Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», φιλοξενεί τον Σωτήρη Ριζά, διευθυντή ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.

Σε αυτό το επεισόδιο, συνεχίζουν την ιστορική αφήγηση των Βαλκανικών Πολέμων και φτάνουν ως τη Μικρασιατική Καταστροφή.



Συζητούν για τον ΄Β Βαλκανικό Πόλεμο, τη διπλάσια Ελλάδα του 1913, τις γεωπολιτικές ισορροπίες μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων και για το πώς όλα αυτά οδήγησαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο, το Podcast «Το Βήμα στην Ιστορία», φιλοξενεί επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς, φιλοδοξώντας να εμβαθύνει στα γεγονότα, τις στιγμές και τα φαινόμενα που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Από τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο στη Μικρασιατική Καταστροφή: Η Ελλάδα διπλασιάζεται αλλά διχάζεται: » συζητιούνται μεταξύ άλλων:

Τα εδαφικά κέρδη της Ελλάδας μετά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο και η ενίσχυση του ναυτικού ελέγχου στο Αιγαίο

Το ξεκίνημα του ΄Β Βαλκανικού Πολέμου και η σκληρότητά του

Η μάχη-κλειδί μεταξύ Κιλκίς – Λαχανά υπέρ της Ελλάδας

Τα νέα σύνορα και η διπλασιασμένη Ελλάδα με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου

Η επάνοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το Αιγαίο

Το Ναυτικό και το Θωρηκτό «Αβέρωφ» που ενίσχυσε τη στρατηγική ισχύ της Ελλάδας

Η στρατηγική διαφωνία βασιλιά Κωνσταντίνου – πρωθυπουργού Βενιζέλου για κατάπαυση πυρός

Η ανακωχή λόγω κόπωσης του στρατού και το ξεκίνημα του Εθνικό Διχασμό

Οι μεγάλες προκλήσεις μετά το 1913 για την Ελλάδα στην αφομοίωση των νέων εδαφών και πληθυσμών

Ο ρόλος της Ιταλίας στην προσάρτηση των Δωδεκανήσων

Η Βόρεια Ήπειρος και τα συμφέροντα των Μεγάλεων Δυνάμεων από τη δημιουργία της Αλβανίας

Από τον Α’ Παγκόσμιο στη Μικρασιατική Εκστρατεία

Η άνοδος του Μουσταφά Κεμάλ και η ενοποίηση του τουρκικού εθνικού κινήματος

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η προσφυγική εγκατάσταση κυρίως στη Μακεδονία και στις «Νέες Χώρες»

Η σταδιακή αλλά ριζική αλλαγή της Ελλάδα που ολοκληρώνεται μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο