ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Βλέπω ότι κάποιοι – αρκετοί – οδηγούνται σε εντελώς εσφαλμένα συμπεράσματα από την εύνοια που φαίνεται να δείχνει η Θεά Τύχη σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Στο πλαίσιο της γενικότερης δυσπιστίας που υπάρχει πλέον για το κάθε τι και της πανταχού παρούσας συνωμοσιολογίας, ορισμένοι νομίζουν ότι ανακάλυψαν νέο σκάνδαλο κι ότι το να φέρεται κάποιος να κερδίζει κατ’ επανάληψη σημαντικά ποσά σε λαχεία, τζόκερ και παρόμοια παιχνίδια είναι απόδειξη ότι τα παιχνίδια είναι στημένα. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Τα παιχνίδια φυσικά και δεν είναι στημένα. Κατ’ αρχάς, ο περισσότερος κόσμος κατανοεί με εντελώς λάθος τρόπο τη θεωρία των πιθανοτήτων. Ασφαλώς οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το Τζόκερ είναι απειροελάχιστες. Για την ακρίβεια είναι {45!/[5! x (45-5)!]}*[20!/(1!*19!)], δηλαδή χοντρικά μία στα εικοσιτεσσεράμιση εκατομμύρια, όπως μου εξήγησε ο φίλος μου που είναι και ερασιτέχνης μαθηματικός. Για να κερδίσεις δύο φορές υψώνεις αυτόν τον αριθμό στο τετράγωνο και για να κερδίσεις τρεις φορές στον κύβο. Αυτό μας δίνει μια αστρονομικά μικρή πιθανότητα να συμβεί. Αστρονομικά μικρή, αλλά υπαρκτή. Η οποία προφανώς αυξάνεται όταν έχεις κάποια σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που όλοι ξέρουμε ότι είναι γουρλής. Και όπως είπε κι ο Σέρλοκ Χολμς, «όταν έχεις αποκλείσει το αδύνατο, αυτό που μένει, όσο απίθανο και αν φαίνεται, είναι η αλήθεια». Όμως, εκτός από αυτά που μας έχει διδάξει ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, υπάρχει και η σύμφωνη με τα όσα μας δίδαξε ο Γουλιέλμος του Όκαμ εξήγηση. Όταν έχουμε δύο θεωρίες που εξηγούν κάτι, να διαλέγουμε την απλούστερη. Και εδώ υπάρχει απλούστερη εξήγηση. Μπορεί να είναι εξαιρετικά απίθανο κάποιος να κερδίσει τρεις φορές το λαχείο, αλλά το να το κερδίσουν τρεις διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές κληρώσεις είναι όχι απλώς πιθανό, αλλά συμβαίνει με βεβαιότητα. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Αν, λοιπόν, υπήρχε ένα «κύκλωμα» το οποίο, μέσω πρακτόρων του ΟΠΑΠ π.χ., προσέγγιζε εκ των υστέρων ανθρώπους που είχαν ήδη κερδίσει ένα χρηματικό ποσό με ανώνυμο δελτίο, από αυτά που είναι «πληρωτέα στον κομιστή», και τους πρότειναν να το αγοράσουν προσφέροντάς τους σημαντικά υψηλότερο ποσό από αυτό που κέρδισαν, θα είχαμε μια πιο απλή εξήγηση. Κάποιος έχει ένα κομπόδεμα που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Ας πούμε 4.500 ευρώ (έβαλα αυτό το ποσό γιατί είναι ένα ποσό που θα μπορούσα εγώ να έχω σε «μαύρα» λεφτά, ένας άλλος θα μπορούσε να έχει 4,5 εκ. ευρώ). Βρίσκω τρεις ανθρώπους που κέρδισαν από ένα χιλιάρικο και τους προτείνω να αγοράσω το δελτίο τους προς 1.500 ευρώ. Έτσι, εκεί που είχα 4.500 μαύρα που δεν μπορούσα να τα ξοδέψω, έχω τρία χιλιαρικάκια κατάλευκα κι αστραφτερά. Αντί λοιπόν να λέμε βλακείες για στημένες κληρώσεις μπορούμε είτε να φερθούμε σαν καλόπιστοι (και λίγο ηλίθιοι) άνθρωποι και να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας που είναι πολύ πιο τυχεροί από μας. Είτε να φανούμε πιο καχύποπτοι και να ζητήσουμε από τις ελεγκτικές και διωκτικές αρχές να ψάξουν μήπως υπάρχει κάποιο κύκλωμα ξεπλύματος εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τους πονοκεφαλιάζει η Ζωή

«Πονοκέφαλο» προκαλεί στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής η Ζωή Κωνσταντοπούλου που προτιμάει τις τελευταίες δύο συνεδριάσεις να αναπληρώνει το μόνιμο μέλος του κόμματος της, Αλέξανδρο Καζαμία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έχοντας στο πλευρό της τον βουλευτή, ρωτά η ίδια τους μάρτυρες. Και καταλήγει σχεδόν πάντα να τσακώνεται με τους βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατάφερε να προκαλέσει την έκρηξη ακόμα και της Μαρίας Συρεγγέλα, η οποία είναι μια πολιτικός που αποφεύγει εντάσεις, καυγάδες και προτιμά τις ήρεμες αντιπαραθέσεις.

