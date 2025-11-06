Τουλάχιστον 140 νεκροί και 127 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός των καταστοφικών πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας Καλμάγκι στις Φιλιππίνες. Οπως ανακοίνωσαν οι αρχές, σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, η καταιγίδα κινείται προς το Βιετνάμ ενώ ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε 114 νεκρούς, ενώ οι αρχές της επαρχίας Σεμπού κατέγραψαν επιπλέον 28 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 140. Το Σεμπού είναι η περιοχή που επλήγη περισσότερο με κατοίκους να εγκλωβίζονται σε σπίτια και να αναγκάζονται να ανέβουν στις στέγες τους καθώς οι ποταμοί και οι χείμαρροι υπερχείλιζαν.

Μεγάλη καταστροφή στο Σεμπού

Τουλάχιστον 71 άτομα έχασαν τις ζωή τους από τις πλημμύρες και άλλοι σκοτώθηκαν από κατολισθήσεις ή πτώση συντριμμιών. Επιπλέον, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα ελικόπτερο της Φιλιππινέζικης Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην επαρχία Agusan del Sur ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η κυβερνήτης του Σεμπού, Πάμελα Μπαρικουάτρο, σημείωσε ότι οι πλημμύρες επιδεινώθηκαν από την εξόρυξη υλικών και την κακή συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που εμπόδισαν τη ροή των ποταμών. Η επαρχία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επιτραπεί η ταχύτερη εκταμίευση κονδυλίων.

Καταστροφικές πλημμύρες μετά το σεισμό

Το Σεμπού, με πληθυσμό άνω των 2,4 εκατομμυρίων, προσπαθούσε ακόμη να ανακάμψει από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις 30 Σεπτεμβρίου, που είχε προκαλέσει τουλάχιστον 79 θανάτους και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες. Χιλιάδες σεισμόπληκτοι είχαν ήδη μεταφερθεί σε πιο σταθερά καταφύγια πριν φτάσει ο τυφώνας.

Προς Βιετνάμ και Ταϊλάνδη ο Καλμάγκι

Ο Καλμάγκι κινείται πλέον προς το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη, προκαλώντας προληπτικές εκκενώσεις, ασφάλιση καταφυγίων και αποθέματα τροφίμων. Η χώρα πλήττεται ετησίως από περίπου 20 τυφώνες, συχνά σεισμούς και διαθέτει πάνω από δώδεκα ενεργά ηφαίστεια, καθιστώντας την μία από τις πιο επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές περιοχές στον κόσμο.