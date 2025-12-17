Το «χαρτί» της πολιτικής σταθερότητας, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί», προέταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της πενθήμερης συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026 που συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση επιπλέον μέτρων για την αντιμετώπιση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος.

Δίνοντας μια σαφή γεύση γύρω από τους άξονες προεκλογικής στρατηγικής που προτίθεται να ακολουθήσει ενόψει της προεκλογικής αναμέτρησης του 2027, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η ΝΔ αποτελεί τη «μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σιγουριά και συνέχεια», καταμαρτυρώντας ταυτόχρονα «αδιέξοδη στάση» στην αντιπολίτευση.

Η πρωθυπουργική ομιλία ήταν προσαρμοσμένη στο δόγμα «Μητσοτάκης ή χάος» και περιείχε αιχμηρές επιθέσεις για όσους όσοι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση: από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Σωκράτη Φάμελλο, στους οποίους έκανε ονομαστικές αναφορές, έως τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, που αναφέρθηκε υπαινικτικά, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Από το φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε “εξώστες” και σε “πλατείες”, μέχρι τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητά της», τόνισε δηκτικά.

Κατά την άποψή του, η αντιπολίτευση «παράγει περιεχόμενο το οποίο δεν πείθει», ενώ «προσθέτει στη γενική βοή των γεγονότων και δυστυχώς τροφοδοτεί τη συνολική αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι στην πολιτική συνολικά».

«Διαχρονικά και διακομματικά» τα λάθη

Με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητοστάκης προσπάθησε να διαχύσει τις ευθύνες για τις παθογένειες που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνίας, λέγοντας ότι «τα προβλήματα από το χθες είναι πολλά, διαχρονικά και διακομματικά». Αναφερόμενος ειδικά στο πρόβλημα των επιδοτήσεων αναγνώρισε μεν ότι «αργήσαμε και ευθυνόμαστε», έσπευσε όμως να συμπληρώσει ότι «μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο».

Θεωρώντας μάλιστα ότι έτσι στριμώχνει την αντιπολίτευση είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποχωρήσει στο αίτημα των αγροτών να μην μεταφερθούν στην ΑΑΔΕ οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα προτείνει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα απασχολήσει τις επόμενες ημέρες τη Βουλή «για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πως θα τοποθετηθείτε».

«Δεν θα απολογηθώ για κανέναν»

«Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα», υπογράμμισε απορρίπτοντας την κριτική ότι το σκάνδαλο αφορά κυρίως τη σημερινή κυβέρνηση και στελέχη της που πρωταγωνίστησαν σε αυτό. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ταυτίζεται με έναν τόπο τον οποίο τον σκιάζουν σκοτεινές εξαιρέσεις και βαρίδια του παρελθόντος», συνέχισε, συμπληρώνοντας: «Είμαστε μια αισιόδοξη χώρα, είμαστε βασισμένοι στις εμπειρίες του 2025, θα ταξιδέψουμε στο 2027. Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030».

Όπως είπε, «όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια». Για να προσθέσει: «Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε – ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους».

Τα νέα μέτρα για το Στεγαστικό και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο στεγαστικό πρόβλημα που, όπως είπε, είναι «από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών». Και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε τα εξής έξι μέτρα για αυξηθεί η προσφορά ακινήτων:

1.Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της. Θα διατεθούν 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ, εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2.⁠ ⁠Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3.⁠ ⁠Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4.⁠ ⁠Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5.⁠ ⁠Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6.⁠ ⁠Πολεοδομική ρύθμιση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ρύθμιση για δάνεια του παρελθόντος που είχαν συναφθεί σε ελβετικό φράγκο: «Κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες», είπε εξαγγέλλοντας διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή και με την οποία μετατρέπονται οι υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, «κούρεμα» από 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.