Το κλείσιμο του μικροφώνου, όταν ξεπερνούσε τον χρόνο ή έπαιρνε το λόγο εκτός προγραμματισμού παραβιάζοντας τον χρόνο συναδέλφων της έκανε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να προτιμά να φωνάζει ακόμα και εκτός μικροφώνου. Επιτέθηκε προσωπικά στην βουλευτή, αφήνοντας υπόνοιες για την παραίτηση της από γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η Συρεγγέλα επιχειρούσε να διεξαχθεί χωρίς άλλες διακοπές και φωνές η κατάθεση του μάρτυρα.

Περιμένοντας τον Ανδρουλάκη

Διαβάσατε αναλυτικά στη χθεσινή στήλη πώς ακριβώς ήταν το κλίμα στο Σεράφειο. Τι δηλαδή ειπώθηκε για την COP30, την περιβαλλοντική κρίση και την πράσινη μετάβαση που οργάνωσε ο «Κόσμος», ποιοι παραβρέθηκαν και ποιοι όχι.

Αυτό που έχω να συμπληρώσω σήμερα σε όλα αυτά είναι ότι η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έστειλε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, έγινε αντικείμενο συζήτησης την επόμενη μέρα.

Διότι, όπως σχολίαζαν πηγές μου, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επέλεξε για άλλη μια φορά να παραμείνει απόμακρος τη στιγμή που ενδιαφέρον έδειξαν διάφορες θεσμικές προσωπικότητες (πολιτικοί, καθηγητές, επιστήμονες) από όλο το φάσμα του δημοκρατικού τόξου.

«Μπροστά στις ενωτικές πρωτοβουλίες δεν μπορεί να λείπει κανένας» σχολίαζαν από την Κουμουνδούρου, προτάσσοντας ξανά την ανάγκη συνεννόησης των πάντων σε αυτήν την αμοιβαία προσπάθεια. Καλά αυτοί έχουν τον καημό τους, ο Ανδρουλάκης, όμως, τι λόγο έχει να τους διευκολύνει;

Οργή στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Περισσεύει η οργή στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του κόμματος απέναντι στους εργαζόμενους σε αυτά. Και αυτό διότι, όπως λένε, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λάβει (προ πολλού) τη δόση – ύψους 1,7 εκατ. ευρώ – της κρατικής επιχορήγησης, ως τώρα τους καταβλήθηκαν μόνο τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου.

Παραμένουν ανεξόφλητοι οι μήνες Απρίλιος, Μάρτιος, ο μισός Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Παράλληλα θέτουν μια σειρά από ερωτήματα, όπως πως είναι δυνατόν να επικαλείται ανυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λαμβάνει κρατική επιχορήγηση που αντιστοιχεί στην προκύψασα από τις εκλογές του 2023 κοινοβουλευτική δύναμη, όταν ξέρουν οι πάντες πως το κόμμα συντηρούσε τα ΜΜΕ του και ήταν συνεπέστατο στις εργοδοτικές – μισθοδοτικές υποχρεώσεις του κατά τις εποχές του 5% και του 4,5%.

Στήριξη Τσίπρα από Κουβέλη

Να πω την αλήθεια είχα πολύ καιρό να ακούσω τον πολύπειρο πολιτικό και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Φώτη Κουβέλη που εμφανίστηκε να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Κουβέλης, στήριξε (Ρ/Σ Αθήνα 9.84) τον πρώην Πρωθυπουργό με την επισήμανση ότι το βιβλίο περιλαμβάνει στοιχεία αυτοκριτικής, επισημαίνει αβελτηρίες, παραλήψεις αλλά και λαθεμένες ενέργειες.

Η εκτίμησή του; Ότι ο Τσίπρας επιθυμεί να έχει έντονη παρουσία στα πολιτικά δρώμενα, τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και ενόψει των επόμενων εκλογών που έχουν προαναγγελθεί για το 2027.

