Ένα γιγαντιαίο ερπετό, ένας βαράνος σαν τον σύγχρονο Δράκο του Κόμοντο, όπως είναι γνωστό, ζούσε πριν από περίπου τέσσερα εκατομμύρια χρόνια στο Μεγάλο Έμβολο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με απολιθώματα που βρέθηκαν στην περιοχή.

Η ταυτοποίηση έγινε πρόσφατα, στο πλαίσιο μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Χαράς Δρακοπούλου, υπό την επίβλεψη του καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ Δημήτρη Κωστόπουλου, του καθηγητή στο Ινστιτούτο Συστηματικής και Εξέλιξης των Ζώων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Κρακοβία Γιώργου Γεωργαλή και του Γιώργου Λαζαρίδη/Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, με ειδικότητα στην παλαιοντολογία σπονδυλωτών στο Τμήμα Γεωλογίας.

«Για τη συγκεκριμένη τοποθεσία και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι η πρώτη παρουσία αυτού του είδους», τόνισε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Λαζαρίδης, διευκρινίζοντας ότι στο Μεγάλο Έμβολο γίνεται συστηματική έρευνα από το Τμήμα Γεωλογίας εδώ και δεκαετίες και έχουν βρεθεί αρκετά απολιθώματα, που βρίσκονται στο μουσείο του Τμήματος.

«Τα συγκεκριμένα ευρήματα προέρχονται από μια γεωλογική περίοδο στα περίπου 4,2-3,2 εκατομμύρια χρόνια πριν»

«Κάθε απολιθωματοφόρα θέση είναι ενδιαφέρουσα γιατί γενικά τα απολιθώματα δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο και είναι σπάνιο να βρεθούν σε κάποιον τόπο. Η συγκεκριμένη θέση, λόγω της ηλικίας που έχουν τα απολιθώματα και της πανίδας που αντιπροσωπεύουν, είναι ακόμα πιο σπάνια, γιατί τα ευρήματα προέρχονται από το πλειόκαινο -μια γεωλογική περίοδο- και πιο συγκεκριμένα στα περίπου 4,2-3,2 εκατομμύρια χρόνια πριν».

Πρώτη καταγραφή του είδους στην περιοχή

Η Χαρά Δρακοπούλου, μέσα από τη μεταπτυχιακή της εργασία στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Παλαιοντολογία – Γεωβιολογία, ταυτοποίησε τα απολιθώματα που είχαν βρεθεί από τον κ. Λαζαρίδη πριν από 10 χρόνια.

Η σημασία του ευρήματος έγκειται στην εξαιρετική διατήρηση και στο γεγονός ότι είναι η πρώτη καταγραφή του είδους στο Μεγάλο Έμβολο, αλλά και η χρονική περίοδος που τοποθετείται.

Στο Μεγάλο Έμβολο, εκτιμά ο κ. Λαζαρίδης, διαπιστώνεται η παρουσία απολιθωμάτων γιατί υπήρχαν ειδικές συνθήκες μέσα στα ιζήματα που δεν επέτρεψαν στα οστά να καταστραφούν πλήρως.

Από την επιστημονική έρευνα και ανασκαφή στη συγκεκριμένη περιοχή, που γίνεται υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δημήτρη Κωστόπουλου, έχουν βρεθεί απολιθώματα από πάρα πολλά ερπετά, γιγάντιες χελώνες, φίδια αλλά και θηλαστικά, μορφές ιππαρίων, δηλαδή πρωτόγονων μορφών αλόγων, σαρκοφάγα ζώα, μαστόδοντες, ρινόκεροι, ζώα που σήμερα είναι εξαφανισμένα από τον ελληνικό χώρο.

«Ζουν σε τελείως διαφορετικά κλίματα, κάτι που δείχνει ότι το κλίμα εκείνη την εποχή ήταν εντελώς διαφορετικό, πιθανότατα πιο θερμό και με άλλες συνθήκες», λέει ο κ. Λαζαρίδης.

Μπορείτε να βρείτε τη μεταπτυχιακή εργασία εδώ.