Σε λαϊκό προσκύνημα θα εκτεθεί η σορός του Διονύση Σαββόπουλου το Σάββατο το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη στις 13:00 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η οικογένεια αναφέρει ότι αντί στεφάνων επιθυμεί να προσφερθούν χρήματα είτε στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε, είτε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών από ανακοπή καρδιάς, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Υγεία» από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του τραγοδοποιού θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη. Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Διονύσης Σαββόπουλος: Η πορεία του

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 2 Δεκεμβρίου 1944 ενώ οι προγονοί του ήταν από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 αποφάσισε να φύγει (γιατί οι γονείς του, όπως είπε, δεν τον άφηναν να ασχοληθεί με τη μουσική) και «κατέβηκε» στην Αθήνα κάνοντας ωτοστόπ σε ένα φορτηγό (που έγινε και ο τίτλος του πρώτου του δίσκου), εγκαταλείποντας τις νομικές του σπουδές για χάρη της τέχνης.

Άρχισε αμέσως την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία κάνοντας παράλληλα και άλλες δουλειές και ήταν πάντοτε κοινωνικά ενεργός και έντονα επιδραστικός, με τον δικό του ιδιαίτερο, ειλικρινή, τολμηρό, αιρετικό και αλληγορικό λόγο. Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964 με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967. Έχει παρουσιάσει το 1986-1987 τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», ταράζοντας τα νερά. Μουσικά και τηλεοπτικά.

Πρωτότυπη και υφολογικά αταξινόμητη η μουσική του αποτέλεσε από μόνη της ξεχωριστό «είδος». Οι σύγχρονοι και παραδοσιακοί ρυθμοί συναντήθηκαν στο έργο με την ιδιότυπη στιχουργία του που διεισδύει στα κοινωνικά/πολιτικά δρώμενα. Με στοιχεία από τον Φρανκ Ζάππα, τον Μπομπ Ντύλαν, ενίοτε και την ιταλική σχολή, ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ο αγαπημένος τροβαδούρος – για πολλούς -της γενιάς του. Μεγάλωναν μαζί του, σαν να τον ακολουθούσαν.

Αλλαζε απόψεις εκείνος άλλαζαν και εκείνοι. Ροκ ο Διονύσης ροκ και εκείνοι. Παραδοσιακός ο Σαββόπουλος το ίδιο και εκείνοι. Λαϊκό ο «Νιόνιος», λαϊκοί και εκείνοι. Επαναστάτης ο ίδιος, επαναστάτες και εκείνοι. Με το πέρασμα των χρόνων και στον βαθμό που η εξέλιξη δεν είναι μόνο ευθύγραμμη, αλλά και σπειροειδής, όταν άλλαζε θέσεις και απόψεις ο Σαββόπουλος άλλαζαν και εκείνοι (πολλοί) Δεν ήταν ότι τους καθοδηγούσε. Ούτε ήθελε ούτε θα μπορούσε, άλλωστε. Ηταν ο συγχρονισμός της γενιάς εκείνης που ξεκίνησε με τα υψηλότερα ιδανικά και κατέληξε όπως και όπου κατέληξε.