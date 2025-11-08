ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πολύ σωστά, αν και καθυστερημένα τα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην Κρήτη. Θα παραβλέψω την γελοιότητα της ονομασίας «ελληνικό FBI» που έχει επικρατήσει και υπερκαλύπτει κάθε ουσιαστικό ρεπορτάζ και θα πω ότι η αυστηροποίηση της αντιμετώπισης του φαινομένου της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας είναι αυτήν την φορά σωστή. Όπως μου έλεγε ο φίλος μου ο νομικός, σε αντίθεση με τις συνήθεις «αυστηροποιήσεις» που γίνονται στην τούρλα του Σαββάτου και ανάλογα με την τρέχουσα δημοσιότητα και τις επιθυμίες του όχλου, οι χθεσινές παρεμβάσεις αφ’ ενός μεν είναι συνέχεια του πρόσφατου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της αστυνομίας, αφ’ ετέρου λαμβάνουν υπ’ όψη τις επιστημονικές αντιλήψεις για το ζήτημα και περιλαμβάνουν και ουσιαστικά μέτρα, όχι απαραιτήτως «αυστηρά», αλλά που μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, όπως π.χ., η μη επιβολή ποινής σε περίπτωση αυτόβουλης παράδοσης παράνομου οπλισμού. *** Εκείνο, όμως, που έκανε μεγάλη εντύπωση σε μένα είναι ο τρόπος που εξαγγέλθηκαν τα μέτρα, αλλά και η υποτονική ή και ανύπαρκτη στήριξή τους. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και μάλιστα που αφορά την Κρήτη, οι εξαγγελίες δεν έγιναν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, όταν αυτός σπεύδει να εξαγγείλει ο ίδιος προσωπικά και για ψύλλου πήδημα κάθε μέτρο που θεωρεί ότι θα φέρει επικοινωνιακό κέρδος. Εδώ δε, έχουμε μέτρα που βρίσκονται στον πυρήνα του «νόμου και της τάξης», που αποτελεί πλέον την αιχμή του δόρατος του ιδεολογικού οπλοστασίου της κυβέρνησης, αφού δεν της έμειναν και πολλά άλλα. Αλλά επίσης ούτε οι μαχητικές «ιδιωτικές ομάδες ενημέρωσης», τα τρολ τους και οι «οργανικοί διανοούμενοι» των δήθεν ανεξάρτητων ιστοσελίδων δεν βγήκαν να υποστηρίξουν με το σύνηθες πάθος τους τα κυβερνητικά μέτρα. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ *** Δεν έχεις καταλάβει τίποτε, μου είπε ο φίλος μου. Το δόγμα «νόμος και τάξη» είναι ελκυστικό για όλους αυτούς όταν εξυπηρετεί το αφήγημά τους για «χαλαρότητα» των νόμων, «ατιμωρησία» κλπ έναντι συγκεκριμένων παραβάσεων και παραβατών. Ας πούμε παραληρούσαν από χαρά για την επιβολή της τάξεως στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ή για τις «αυστηρές» ποινές του Πλεύρη σε δυστυχείς ανθρώπους που αναζητούν σωτηρία στην χώρα μας. Αλλά δεν είπαμε να θίγονται και οι ιερές παραδόσεις του λαού μας ο οποίος γαλουχήθηκε με την Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών! Δεν είδες ότι ο «αρχιερεύς της αυστηροποίησης», ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος με τον ρυθμό που πάει θα επαναφέρει την θανατική ποινή για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, όχι απλώς δεν βγήκε ανά τας οδούς και τας ρύμας, όπως κάνει συνήθως, να ζητάει αυστηρές ποινές, αλλά διαπίστωσε, μάλλον για πρώτη φορά στην ζωή του, ότι το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή είναι επαρκές και δεν χρειάζεται αυστηροποίηση! *** Το είδα του είπα, όπως είδα και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να μας λέει ότι τάσσεται υπέρ του «αμερικανικού μοντέλου» για την οπλοκατοχή, διότι του «αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας». Καλά, άσ’ τον αυτόν, μου είπε ο φίλος μου. Ας μάθει πρώτα ότι το δικαίωμα των πολιτών να φέρουν όπλα θεσπίστηκε στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως για να διασφαλιστεί η δυνατότητά τους και η δυνατότητα των πολιτειών να αντιταχθούν σε μια αυταρχική κυβέρνηση, σαν αυτές που τον ελκύουν από νεαρό πολιτευτή του Καρατζαφέρη ακόμη, και μετά ας μας πει την βαρύνουσα άποψή του επί του θέματος.