Η άνοδος της Κίμπερλι στο Βορρά

Μόνο οι καμπάνες της Αγιας Σοφιάς στη Θεσσαλονίκη δεν θα κτυπήσουν σήμερα με την άνοδο στην πόλη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανεβαίνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη, κατόπιν πρόσκλησης του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). Η Γκιλφόιλ θα παρακαθίσει στο γενέθλιο δείπνο για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ σε φυλλάδιο

Το συνοπτικό φυλλάδιο του ΠαΣοΚ, με το κωδικοποιημένο κυβερνητικό του πρόγραμμα κυκλοφόρησε και όπως μου μετέφερε φίλος μου έχει μια αισθητική… «Τσίπρα». Βλέπετε υπάρχει ένα πορτρέτο του Νίκου Ανδρουλάκη, χωρίς γραβάτα, με ένα πουκάμισο που θύμισε σε πολλούς το εξώφυλλο της ΙΘΑΚΗΣ.

Η Ντόρα έβαλε στη θέση του τον Βελόπουλο

Ανέβηκε το θερμόμετρο στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κυριάκου Βελόπουλου με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, να υποστηρίζει πως «η οικογένεια του κ. Μητσοτάκη λυμαίνεται πολιτικά τη χώρα», καταλογίζοντας της «κοτζαμπασισμό».

Η Μπακογιάννη ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας λέγοντας ότι θέλει να μιλήσει για ένα προσωπικό ζήτημα και για μια «οφειλόμενη απάντηση». Αφού ανέλυσε την οικογενειακή της ιστορία πηγαίνοντας ακόμα και 200 χρόνια πίσω είπε: «O κ. Βελόπουλος θεώρησε εχθές σωστό να πει ότι ιστορικά υπάρχουμε εξαιτίας των ρουσφετιών. Ας ενημερώσει κάποιος τον κύριο Βελόπουλο πως ιστορικά υπάρχουμε γιατί δεν λείψαμε από καμία μάχη ταχθήκαμε με κάθε κόστος στη σωστή πλευρά της ιστορίας χωρίς να πουλάμε επιστολές του Ιησού, χωρίς να λαϊκίζουμε ανεύθυνα ή να στηρίζουμε μια χώρα που με τη βία αποφάσισε να καταλάβει μια άλλη χώρα», τόνισε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Τα ρούβλια

«Εσείς βγήκατε σε κανάλι και είπατε ότι παίρνουμε ρούβλια και αυτό είναι unfair. Εμείς ούτε ρούβλια, ούτε μάρκα, ούτε δολάρια, ούτε ένα ευρώ πήραμε από κανένα», απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «“Τσίμπησε”. Εγώ είπα ότι υπάρχουν ρωσικά συμφέροντα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. “Τσιμπήσατε” κύριε Βελόπουλε .

Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται. Τα ακούω βερεσέ τα εθνικοπατριωτικά, ειδικά όταν προέρχονται από ανθρώπους σαν εσάς. Στέκεστε στο πλευρό των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα της Ευρώπης, ένας κανονικός πατριώτης δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό», επέμεινε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Οι αλλαγές για τον προϋπολογισμό

Αλλαγή πλάνου για τη συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισμού. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε χθες να επισπεύσει κατά μια μέρα τη διαδικασία, η οποία αντί για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου για θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου αντί για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, καθώς την ημέρα εκείνη συνέρχεται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι επιβεβλημένη.

Μια σπάνια συνταγματική σύγκλιση Βενιζέλου και Αλιβιζάτου

Στα συνταγματικά παράδοξα και με το μελάνι της απόφασης του ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να μην έχει στεγνώσει, βρέθηκαν ομού ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Νίκος Αλιβιζάτος. Το σκηνικό: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Το θέμα: η ερμηνεία του Συντάγματος.

Το «ζουμί», όμως, δεν ήταν τα επιχειρήματα (οι θέσεις τους είναι λίγο – πολύ γνωστές), αλλά η σύμπνοια. Οι δύο κορυφαίοι συνταγματολόγοι, που έχουν κάνει τους διαξιφισμούς κανόνα στη δημόσια ζωή, συμφώνησαν στο βασικό: το αυστηρό γράμμα του Συντάγματος πρέπει να ξεπεραστεί, έστω κι αν ο ένας το λέει «ζωντανό» και ο άλλος «επαυξημένο». Λεπτομέρειες…

Όπως σχολίασε ένας παριστάμενος με χιούμορ, «Αυτοί οι δύο έχουν τα φόντα να συμφωνήσουν ακόμα και διαφωνώντας», προκαλώντας γέλια στο συνομιλητή του. Όμως, η νομική πραγματικότητα που προκύπτει είναι άλλη. Όταν ο Βενιζέλος και ο Αλιβιζάτος συναντιούνται και δεν βγάζουν μαχαίρια, τότε μάλλον το νομικό έδαφος για τα ιδιωτικά ΑΕΙ είναι πιο στέρεο από ποτέ. Κοινώς, το ζήτημα θεωρείται λήξαν.