Ο Βινς Ζαμπέλα, συνδημιουργός της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty, πέθανε σε τροχαίο στην Καλιφόρνια, σε ηλικία 55 ετών. Ο θάνατος του Ζαμπέλα επιβεβαιώθηκε από την Electronic Arts, ιδιοκτήτρια της Respawn Entertainment, ενός στούντιο παιχνιδιών που συνίδρυσε.

Ο επιφανής προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών ταξίδευε με μια Ferrari μαζί με ένα άλλο άτομο, όταν το αυτοκίνητο συγκρούστηκε και πήρε φωτιά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες την Κυριακή.

«Πρόκειται για μια απίστευτη απώλεια και τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένεια του Βινς, στους αγαπημένους του και σε όλους όσους επηρεάστηκαν από το έργο του», δήλωσε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

Δείτε πλάνα από το σοκαριστικό δυστύχημα

