογικός κι όποιος δεν έχει παρανομήσει δεν έχει να φοβάται τίποτα. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να αποδείξει ότι η κυβέρνηση δεν αναμιγνύεται σε τέτοια πράγματα, είπε ότι ο έλεγχος διατάχθηκε επειδή έκανε καταγγελία ένας άλλος συγγενής. Πρόσθεσε δε ότι «φαντάζεται» ότι γι’ αυτό γίνεται ο έλεγχος. Στις απίθανες συμπτώσεις που συμβαίνουν, προστέθηκε και η δημιουργική φαντασία του Παύλου Μαρινάκη. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, το Χόλυγουντ είναι, αν και όσα παρακολουθούμε ούτε στις ταινίες δεν γίνονται. Γι’ αυτό και την άλλη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο θρίλερ, αυτό που εξελίσσεται στην δικαστική αίθουσα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και οσονούπω και στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκεί να δείτε συμπτώσεις που αποδεικνύουν πόσο δεν είναι αναμεμιγμένη η κυβέρνηση στην υπόθεση των υποκλοπών και τι τρομερή φαντασία διέθετε η διορισμένη από την ίδια τότε ηγεσία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Επί του παρόντος η στήλη σας εύχεται καλές γιορτές κι άλλο κακό να μη μας βρει αυτές τις μέρες. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ ***

Τα Χριστούγεννα των πολιτικών

Πάντα τέτοιες ημέρες, μετά τα κάλαντα στους πολιτικούς αρχηγούς αναζητούμε που θα περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ρώτησα λοιπόν και μου είπαν ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που κάποιοι τον περίμεναν στα Ζαγοροχώρια, θα βρεθεί τελικά στα Χανιά για δυο ημέρες, θα επιστρέψει και θα ξαναπάει για ένα τριήμερο την Πρωτοχρονιά. Εκεί θα φθάσει χωρίς να ταλαιπωρηθεί από τα μπλόκα.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην Αθήνα, ο Σωκράτης Φάμελλος θα βρεθεί όπως μου είπαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν του Κινήματος Δημοκρατίας θα παραμείνει στις ΗΠΑ. Και δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα και να σας αναφέρω ότι όσοι τύχει και βρεθείτε στο Μέτσοβο ίσως συναντήσετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα που μένει πιστός στην Ήπειρο.

Ο μουτζούρης και τα μπλόκα

Τον μουτζούρη στους αγρότες επιχειρεί να περάσει τώρα η κυβέρνηση, αφού μετά τα αλλεπάλληλα καλέσματα εκείνοι αντιστέκονται στον διάλογο, «μπλοκάροντας» εθνικές οδούς. Οι πιο…σκληροί στα μπλόκα είναι αυτοί που βρίσκονται στην Θήβα και στη Νίκαια, ενώ βήματα πίσω φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι αγρότες στην Πελοπόννησο, οι οποίοι μετά τους αγρότες της Κρήτης, ίσως είναι οι πρώτοι που θα περάσουν το κατώφλι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μετά την πολύωρη ταλαιπωρία, κάποια μπλόκα άνοιξαν, αλλά το πολιτικό αδιέξοδο είναι δύσκολο να διευθετηθεί.

Παρέμβαση Μητσοτάκη σε Μελόνι

Με προσωπική παρέμβαση του Κ. Μητσοτάκη στην Τζώρτζια Μελόνι έτρεξε, όπως πληροφορήθηκε ο Βηματοδότης, η συμφωνία με την Hellenic Train για τα 23 νέα βαγόνια που θα παραλάβει η Ελλάδα, πολλά από αυτά μέσα στο 2027. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανακαινίσει και πολλούς σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης. Για να δούμε τι θα πετύχει η κυβέρνηση γιατί όπου ακούμε πολλά κεράσια ας κρατάμε και μικρό καλάθι.

«Από σχέδια καλά πάμε…»

Το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς ήταν το χθεσινό, με τον Άκη Σκέρτσο να παρουσιάζει τον κυβερνητικό προγραμματισμό του 2026 που αριθμεί 89 σελίδες και πολλά έργα που πρέπει να δρομολογηθούν την επόμενη χρονιά, με αρκετούς υπουργούς να νιώθουν ήδη «αγχωμένοι». Κυβερνητικός παράγοντας σχολίαζε μειδιώντας: «Που να τους έλεγε να τα ολοκληρώσουν»… Και όπως μου έλεγε άλλος υπουργός γελώντας, «από σχέδια καλά πάμε…»

Πασοκικό συνέδριο το Μάρτιο

Να περάσουμε και στα ΠαΣοΚικά να σας αναφέρω κάποιες πληροφορίες που έμαθα. Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αντιληφθεί πως υπάρχει ανησυχία για την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου του ΠαΣοΚ. Και αυτό, διότι κάποια στελέχη από την εσωκομματική αντιπολίτευση διαρρέουν πως εφόσον δεν έχει δοθεί ημερομηνία όλα είναι πιθανά, ακόμη και να ακυρωθεί. Σε αυτές τις φήμες έβαλε τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης που τόνισε πως το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αρχές Μαρτίου, καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα έχει προσκληθεί στο συνέδριο των Πορτογάλων σοσιαλιστών.