Αυξάνεται η «γαλάζια» γκρίνια για τα ΕΛΤΑ

Οι αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ συνεχίζονται με τους «γαλάζιους» βουλευτές να συνεχίζουν να διαμαρτύρονται κρατώντας ψηλά το λάβαρο της επανάστασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το φορολογικό που αφορά τα μέτρα που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επανέφεραν το θέμα.

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε πως «σε μια στενάχωρη και απογοητευτική κοινοβουλευτική εξέλιξη τα θετικά μέτρα χάθηκαν στον άσκοπο θόρυβο που δημιούργησε η αστοχία των ΕΛΤΑ». Ο Γιάννης Παππάς, είπε επίσης πως «τα ΕΛΤΑ δεν είναι θέμα timing και επικοινωνίας», αλλά «θέμα ουσίας και κοινωνικής συνοχής». Ακόμη, η Μίκα Ιατρίδη, τόνισε πως θα πρέπει να ξαναδούν το θέμα.

Γαλάζιοι θα «ξεψαχνίσουν» το Υπερταμείο

Επί του θέματος των ΕΛΤΑ έμαθα επίσης ότι αρκετοί βουλευτές της ΝΔ δεν προτίθενται να καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τα ΕΛΤΑ, με τα κονδύλια για συμβουλευτικές υπηρεσίες και τους υψηλούς μισθούς των διευθυντών, δεν πέρασαν απαρατήρητα από τα ραντάρ κάποιων βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι προτίθενται να συνεχίσουν την έρευνα τους για το Υπερταμείο και τον τρόπο διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας.

Όπως έλεγε άλλωστε στην στήλη ένας εκ των «ερευνητών» βουλευτής, το Υπερταμείο δεν έχει δώσει ποτέ λογαριασμό για τις κινήσεις του και ήρθε η ώρα να το κάνει.

Η ώρα του «Χασάπη» και του «Φραπέ»

Επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος μαρτύρων της εξεταστικής επιτροπής και ο «Χασάπης» και ο «Φραπές» θα προσέλθουν στη Βουλή να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονα, θα κληθούν για εξηγήσεις και οι «παροικούντες» στο Μαξίμου, οι Γιώργος Μυλωνάκης, Άκης Σκέρτσος καθώς και ο Γιάννης Μπρατάκος και ο Σταύρος Παπασταύρου. Και όπως έλεγαν βουλευτές της αντιπολίτευσης χθες στη Βουλή, φθάνει η ώρα των αποκαλυπτηρίων.

Η παραίτηση Τουρνά

Παραιτήθηκε από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο Βαγγέλης Τουρνάς. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο του σε αυτή την θέση.

Μάλιστα, είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό στον τελευταίο ανασχηματισμό ότι θα ήθελε να αποχωρήσει καθώς ολοκλήρωσε το έργο του, αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί και η φετινή αντιπυρική περίοδος, όπως και έγινε.

Μόλις έγινε γνωστή η παραίτηση άρχισε συζήτηση στην Κ.Ο. της ΝΔ για το εάν θα υπάρξει ή όχι αναπλήρωση. Γρήγορα όμως προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα, καθώς μεταδόθηκε ότι δεν θα υπάρξει πλήρωση της θέσης του.

Αναμονή για Σαμαρά

«Έχει μιλήσει ποτέ ο Σαμαράς χωρίς να έχει ειδήσεις;» έλεγε συνεργάτης του στον Βηματοδότη, ενόψει της συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ-1 την Κυριακή το μεσημέρι.

Μένει να δούμε αν ο πρόεδρος κάνει το βήμα για το νέο κομματικό σχηματισμό, καθώς έχει και ο ίδιος μετρήσεις που δείχνουν ότι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος στηρίζει την πρωτοβουλία του. Δεν μπορούσα να μην ρωτήσω τον συνεργάτη του για το εάν υπήρχε ερώτηση για το κόμμα που πολλοί συζητάνε ότι ετοιμάζει. Και η απάντηση ήταν: «η ερώτηση έγινε…».

