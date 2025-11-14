ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Διαβάζω ότι το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να «επικοινωνήσει» (χρησιμοποιώ κι εγώ τον βαρβαρισμό, αφού επικράτησε πλήρως) στον λαό ο ίδιος ο πρωθυπουργός τα φορολογικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ, γιατί δεν έκαναν το «γκελ» που περίμεναν. Να το «πάρει πάνω του». Φίλος μου δημοσκόπος, απ’ τους σοβαρούς, μου εξηγούσε ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Τα φορολογικά μέτρα έγιναν γενικά δεκτά με θετικό τρόπο από τους πολίτες, παρά τις επί μέρους ενστάσεις, κι αυτό φαίνεται σε όλες τις έρευνες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που πολλά από τα μέτρα υπερψηφίστηκαν κι από την αντιπολίτευση και στηρίχθηκαν από φορείς. Οι πολίτες φυσικά και αντιλήφθηκαν το όφελος που έχουν από τα μέτρα. Όπως είναι λογικό, κάποιοι ωφελούνται λιγότερο και κάποιοι περισσότερο. *** Αυτό που είναι επίσης λογικό είναι ότι μπορεί κάποιος να αναγνωρίζει ότι ένα μέτρο είναι θετικό και τον ωφελεί, αλλά ταυτόχρονα να μην το θεωρεί αρκετό για να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων του ή να μην το θεωρεί δίκαιο, γιατί πιστεύει ότι ωφελήθηκε λιγότερο απ’ όσο έπρεπε σε σχέση με κάποιον άλλο. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Αλλά από όλες τις έρευνες προκύπτει ότι τα φορολογικά μέτρα έγιναν δεκτά με θετικό τρόπο από την μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό που προφανώς δεν ικανοποίησε το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι, στις ίδιες έρευνες, δεν φάνηκε να ανεβαίνει ανάλογα η αποδοχή της κυβέρνησης. Κάνουν όμως λάθος αν πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος δεν «κατάλαβε» τα μέτρα και χρειάζεται να τους τα εξηγήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών και τα επί μέρους στοιχεία των μετρήσεων δείχνουν ότι μια χαρά τα κατάλαβαν, αλλά δεν είναι αρκετά για να αλλάξουν την στάση τους συνολικά απέναντι στην κυβέρνηση και κυρίως στον ίδιο τον Μητσοτάκη. *** Ο καιρός που ο πρωθυπουργός ήταν το «δυνατό χαρτί» της κυβέρνησης πέρασε, μάλλον ανεπιστρεπτί. Κι αν θέλουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από τις φορολογικές ελαφρύνσεις, θα ήταν πιο έξυπνο να τις αφήσουν να λειτουργήσουν μόνες τους, γιατί αν τις «πάρει πάνω του» ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Εδώ και καιρό έχει διαμορφωθεί στην πλειοψηφία της κοινωνίας ένα τείχος απέναντί του, που τον εμποδίζει να περάσει μηνύματα. Έχει τους φανατικούς υποστηρικτές του, αλλά έχει πια τα 2/3 των πολιτών «μπετοναρισμένα» εναντίον του, δεν μπορεί να τους «μιλήσει». Δεν είναι πια το «όπλο» της κυβερνητικής παράταξης. Κι αν στο Μαξίμου αρνούνται να το δουν, απλώς δεν διαβάζουν σωστά την πραγματικότητα. ***

Περί «φίμωσης» και «λογοκρισίας»

Όπως είναι αδύνατον να μην ξέρετε, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας έγραψε βιβλίο. Θα μάθατε επίσης ότι αποσπάσματα του βιβλίου αυτού δημοσιεύθηκαν, χωρίς άδεια, όπως αποδεικνύεται, από την ιστοσελίδα του δημοσιογράφου και πρώην θερμού υποστηρικτή του συγγραφέα του βιβλίου κ. Κώστα Βαξεβάνη.

Επόμενο ήταν ο εκδοτικός οίκος που έχει τα δικαιώματα του βιβλίου να καταφύγει στην Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την παράνομη δημοσίευση. Μέχρι εδώ όλα είναι λογικά. Από δω και πέρα αρχίζουν να θυμίζουν την «λογική» της περιόδου που ιστορεί το βιβλίο.

Ο δημοσιογράφος που δημοσιεύει παράνομα αυτά που έγραψε άλλος, διαμαρτύρεται ότι ο άλλος τον φιμώνει και δεν τον αφήνει να αποκαλύψει αυτά που ο άλλος έγραψε ολόκληρο βιβλίο ακριβώς για να τα αποκαλύψει.

Ήμουν πάντα κατά της λογοκρισίας, αλλά ο κ. Βαξεβάνης έχει δώσει τέτοιο νόημα στην λέξη, σε βαθμό που κλονίζομαι.

Η Βουλή κερνάει… «φραπέ»

Την προσεχή Πέμπτη 20 Νοεμβρίου η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ… κερνάει «φραπέ». Ο περιβόητος Γιώργος Ξυλούρης, ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της υπόθεσης με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις θα περάσει το κατώφλι της Εξεταστικής. Όπως και ο γνωστός «Χασάπης», κατά κόσμον Ανδρέας Στρατάκης, θα κληθούν στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν για την πολύκροτη αυτή υπόθεση.

