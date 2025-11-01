Είχε μόλις βραδιάσει όταν φτάσαμε στο One&Only Aesthesis resort στη Γλυφάδα για τη δημοσιογραφική προβολή του πρώτου επεισοδίου του All’s Fair, της νέας σειράς του Ryan Murphy που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου στο Hulu και το Disney+. Ο χώρος δεν ήταν τυχαίος· η αισθητική του θύμιζε τους φωτεινούς καλιφορνέζικους εξωτερικούς χώρους που θα έβλεπες στα σπίτια των χαρακτήρων της σειράς. Έτσι, ένιωθες πως ο κόσμος που πρόκειται να παρακολουθήσεις είχε ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνεται γύρω σου.

Το καστ

Πριν ξεκινήσει η προβολή, η εμπιστοσύνη στο καστ ήταν σχεδόν απόλυτη. Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close: τρεις από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της σύγχρονης υποκριτικής. Και φυσικά η Niecy Nash, που είχε αφήσει το στίγμα της στο Monster: The Jeffrey Dahmer Story, αποδείκνυε για άλλη μια φορά την κωμική και δραματική της εμβέλεια. Την Tayana Taylor τη γνώριζα περισσότερο μουσικά παρά υποκριτικά, αλλά είχα προλάβει να δώ το «One Buttle After Another» κι άρα περίμενα επίσης όμορφα πράγματα.

Η Kim Kardashian, όμως; Εκεί η αβεβαιότητα ήταν αναπόφευκτη. Από τη μία, η επιλογή της έμοιαζε λογική. Το ριάλιτι των Kardashian, από τα μακροβιότερα στην ιστορία της τηλεόρασης, πλέον προβάλλεται στο Hulu και, στην Ελλάδα, στο Disney+.

Εκτός αυτού, η επιχειρηματίας και influencer απέκτησε πρόσφατα το πτύχιο της στη νομική, με στόχο, όπως έχει πει, να συμβάλει στην αποφυλάκιση ή τη μείωση των ποινών σε μειονότητες (π.χ. Αφροαμερικανοί) που έχουν λάβει άδικες ή υπέρ το δέον αυστηρές ποινές.

Η νομική δεν είναι τυχαίο πεδίο για εκείνη, κόρη του σπουδαίου δικηγόρου Robert Kardashian, που έβαλε πρώτος το όνομα Kardashian στα σπίτια των Αμερικανών, κατά την ιστορική κι αμφιλεγόμενη δίκη του O.J. Simpson. Σε κάθε περίπτωση, μπορούσα να καταλάβω γιατί επιλέχθηκε η Kim Kardashian, αλλά δεν ήξερα αν θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα δίπλα σε τόσες ταλαντούχες ηθοποιούς.

Τι είδαμε στο πρώτο επεισόδιο του All’s Fair

Το πρώτο επεισόδιο δίνει την απάντηση χωρίς να χαρίζει τίποτα. Από το πρώτο λεπτό σε βάζει στο παιχνίδι, τρέχει γρήγορα, χωρίς να κουράζει την προσοχή που έχουμε πλέον εγκλωβίσει στους αλγορίθμους και τη γρήγορη πληροφόρηση. Δεν είναι σειρά που μπορείς να παρακολουθήσεις σκρολάροντας με το ένα χέρι στο κινητό, καθώς με τη παραμικρή απόσπαση κινδυνεύεις να χάσεις κρίσιμα κομμάτια της πλοκής.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε τρεις γυναίκες δικηγόρους διαζυγίων – την Allura Grant (Kim Kardashian), τη Liberty Ronson (Naomi Watts) και την Emerald Greene (Niecy Nash) – που αποφασίζουν να αφήσουν το ανδροκρατούμενο γραφείο τους και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Με τις ευλογίες του αφεντικού τους, Dina Standish (Glenn Close), ανοίγουν ένα δικηγορικό γραφείο «από γυναίκες για γυναίκες»: αποκλειστικά γυναίκες εργαζόμενες και πελάτισσες.

Από το νέο αυτό εγχείρημα, όμως, αποκλείουν τη συνάδελφό τους Carrington Lane (Sarah Paulson), η οποία, σαν άλλη Maleficent που δεν έλαβε προσκλητήριο για τη γιορτή της γέννησης της Aurora, είναι αποφασισμένη να πάρει εκδίκηση. Έτσι, στήνει τη δική της εταιρεία, το αντίπαλο δέος αυτής των τριών πρώην συναδέλφων της. Για την Carrington, οι τρεις πρωταγωνίστριες χρησιμοποιούν λέξεις όπως «φεμινισμός», «τρίτο κύμα» και «γυναικεία ενδυνάμωση» με τρόπο μαρκετινίστικο, ενώ η ίδια νιώθει πως δεν της έδειξαν καμία γυναικεία αλληλεγγύη.

Το επεισόδιο προχωρά δέκα χρόνια μπροστά, όπου βλέπουμε τη «φεμινιστική» εταιρεία των τριών γυναικών έχει γίνει πλέον κολοσσός, με τις πρωταγωνίστριες να απολαμβάνουν μια πολυτελή ζωή αναμέσα σε βίλλες με τζακούζι, ακριβές σουίτες και private jets. Βοηθός τους στην εταιρεία είναι η σπουδάστρια νομικής Milano (Teyana Taylor). Το πρώτο επεισόδιο επικεντρώνεται κυρίως στη ζωή της Allura (Kardashian) και πώς αυτή αλλάζει μετά την επιτυχία της. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός κι όλα τα πτυχία, οι επαγγελματικές νίκες και τα χρήματα του κόσμου δε μπορούν να σε προστατεύουν από τις πίκρες της ζωής, αλλά για αυτές τις στιγμές είναι οι φίλες.

Ήταν ένα εξαιρετικά κολλητικό, εξαιρετικά έξυπνο και διασκεδαστικό επεισόδιο που με έκανε να θέλω να δω όλη τη σειρά μονορούφι (ειδικά ο τρόπος που τελειώνει αλλα δεν μπορώ να πω περισσότερα). Η Niecy Nash, που είναι μέχρι στιγμής η αγαπημένη μου σε όλο το καστ, «κουβάλησε» με το αψεγάδιαστο κωμικό της timing· τη θέλεις για φίλη, σύζυγο, δικηγόρο σου.

Και η Kardashian;

Όσο για την Kim Kardashian, με εξέπληξε ευχάριστα. Η «μονότονη» φωνή της με την έντονη προφορά από το Calabasas, δεν «κλωτσούσε» στον ρόλο της, ίσα ίσα ταίριαζε με την ιστορία της ηρωίδας της. Ειδική μνεία στο δικό μας Δημήτρη Γιαννέτο ο οποίος επιμελήθηκε όλα τα hair looks της Kardashian στη σειρά κι απέδειξε πόσο σπουδαίο ρόλο μπορεί να παίξει το hairstyling στο storytelling.

Το All’s Fair ξεκινά φιλόδοξα. Το πρώτο επεισόδιο χαρίζει δυναμική πλοκή, ενώ εισάγει χαρακτήρες, συγκρούσεις και έναν κόσμο που φαίνεται πολυτελής, αλλά παραμένει ανθρώπινος και αληθινά ενδιαφέρον. Στην καρδιά του, είναι μια ιστορία για τη γυναικεία φιλία, την εξουσία και τις παγίδες της επιτυχίας και της 2010s ιδεολογίας τoυ «girl boss», με γυναίκες που δε φοβούνται να διεκδικήσουν τον χώρο τους.