Στο Φανάρι ο Ανδρουλάκης

Τώρα αφού σας είπα για το ταξίδι του Ν. Ανδρουλάκη Πορτογαλία, έμαθα και για μια επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στις 5 και στις 6 Ιανουαρίου θα βρεθεί στη Νίκαια και το Φανάρι αντίστοιχα. Μάλιστα για όσους παρατηρούν τις κινήσεις του, το ταξίδι αυτό, τείνει να γίνει παράδοση.

Βλέπετε τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να εορτάσει την ημέρα των Θεοφάνιων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, στον Κεράτιο Κόλπο, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί με τον οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

Χαμηλοί τόνοι για Τουρκία από Μητσοτάκη

Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αλλά τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν εξαιρετικά φειδωλοί στις δημόσιες δηλώσεις τους από την Ιερουσαλήμ όσον αφορά την Τουρκία. Σε αντίθεση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος κατακεραύνωσε τις «αυτοκρατορικές» βλέψεις του Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος πρόεδρος δεν έκαναν ούτε μια παραμικρή, έμμεση αναφορά κατά του τουρκικού αναθεωρητισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Καλύφθηκαν από τα λεγόμενα του Μπίμπι; Μάλλον όχι. Απλώς αμφότεροι, περισσότερο ο Μητσοτάκης, αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι εποχή για απότομη αύξηση των εντάσεων με την Άγκυρα.

Έμπειρος διπλωμάτης μου έλεγε ότι η Αθήνα δεν θέλει να σηκώνει σε κάθε ευκαιρία τους τόνους, παρά μόνο όταν εντοπίζεται πραγματικό αντικείμενο. Πχ με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ή τις έρευνες στα νότια της Κρήτης. Πάντως, αυτό φαίνεται ότι θα είναι ένα από τα διακυβεύματα του 2026 για την ελληνική διπλωματία: να ενισχύσει τις θέσεις της αλλά και να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Δύσκολο…

Παραλίγο παραγραφές στα πειθαρχικά των δικηγόρων

Ορατός υπήρξε ο κίνδυνος παραγραφής πλήθους πειθαρχικών υποθέσεων δικηγόρων, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός. Μιλώντας σε προχθεσινή συνέντευξη Τύπου εν μέσω της οξυμένης αντιπαράθεσης με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ο Βερβεσός αποκάλυψε πως η συγκρότηση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων παρέμεινε σε εκκρεμότητα επί ένα εξάμηνο.

Όπως επισήμανε, το υπουργείο Δικαιοσύνης καθυστέρησε να προχωρήσει στη δημοσίευση της σχετικής πράξης σε ΦΕΚ, ενώ ο ίδιος άφησε αιχμές και προς την ηγεσία του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχε αποσταλεί η σύνθεση του οργάνου. Αποτέλεσμα της παρατεταμένης αυτής αδράνειας υπήρξε ο άμεσος κίνδυνος παραγραφής «εν επιδικία» σειράς εκκρεμών υποθέσεων.

Το γεγονός αυτό, λόγω των ιδιαίτερα σύντομων προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος, απείλησε να οδηγήσει σε αδυναμία ελέγχου ακόμη και σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Είναι προφανές ότι τέτοιες θεσμικές ολιγωρίες δεν περιποιούν τιμή στη λειτουργία των θεσμών, ειδικά σε μια εποχή που η Δικαιοσύνη δοκιμάζεται και πασχίζει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Στρασβούργο: Όχι στη σιωπή των δικαστών

Κάποτε ίσχυε το δόγμα πως η έκφραση των δικαστών περιοριζόταν αποκλειστικά στις αποφάσεις τους. Αυτή η αντίληψη, όμως, άρχισε σταδιακά να υποχωρεί μπροστά στο αίτημα για μια πιο εξωστρεφή Δικαιοσύνη, ικανή να ρίξει γέφυρες με την κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε πρόσφατα και το Δικαστήριο του Στρασβούργου, θέτοντας μια καίρια «σφραγίδα» στην ελευθερία του λόγου των λειτουργών της Θέμιδος.

Η απόφαση αυτή δικαίωσε έναν Ρουμάνο δικαστή, ο οποίος είχε τιμωρηθεί επειδή εξέφρασε δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις αντιρρήσεις του για κυβερνητικές πολιτικές που αμφισβητούσαν ευθέως τα δικαιοκρατικά κεκτημένα. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης δικαιούνται –και ενίοτε οφείλουν– να ομιλούν όταν εντοπίζουν αρρυθμίες σε μείζονα ζητήματα που απειλούν το κράτος δικαίου.

Η κρίση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα, καθώς σε περιόδους κρίσης των θεσμών οι δικαστές έχουν τη ρητή υποχρέωση να αναδεικνύουν τα κακώς κείμενα, τηρώντας πάντα τους αυτοπεριορισμούς που επιβάλλει ο ρόλος τους. Ο θεσμικός αναχωρητισμός θεωρείται πλέον ανεπίκαιρος, άλλωστε, όταν διακυβεύονται θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, «ο σιωπών δοκεί συναινείν», όπως θα έλεγε και ο Αριστόβουλος Μάνεσης.