Η «βεντέτα» Παππά-Γιαννούλη

Όλοι παρακολουθήσαμε τον σκυλοκαυγά του Πέτρου Παππά με τον Χρήστο Γιαννούλη και μία και δύο φορές. Ήταν βγαλμένος από τα 90ς, όσο όμως κοίταζα το περιστατικό καταλάβαινα πως αυτοί οι δύο έχουν παρελθόν. Δεν τσακώθηκαν τώρα για πρώτη φορά με αφορμή τον Τσίπρα…

Έκανα λοιπόν μία κλήση στην πηγή μου στη Θεσσαλονίκη για να μάθω το παρασκήνιο. Με ενημέρωσε ο άνθρωπος μου πως ο Πέτρος Παππάς εμφανίστηκε στα κοινά ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο πλευρό της Κατερίνας Νοτόπουλου την εποχή που εκείνη είχε βάλει υποψηφιότητα για Δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2019 και στη συνέχεια στις εθνικές εκλογές που ακολούθησαν την στήριξε, κάνοντας ζημιά στον Χρήστο Γιαννούλη έστω και έμμεσα.

Τότε ο γιατρός με τα μακριά μαλλιά και το τριμαρισμένο γένι ήταν κάτι καινούργιο για τους παλιούς αριστερούς τύπου Γιαννούλη, είχε και ένα lifestyle βλέπετε που οι σύντροφοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι. Από τότε λοιπόν χρονολογούνται οι συγκρούσεις των δύο πολιτικών.

Η κόντρα με τους παλαιούς Συριζαίους

Στη συνέχεια βρέθηκε η χρυσή τομή να πάει ο Π. Παππάς στο Κιλκίς και να εκλεγεί βουλευτής το 2023, όμως η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα ο πόθος του. Όταν βρέθηκε στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη η κόντρα του με τους παλαιούς ΣΥΡΙΖΑίους κορυφώθηκε και εκεί έσπασαν οι δεσμοί και με την Κατερίνα Νοτοπούλου, με την οποία όταν συναντώνται αλλάζουν πεζοδρόμιο.

Με την είσοδο του όμως στην ΚΟ του ΠαΣοΚ ο Παππάς απελευθερώθηκε και πλέον κάνει ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό προσθέτει στην ένταση που όπως φαίνεται θα έχει μέλλον, καθώς Πέτρος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης και Κατερίνα Νοτοπούλου αναμένεται να διεκδικήσουν πλέον βουλευτική έδρα στην ίδια πόλη…

Ο καβγάς για την Α΄ Θεσσαλονίκης;

Για την ιστορία όμως θα σας πω και κάτι ακόμη. Ο Χρήστος Γιαννούλης είπε σε μια στιγμή τηλεοπτικής έντασης ότι «με σαλτιμπάγκους που πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο δεν μιλάω» και σταμάτησε κάθε διάλογο με τον Πέτρο Παππά, ο οποίος μεταπήδησε από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠαΣοΚ.

Ωστόσο, συνέχισε να επικοινωνεί σαν αν μην τρέχει τίποτα με τον Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος πήγε από το ΠαΣοΚ, στο Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών και από εκεί στην Δημοκρατική Αριστερά για να καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία.

Εδώ μάλλον δεν τον πειράζουν τον Χρήστο Γιαννούλη οι μετακινήσεις από κόμμα σε κόμμα. Αναρωτιέμαι… Μήπως όλα γίνονται για την έδρα στην Α΄ Θεσσαλονίκης και τίποτα παραπάνω;

Το πρόγραμμα της Ζωής

Συνεργάτης μου που παρακολουθεί τα της Βουλής μου μετέφερε την απορία πολλών για την παρατεταμένη απουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μη φανταστείτε κάτι υπερβολικό. Απλώς για μια ολόκληρη εβδομάδα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» έμεινε μακριά από τα αγαπημένα της μικρόφωνα και όλοι αναρωτιόνταν αν έπαθε κάτι.

Τελικά η εξήγηση δόθηκε με την ανακοίνωση ότι το κόμμα της Κωνσταντοπούλου προγραμματίζει να παρουσιάσει αύριο Δευτέρα στην Τεχνόπολη το πρόγραμμα του, καθώς επίσης και τα πρόσωπα που το υπηρετήσουν. Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από την κριτική που δέχθηκε η πρόεδρος Ζωή ότι είναι επικεφαλής ενός προσωποκεντρικού κόμματος χωρίς θέσεις και πρόγραμμα.

Αν και υποψιάζομαι ότι το έγραψε η ίδια με τα χεράκια της –εξ ου και η απουσία της από τη Βουλή- σας μεταφέρω την άποψή της που είναι ότι «το νέο πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας είναι σύγχρονο, πρωτότυπο και βαθιά ανθρώπινο, όπως διαμορφώθηκε μέσα από διάλογο με πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας».