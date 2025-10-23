Η Θεσσαλονίκη έζησε μία λαμπερή βραδιά στα εγκαίνια των νέων καταστημάτων των κορυφαίων brands, Brooks Brothers και Replay, που συνδύασαν το επιχειρηματικό κύρος με τον high-end lifestyle. Ειδικότερα, στο ισόγειο χώρο του εμβληματικού ξενοδοχείου Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους, τα δύο καταστήματα αποτελούν πλέον ένα δυναμικό σημείο αναφοράς για τη μόδα της βορείου Ελλάδος.

Η διπλή αυτή επένδυση ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη, ο οποίος δήλωσε σχετικά «Τα δύο νέα καταστήματα μας, Brooks Brothers και Replay, ανήκουν σε εταιρείες τις οποίες εκπροσωπούμε εδώ και 30 χρόνια, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία την Ρουμανία και το Μονακό, και η ανάπτυξή τους στη Θεσσαλονίκη αποτελεί για εμάς φυσική συνέχεια μιας επιτυχημένης συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Με την επένδυσή μας αυτή δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην όμορφη Θεσσαλονίκη και την βόρεια Ελλάδα ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία μας στην περιοχή».

Τα εγκαίνια ήταν μία γιορτή, με VIPS, επιχειρηματίες, celebrities, fashion influencers, καθώς και εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής να δίνουν το παρόν. Την κορδέλα έκοψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη, ενώ στη συνέχεια οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν finger food, ποτά και live music, απολαμβάνοντας την αποκλειστική ευκαιρία να παρακολουθήσουν previews από τις νέες συλλογές.

Η στρατηγική σημασία αυτής της επένδυσης υπογραμμίστηκε και από τους διεθνείς εκπροσώπους που παραβρέθηκαν στο σημαντικό αυτό εμπορικό γεγονός. Ο Marco Luraschi της Brooks Brothers Europe δήλωσε ότι η παρουσία σε ένα τόσο ιστορικό και κεντρικό σημείο «επιβεβαιώνει την πίστη μας στην ελληνική αγορά», ενώ ο Tony Andolfato της Replay τόνισε πως το νέο κατάστημα «σηματοδοτεί τη συνεχή επιδίωξή μας για αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία».

Και επειδή η σημασία είναι στη λεπτομέρεια, να σημειώσουμε ότι σχεδιαστικά, τα δύο καταστήματα εκφράζουν την ταυτότητα των brands τους. Η Brooks Brothers διατηρεί την κλασική, διαχρονική αισθητική με έπιπλα από κερασιά και μαρμάρινο δάπεδο, προβάλλοντας εμβληματικά κομμάτια όπως το Navy Blazer και τα non-iron πουκάμισα. Αντίθετα, η Replay υιοθετεί μια σύγχρονη urban αισθητική με industrial στοιχεία, έχοντας ως επίκεντρο το premium denim, την casual πολυτέλεια και, πλέον, τις eco-friendly επιλογές που αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική βιωσιμότητας του ιταλικού brand.

Η άφιξη των Brooks Brothers και Replay στην καρδιά της Θεσσαλονίκης πέρα από μία επιχειρηματική κίνηση, αποτελεί και μία δήλωση: η πόλη παραμένει ένας ζωτικός κόμβος για τη μόδα και το retail στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.