Το ενδιαφέρον, όπως είναι αυτονόητο, είναι τεράστιο για τα όσα θα πει ο κ. Ξυλούρης. Πως θα δικαιολογήσει τα όσα έλεγε σε συνομιλίες καθώς και τον ρόλο του στη «γαλάζια» παράταξη αλλά και τις σχέσεις του, αν είχε, με υπουργούς της κυβέρνησης. Παράλληλα έμαθα ότι δεν αποκλείεται να κληθεί να καταθέσει στην Επιτροπή την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης.

Λογοπαίγνια για εκλογές

Ένα σχόλιο που μπορεί να ρίξει νερό στο μύλο όσων επιμένουν να μιλούν για πρόωρες εκλογές έκανε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Μπούρας από την έδρα.

Παρουσιάζοντας το σχολείο που παρακολουθούσε εκείνη την ώρα την Ολομέλεια, αναφέρθηκε στην εκλογική περιφέρεια της βουλευτού Φωτεινής Αραμπατζής (Σερρών) λέγοντας ότι παρακολουθεί τα παιδιά με ενδιαφέρον.

Ο κ. Μπούρας επέμεινε λέγοντας ότι πλέον θα λέει και το που εκλέγονται οι βουλευτές αφήνοντας και ένα πονηρό χαμόγελο…

Μήπως ξέρει ή έστω υποψιάζεται κάτι;

Αστραπιαία επίσκεψη Ζελένσκι

Την Κυριακή επισκέπτεται για δεύτερη φορά την Αθήνα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα κάνει μια εμφάνιση εξπρές, με πρώτη στάση το Προεδρικό Μέγαρο.

Θα συναντήσει τον Κωνσταντίνο Τασούλα ενώ αργότερα θα μεταβεί και στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, θα μεταβεί και στο Κοινοβούλιο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Πιθανή ώρα άφιξης είναι το μεσημέρι, όμως για λόγους ασφαλείας ποτέ δεν ανακοινώνονται οι ακριβείς ώρες των ταξιδιών του. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2023 όταν είχε επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα και είχε συναντηθεί με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Πάντως, θα φύγει το ίδιο βράδυ..

Γιατί να βιαστεί ο Σαμαράς;

Μια άλλη διάσταση για τις ενδεχόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έδωσε στον «Βηματοδότη», στενός συνομιλητής του.

«Ο Σαμαράς δεν έχει ανάγκη να βιαστεί. Γιατί να το κάνει; Δεν έχει αναγνωρισιμότητα ή μήπως δεν ξέρουν οι πολίτες τις θέσεις του; Εγώ, αν ήμουν ο Αντώνης, θα κατέβαινα στη μάχη δύο μήνες πριν από τις εκλογές» έλεγε η ίδια πηγή.

Όσο δε για το αν θα έπαιρνε μαζί του γαλάζιους βουλευτές, η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Aν είσαι «γαλάζιος» και δεις ότι δεν εκλέγεσαι, παραιτείσαι, δίνεις και την έδρα σου, και πας εκεί που έχεις πιθανότητα να εκλεγείς.

Το Υπερταμείο στη Βουλή

Πληθαίνουν οι φωνές των «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν τη διοίκηση του Υπερταμείου να …κοπιάσει στη Βουλή και να μιλήσει για τα έργα και τις ημέρες του μετά την υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Οι έρευνες των γαλάζιων βουλευτών για τη διαχείριση της περιουσίας του δημοσίου συνεχίζεται και, όπως αντιλαμβάνονται από τις παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται, πιθανολογώ βάσιμα δεν θα αργήσει το επόμενο… χτύπημα.

Το «σχέδιο Μήλη» στο ΠαΣοΚ

Εκεί που κοιτούσα την οθόνη του κινητού μου έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που μου έκανε εντύπωση. Είδα, που λέτε, τον Νίκο Μήλη, που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και συμμετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠαΣοΚ να μιλά για την αφόρητη κατάσταση που υπάρχει στο λεκανοπέδιο με το κυκλοφοριακό.

Γνωρίζω πως ο Ν. Μήλης είναι ένα από τα πρόσωπα που εκτιμά ο Νίκος Ανδρουλάκης και υποψιάστηκα πως δεν ανοίγει το θέμα τυχαία. Έκανα κάποιες κλήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη και διαπίστωσα πως το χάος που επικρατεί στους δρόμους έχει απασχολήσει όντως το ΠαΣοΚ σε επίπεδο κορυφής.

Διαπίστωσα επίσης πως με προτροπή Ν. Μήλη ήδη επεξεργάζονται σχέδιο ανακούφισης για χιλιάδες οδηγούς. Αμήν και πότε!

Προοδευτική σύναξη για το Σύνταγμα

Σας έχω γράψει ότι οι εκδηλώσεις στην Κεντροαριστερά γίνονται πλέον όλο και πιο συχνά και η κάθε μία έχει τη δική της σημασία.

Σε μία από αυτές θα βρεθούν στο ίδιο πάνελ ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠαΣοΚ Γιώργος Παπανδρέου με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ Μιχάλης Κατρίνης καθώς και ο καθηγητής Νίκος Σημαντήρας.

Θα μιλήσουν σε εκδήλωση που διοργανώνεται από την ΠΑΣΠ Νομικής και έχει ως κεντρικό θέμα: «Εθνική κυριαρχία και Σύνταγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον, εκτός από το θέμα, και η σύνθεση.