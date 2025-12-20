ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η κατάσταση με την πρώην Πρόεδρο της Βουλής έχει παροξυνθεί. Η στήλη, που καθόλου δεν έχει χαριστεί ούτε στον Άκη Σκέρτσο ούτε, πολύ περισσότερο, στον Άδωνι Γεωργιάδη, επικροτεί την προσφυγή τους στην Δικαιοσύνη. Απεχθάνομαι την ψυχιατρικοποίηση της πολιτικής, αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμπεριφέρεται πλέον σαν να βρίσκεται σε ένα διαρκές επεισόδιο και μόνη λύση είναι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη, αν η συμπεριφορά της αυτή πρέπει επιτέλους να της καταλογιστεί ή αν υπάρχουν λόγοι απαλλαγής της. Στα πάρα πολλά χρόνια που παρακολουθώ την ελληνική Βουλή, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Βέβαια, κάθε έκρηξη της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ακολουθείται από μετρήσιμη θετική μεταβολή των ποσοστών του κόμματός της, ενώ αντίθετα όταν βρίσκεται σε περιόδους ύφεσης η αποδοχή της πέφτει. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει βάσιμα ότι οι ενέργειές της είναι μελετημένες. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά τελικά είναι και αδιάφορο αν ό,τι κάνει και λέει είναι προϊόν λογικής διεργασίας ή όχι. Σημασία έχει ότι πλέον τόσο ειδικά μέσα στο Κοινοβούλιο όσο και γενικότερα στον δημόσιο διάλογο, έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι η «ανταμοιβή» τέτοιων συμπεριφορών από το εκλογικό σώμα είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη για τη δημοκρατία μας και ότι προοιωνίζεται ακόμα χειρότερες εξελίξεις την ώρα της κάλπης, εθελοτυφλεί. Και εδώ πρέπει κάποιος που ενδιαφέρεται σοβαρά για τη δημοκρατία να μην περιοριστεί να ασχοληθεί μόνο με την λαίλαπα που ονομάζεται Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά να επισημάνει ότι η «Πρόεδρος» βρίσκει και τα κάνει. Δεν μπορούμε να παριστάνουμε πώς δεν βλέπουμε ότι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε είναι στο τέλος μιας διαδρομής που δεν την έκανε μόνη της η Κωνσταντοπούλου. Παραδείγματος χάριν ο ίδιος ο σήμερα χυδαία συκοφαντούμενος Γεωργιάδης τροφοδοτεί μονίμως την ένταση, ο λόγος του μόνο νηφάλιος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ακόμη και το ύφος του δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να οδηγεί τον «διάλογο» σε παροξυσμό. Προφανώς δεν επιχειρώ να συμψηφίσω ή πολύ περισσότερο να δικαιολογήσω τη χυδαιότητα της Κωνσταντοπούλου. Αλλά είναι λάθος και να μην βλέπουμε ότι η πολιτική συζήτηση στην χώρα μας δεν έπιασε πάτο ξαφνικά. Έχει πάρει την κατηφόρα εδώ και πολύ καιρό και οι ευθύνες της κυβερνητικής πλειοψηφίας γι’ αυτό είναι πολύ μεγάλες. Και είναι μεγάλες γιατί μπορεί να μην έφτασε στο σημείο να κατηγορεί τους αντιπάλους της για παιδεραστία, αλλά με μεγάλη ευκολία χρησιμοποιεί άλλες, πολύ βαριές κατηγορίες εναντίον τους, όπως ότι είναι μειωμένης εθνικής συνείδησης, ας πούμε, ή ότι είναι μεγαλύτεροι κλέφτες από την ίδια. Χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι σε ένα περιβάλλον διχασμού μεταξύ «πατριωτών» και «αντεθνικώς δρώντων» ή σε μια διαμάχη για το ποιος κλέβει πιο πολύ είναι απολύτως αναμενόμενο να ανθεί και να λουλουδίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πιθανώς να ανθίσουν κι άλλα «λουλούδια». Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Επίσης, είναι μεγάλες, γιατί με το να προσπαθεί με κάθε τρόπο η κυβερνητική πλειοψηφία να συγκαλύψει τις ευθύνες της για δυσώδεις υποθέσεις, οδηγεί το εκλογικό σώμα στην αγκαλιά εκείνων που μπαίνουν στη Βουλή σαν «ταύροι σε υαλοπωλείο». Όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι θεσμοί και οι διαδικασίες δεν οδηγούν πουθενά, δεν του μένει παρά να στραφεί σε κάποιον που θα τα κάνει όλα λίμπα. Πιστεύετε ότι αν οι πολίτες παρακολουθούσαν μια εξεταστική επιτροπή που θα τους έπειθε ότι αναζητεί την αλήθεια και στοχεύει στην απόδοση δικαιοσύνης, θα χειροκροτούσαν όποιον εμποδίζει και διαταράσσει τις εργασίες της; Εγώ πιστεύω ότι θα θύμωναν. Αλλά όταν δεν πείθονται – και δεν πείθονται, ας μην βαυκαλίζονται οι κυβερνητικοί – ότι στην Βουλή γίνεται σοβαρή συζήτηση, λογικό είναι να λένε «καλά τους κάνει». ***

«Που είναι ο υπουργός;»

Δεν το λες και σύνηθες. Και πώς άλλωστε, αφού πρώτη φορά συμβαίνει να τσακώνεται ο πρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος με υφυπουργό της κυβέρνησης! Το είδαμε κι αυτό χθες στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.

