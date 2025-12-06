Τέλος στη δράση συμμορίας ληστών που είχε βάλει στο μάτι πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα.

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τα μέλη της ομάδας που δρούσε συνήθως στην περιοχή του Βύρωνα. Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς ανάμεσα τους και ένας ανήλικος 17 ετών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δράστες κινούνταν πεζή, εντόπιζαν τα πρακτορεία στόχους τους, φορούσαν full-face και υπό την απειλή όπλων ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και αφαιρούσαν τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή.

Αξιοσημείωτο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ένας από τους κατηγορούμενους εργαζόταν ως ταμίας σε δύο από τα πρακτορεία που λήστεψαν και μάλιστα το διάστημα που έγιναν οι ληστείες από τη συμμορία.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ρουχισμός που φέρεται να φορούσαν κατά τη διάπραξη των ληστειών, πιστόλι, ρόπαλο, κουκούλες τύπου full-face και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί αρκετές περιπτώσεις ληστειών σε περιοχές των νοτίων και των βορείων προαστίων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.