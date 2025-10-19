Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Κοσμά Φουντούκη. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν ηθοποιοί, όπως ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Φαίδων Καστρής και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Κοσμάς Φουντούκης συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων αλλά και στις τηλεοπτικές σειρές «Κόκκινος Κύκλος» και «Δέκατη Εντολή».

Το «αντίο» από τους συναδέλφους του

«Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα» έγραψε ο Κώστας Μπερικόπουλος στο Facebook.

«Αχ Κοσμά μου αγαπημένε. Με τον Κοσμά γνωριζόμαστε μια ζωή, όχι μόνο που ταξιδέψαμε την “Αντιγόνη” για ένα χρόνο, μια παγκόσμια περιοδεία το 2002 – 2003 και αμέσως μαζί και στον “Ίωνα”. Είχαμε εκείνη τη σπάνια επαφή, που δεν χρειάζεται πολλή παρέα, πολλή συναναστροφή. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ηθοποιός που τον θαύμαζα κι έτρεχα πάντα να τον χαρώ» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Φαίδων Καστρής στο δικό του «αντίο» στον Κοσμά Φουντούκη.

«Έφυγε ο αγαπημένος συνάδελφός μας Κοσμάς Φουντούκης, ένας τόσο ήσυχος, αθόρυβος και ταλαντούχος ηθοποιός»

«Με λύπη διαβάζω από τον αγαπημένο συνάδελφο Κώστα Μπερικόπουλο ότι έφυγε ο αγαπημένος συνάδελφός μας Κοσμάς Φουντούκης, ένας τόσο ήσυχος, αθόρυβος και ταλαντούχος ηθοποιός…Καλό σου ταξίδι Κοσμά μου..» έγραψε, επίσης, σε ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας.