ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ALTER EGO MEDIA AE

Η «ALTER EGO MEDIA AE», (καλούμενη εφεξής ο «Διοργανωτής»), μέσω της σελίδας του περιοδικού ΒΗΜΑgazino στο Instagram (https://www.instagram.com/vimagazino/?hl=el) διοργανώνει διαγωνισμό / giveaway(εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (καλούμενοι εφεξής Συμμετέχοντες), ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. Τρόπος συμμετοχής: Ο κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι ενεργός χρήστης στο Instagram και να κάνει «follow» στη σχετική σελίδα του ΒΗΜΑgazino στο Instagram, να κάνει like στο post του Διαγωνισμού και να κάνει όσα comments επιθυμεί κάνοντας tag 2 φίλους του. Έκαστος χρήστης Instagram δύναται να συμμετάσχει περισσότερες φορές ανάλογα με τον αριθμό των comments (με τα σχετικά tags) που θα κάνει στο post του Διαγωνισμού. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από19/11/2025 έως 26/11/2025. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο, ιδίως μέσω της σελίδας του ΒΗΜΑgazino στο Instagram. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή στην Καλλιθέα, Λ. Συγγρού 340, τκ 17673, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής Random Comment Picker for Instagram – Comment Picker η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Οι νικητές θα κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από τον Διοργανωτή και η παραλαβή των δώρων θα γίνεται από τους νικητές κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τον Διοργανωτή. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί εγκαίρως ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το δώρο μεταφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα. Αν αντίστοιχα δεν μπορεί να παραλάβει το Δώρο ούτε ο πρώτος επιλαχών, αυτό μεταφέρεται στον δεύτερο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που κανένας από τους επιλαχόντες δεν μπορεί να παραλάβει το δώρο ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του. Η ανάδειξη των νικητή και των επιλαχόντων είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Τα δώρα προσφέρονται όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους και δεν δύνανται να ανταλλαγούν με χρήματα ή να μετατραπούν σε άλλα είδη ή υπηρεσίες. Προσωπικά Δεδομένα:

Α. Για τη διεξαγωγή και υλοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία από τον Διοργανωτή («ALTER EGO MEDIA AE») κάποιων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων που παρέχονται απευθείας από τους ίδιους ή κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά: δεδομένα στο δημόσιο προφίλ του Συμμετέχοντα στο Instagram (όνομα χρήστη – username, φωτογραφία του χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e‑mail, φωτογραφίες, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα ζητηθούν σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής (π.χ. ταυτότητα, ΑΦΜ, κλπ.). Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών, Η ALTER EGO MEDIA Α.Ε. δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Β. Σκοποί επεξεργασίας: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη για την οργάνωση, διεξαγωγή και προώθηση του Διαγωνισμού, την επιλογή και ανάδειξη των νικητών, την ταυτοποίηση και επικοινωνία με τους νικητές, την παράδοση και υλοποίηση των Δώρων, καθώς και για την προβολή στιγμιότυπων/φωτογραφιών/βίντεο σε προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Γ. Νομική βάση επεξεργασίας: Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η ελεύθερη συναίνεσή σας με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, και το έννομο συμφέρον του Διοργανωτή για την ορθή διεξαγωγή και προώθηση του Διαγωνισμού.

Δ. Χρόνος διατήρησης: Ο Διοργανωτής θα διατηρεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του Δώρου ή μέχρι την παρέλευση ενός έτους από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών, για την περίπτωση ενστάσεων ή αντιρρήσεων για τη διαδικασία, εκτός εάν η τήρηση επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή υπάρχει σαφής και ρητή συγκατάθεση για περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Ε. Αποδέκτες: Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι ο Διοργανωτής και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς τυχόν συνεργάτες που θα υλοποιήσουν υπηρεσίες στο πλαίσιο παροχής του Δώρου. Επισημαίνεται ότι οι Συνεργάτες ενδέχεται, κατά την αποκλειστική τους ευθύνη και σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και κανονισμούς, να ζητήσουν επιπλέον προσωπικά δεδομένα από τον νικητή, εφόσον αυτό απαιτείται για την υλοποίηση των υπηρεσιών. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για την επεξεργασία που διεξάγεται από τους Συνεργάτες με δική τους ιδιότητα ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας.

ΣΤ. Δικαιώματα υποκειμένων: Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κάθε συμμετέχων έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εθνική νομοθεσία, όπως πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας, αντίρρηση και φορητότητα των δεδομένων, τα οποία μπορεί να ασκήσει σύμφωνα με τη διαδικασία που ο Διοργανωτής έχει αναρτήσει στην πολιτική απορρήτου του στην ιστοσελίδα https://www.tovima.gr/politiki-prostasias-dedomenon-prosopikou-xaraktira/ . Κάθε συμμετέχων ευθύνεται επίσης για την σύμφωνη γνώμη και την ενημέρωση των φίλων του που κάνει tag στο σχόλιο του για την παρούσα επεξεργασία και την ως άνω πολιτική.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.