Το επεισόδιο ξεκίνησε πριν ανοίξουν οι κάμερες αλλά συνεχίστηκε και μετά την έναρξη της συνεδρίασης, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Καιρίδης ενοχλημένος από τον απουσία του υπουργού Νίκου Δένδια, ο οποίος ήταν στην Γαλλία για την παραλαβή της πρώτης Belharra «Κίμων», άρχισε να ρωτάει εντόνως «πού είναι ο υπουργός;». Και επίσης, σχολίασε ότι με την απουσία του προσβάλλει την επιτροπή και την Βουλή.

Ο «συνεπικουρών υφυπουργός»

Ο παριστάμενος υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης τον ανακάλεσε στην τάξη (!), ενώ όταν άνοιξε το κύκλωμα της τηλεόρασης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ Δημήτρης Μάντζος έλαβε τον λόγο και συντάχθηκε με τον Καιρίδη. Ο υφυπουργός Άμυνας απευθυνόμενος στον πρόεδρο της επιτροπής παρατήρησε ότι «όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην Επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μιας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος με ρωτήσατε που είναι ο υπουργός…».

Όπως σημείωσε «ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό» και διερωτήθηκε «προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση;». Την απάντηση την πήρε από τον Μάντζο, ο οποίος κατέκρινε τη στάση και το ύφος του Δαβάκη λέγοντας ότι είναι αντισυνταγματικό να εγκαλεί η κυβέρνηση τον πρόεδρο μιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Στο μεταξύ ο Καιρίδης ανέκτησε την ηρεμία του και πρότεινε να συμφωνήσουν όλοι ότι «καλό θα ήταν να είναι εδώ και ο υπουργός».

Οι δεξιοί πλακώνονται μεταξύ τους

«Οι δεξιοί δεν έχουν αντιπολίτευση και πλακώνονται μεταξύ τους» έλεγε χαριτολογώντας βουλευτής, αναφερόμενος στο «επεισόδιο» Καιρίδη-Δαβάκη. Η απουσία Δένδια δεν ήταν αδικαιολόγητη, λένε πηγές του Πενταγώνου, καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πετούσε για την Σερβία, προσκεκλημένος του Προέδρου Βούτσις.

Επειδή, όμως, η πρόσκληση ήταν ιδιωτική, θα ανακοινωθεί μόνο από την πλευρά της Σερβίας. Μιλώντας για τον Δένδια, να σας πληροφορήσω ότι παραμονή Χριστουγέννων θα επισκεφθεί τον ακριτικό Έβρο.

Ο εκνευρισμός του Καιρίδη προκάλεσε έντονες συζητήσεις στη Βουλή. Επειδή καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει η εκδοχή που μου έδωσε ένας παλιός κοινοβουλευτικός με εμπειρία στα εκλογικά, είναι ότι στη μάχη του βόρειου τομέα Αθηνών θα πέσουν κορμιά.

Ο Καιρίδης στις εκλογές του Μαΐου του 2023 είχε εκλεγεί τέταρτος στη σειρά με τη ΝΔ να εκλέγει 9 βουλευτές μετά το 40% που πήρε. Τα σημερινά σενάρια κινούνται σε πολύ μετριοπαθέστερα επίπεδα ποσοστών, σύμφωνα με τα οποία ο Βόρειος τομέας βγάζει δεν βγάζει πέντε με έξι βουλευτές.

Το «μπάσιμο» Μαρινάκη

Οι μετρήσεις που γίνονται στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια δίνουν μία δυνατή θέση στην τετράδα στον νεοεισερχόμενο Παύλο Μαρινάκη, σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει τους Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνι Γεωργιάδη, Νίκη Κεραμέως , Νίκο Παπαθανάση και Ζωή Ράπτη.

Ο Καιρίδης δεν πάει άσχημα, όμως, μου λέει ο συνομιλητής μου που ξέρει, σίγουρα δεν αισθάνεται άνετα εάν το κοντέρ γράψει πέντε παρόλο που ο ίδιος είχε πάρει πάνω από πενήντα χιλιάδες σταυρούς. «Αυτά αλλάζουν μέσα σε μία τετραετία», επισημαίνει, «κυρίως για όσους κινούνται κάτω από το star system των ψηφοδελτίων».

Το κάλεσμα του Ανδρουλάκη

Σε γιορτινό πνεύμα κινείται το ΠαΣοΚ. Βλέπετε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα γευματίσει τη Δευτέρα με εκπροσώπους του Τύπου, την επόμενη ημέρα θα είναι στη Χαριλάου Τρικούπη και θα ευχηθεί στους υπαλλήλους του κόμματος. Ενώ μία ημέρα μετά θα ακούσει ως είθισται τα κάλαντα.

Οι κινήσεις αυτές αποσυμπιέζουν την ατμόσφαιρα και ελαφραίνουν το κλίμα σε μία δύσκολη χρονιά που φεύγει με το πολιτικό περιβάλλον να παραμένει ρευστό και ασταθές.

Χριστουγεννιάτικες περιοδείες

Ωστόσο, μην φανταστείτε πως η χαλαρότητα των γιορτών κάνει το ΠαΣοΚ να κατεβάζει ταχύτητα. Το αντίθετο θα έλεγα, καθώς και την επομένη εβδομάδα υπάρχουν προγραμματισμένες δράσεις. Τη Δευτέρα, μετά το γεύμα του με τους δημοσιογράφους, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναχωρήσει μαζί με βουλευτές και στελέχη του κόμματος για το Μοσχάτο.

Εκεί θα συνομιλήσει με πολίτες της περιοχής για τα προβλήματα της καθημερινότητας και να επικοινωνήσει τις θέσεις του κόμματος για θέματα όπως η ακρίβεια και το κυκλοφοριακό. Το τελευταίο κρατήστε το, η στήλη έχει την πληροφορία πως ετοιμάζονται κι άλλες πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα που η Χαριλάου Τρικούπη προτίθεται να κρατήσει αρκετά ψηλά στην ατζέντα της.